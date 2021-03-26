Москва, , 14:37 — REGNUM В России не существует какой-либо платформы для подготовки управленческих кадров в системе здравоохранения, поэтому государству нужно поддержать сообщества, которые стали складываться в этой связи во время периода пандемии. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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«Ваше предложение по поводу дополнительной профессиональной подготовки… конечно, в классических медицинских учебных заведениях учат профессии, прежде всего. Это ясно. Что касается менеджмента в этой сфере, ему до сих пор не уделяли должного внимания», — заявил Путин.

Президенту, в частности, предложили создать площадку для общения главврачей в неформальной обстановке, например, в формате специализированного курса на площадке «Россия — страна возможностей».

При этом аналогичные формы взаимодействия возникли и стали развиваться в период пандемии, когда потребовалось оперативно решать проблемы управления на местах.

«Такое уже складывается. Нужно поддержать», — указал президент.