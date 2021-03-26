Ново-Огарево, Московская область, , 17:36 — REGNUM Создать форум «Россия — страна возможностей» — это хорошая идея, заявил 26 марта президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин обсуждает перспективы «России — страны возможностей» — трансляция»

По словам главы государства, такой форум можно будет организовать, когда решатся проблемы с ограничительными мерами из-за коронавируса.

Владимир Путин «Но ситуация улучшается, я надеюсь, что вакцинация, которая сейчас началась в широком массовом масштабе, даст свои результаты, и мы сможем, надеюсь, уже этим летом провести такое крупное хорошее мероприятие».

Напомним, «Россия — страна возможностей» — это автономная некоммерческая организация, созданная по инициативе Путина в 2018 г. Одним из проектов этой организации является конкурс «Лидеры России».

Читайте ранее в этом сюжете: Победителям конкурса «Лидеры России» станет проще получить гражданство РФ