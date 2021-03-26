Ново-Огарево, Московская область, 26 марта 2021, 17:36 — REGNUM Создать форум «Россия — страна возможностей» — это хорошая идея, заявил 26 марта президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
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По словам главы государства, такой форум можно будет организовать, когда решатся проблемы с ограничительными мерами из-за коронавируса.
Напомним, «Россия — страна возможностей» — это автономная некоммерческая организация, созданная по инициативе Путина в 2018 г. Одним из проектов этой организации является конкурс «Лидеры России».
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