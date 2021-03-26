Москва, , 19:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею развивать творческие и профессиональные потенциалы учителей, вовлекая их в изучение современного медиапространства. Об этом 26 марта он заявил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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"Я подумаю над этим. Что касается вашей инициативы, я ее поддерживаю. Если чего-то нельзя предотвратить, это нужно возглавить. Предотвратить это невозможно, эта сфера развивается и будет развиваться дальше, приобретать новые возможности, в том числе возможности искусственного интеллекта. Никуда от этого не деться. Поэтому лучше возглавить, иначе останешься на обочине и не сможешь реализовать свою главную функцию, не сможешь должным образом воздействовать на ребят. Это будет невозможно», — заявил Путин.

С таким предложением к президенту обратился наставник проекта «ТопБЛОГ» в направлении «Про образование», школьный учитель из Белгорода и блогер Андрей Федотов.

«Первое, что хочу предложить: увеличить количество треков, направленных на повышение компетентности учителей в социальных сетях, медиапространстве, блогосфере. Это могут быть мероприятия в рамках конкурсов педагогического мастерства, всевозможные онлайн‑ и офлайн-встречи с теми, кто в этом преуспел. Призываю своих коллег не закрывать глаза на медиасферу — это то, что поможет нам раскрыть свои творческие и профессиональные потенциалы и быть на одной волне с детьми», — заявил Федотов.

Он также предложил президенту стать блогером, о чём Путин также пообещал подумать.

«Чтобы быть успешным блогером, нужно быть харизматичным, иметь уникальный опыт и уметь им делиться. Кстати, Владимир Владимирович, из Вас получился бы отличный блогер», — сказал он.