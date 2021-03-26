Москва, , 16:52 — REGNUM Идея компенсации затрат для детей и молодых путешественников должна быть поддержана, заявил 26 марта президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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Выступая на заседании, предприниматель из Иркутска, победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Анатолий Казакевич предложил подумать на тем, как для поддержки молодых путешественников компенсировать им часть затрат.

«Я знаю, насколько важно патриотическое воспитание детей с помощью путешествий по нашей стране. Но не все молодые путешественники могут позволить себе это. И предлагаю подумать о возможности, может быть, какой-то отдельной программы по частичной компенсации затрат молодых путешественников: детей и молодежи», — сказал он.

Президент уточнил, что «у нас есть эта программа — кешбэк: 20% возвращается от суммы затрат на туристические услуги при внутреннем туризме, но не больше 20 тыс. рублей».

«Но правило не действует, действительно, тогда, когда у молодых людей, у школьников, у студентов — каникулы. Как раз в каникулярный период: июль, август — это не работает. А нужно, чтобы работало. Как минимум для этой категории. Поэтому первое, что нужно сделать, — расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф «щадящий», так его назовем, действовал для них круглый год. Второе, для этой категории — они нуждаются в поддержке, люди же не работают — нужно увеличить кешбэк. Я попрошу правительство об этом подумать», — указал Путин.

Анатолий Казакевич также попросил главу государства поддержать проекты группы «Сфера Байкала». Он пояснил, что главная проблема — согласование развития и обустройства территорий со многими органами.

«С 2007 года я занимаюсь развитием туризма. Организовал группу компаний «Сфера Байкала»: объединил 50 партнеров-предпринимателей, и мы с нуля создали 12 туристических проектов, которые в том числе реализуются через концессионные соглашения. Сейчас в наших парках с комфортом отдыхают более 15 тысяч гостей в день, туроператор проводит качественные туры, строим тематический отель «Байкал-Аляска». Нам очень помогла победа в конкурсе «Мастера гостеприимства». Ресурсов, как профессиональных, так и финансовых, даже внутри региона — достаточно. Но процессы зачастую длятся годами, но мы не теряем энтузиазма, но при вашем мнении, я думаю, могли бы ускориться», — сказал он.

В ответ президент России отметил, что «у нас очень много неэффективных процедур согласования, которые не дают реально работать».

»Очень полезно было бы, если бы вы все эти проблемы описали и предложили решения. Нам нужно это проанализировать», — сказал Владимир Путин.