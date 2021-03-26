Ново-Огарево, Московская область, , 16:59 — REGNUM Общество будет благодарным, а страна — эффективной, если власти будут помогать нуждающимся, реагировать на их обращения.

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Об этом заявил 26 марта президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Владимир Путин «Надо всё время это повторять: чем мы внимательнее относимся к таким вопросам и помощи людям, которые нуждаются в помощи, тем эффективнее и благороднее будет наше общество и наша страна».

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