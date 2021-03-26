Москва, 26 марта 2021, 17:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин подумает над предложением стать видеоблогером. Об этом он заявил 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
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В ходе мероприятия один из его участников, школьный учитель и блогер Андрей Федотов, высказал мнение, что из главы государства мог бы получиться «отличный влогер».
«Подумайте над этим, мы бы с классом сразу же подписались», — сказал он.
Путин пообещал, что рассмотрит это предложение.
«Спасибо большое. Я подумаю над этим, действительно», — сказал президент.