Москва, , 17:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин подумает над предложением стать видеоблогером. Об этом он заявил 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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В ходе мероприятия один из его участников, школьный учитель и блогер Андрей Федотов, высказал мнение, что из главы государства мог бы получиться «отличный влогер».

«Подумайте над этим, мы бы с классом сразу же подписались», — сказал он.

Путин пообещал, что рассмотрит это предложение.

«Спасибо большое. Я подумаю над этим, действительно», — сказал президент.