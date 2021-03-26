Москва, , 16:31 — REGNUM Правительство России проработает вопрос о расширении туристического кешбэка для школьников и студентов. Соответствующее поручение дал 26 марта президент Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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Глава государства напомнил, что в России в настоящее время действует программа кешбэка, которая предусматривает возврат до 20% затрат (не более 20 тысяч рублей) на туристические услуги при внутреннем туризме. При этом он отметил, что данное правило «не действует именно тогда, когда у школьников и студентов каникулы».

«Первое, что нужно сделать — расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот щадящий тариф — назовём его так — действовал круглый год. Второе — для этой категории нужно увеличить этот кешбэк», — сказал Путин.

Президент обратился к правительству с просьбой проработать этот вопрос.