Москва, , 15:49 — REGNUM Идею запуска в конкурсе «Учитель будущего» треков для управленцев сферы образования, а также для школьных команд поддержал президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое проходит 26 марта.

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Выступая на заседании, финалист первого сезона конкурса «Учитель будущего», директор школы № 14 г. Владивостока Максим Кильчевский предложил поддержать идею о расширении конкурса «Учитель будущего» и добавить новый трек для управленцев, директоров школ, их заместителей, а также для школьных команд.

«Работая директором школы, я понял, что школа — это не только дети и учителя, это еще и администрация, это те люди, которые разрабатывают и внедряют различные проекты, это те люди, которые помогают, направляют участников образовательного процесса. И современная школа нуждается в качественном руководстве, поэтому обращаюсь к вам с просьбой, поддержать идею расширения конкурса «Учитель будущего» и добавить новую номинацию для управленцев, для директоров и их заместителей», — сказал он.

«Конечно, идея хорошая и, безусловно, она заслуживает поддержки», — сказал президент России Владимир Путин.

Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» был создан в июле 2019 года. Возглавил его Президент России Владимир Путин. В среду, 24 марта 2021 года, за подписью Президента России был опубликован новый указ, согласно которому в Наблюдательный совет АНО вошли еще 5 членов. Всего в составе Совета теперь 14 человек.

Конкурс «Учитель будущего» направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе. В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и «триединства»: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют «словом», как инструментом воспитания.

«Сейчас важен поиск не только талантливых учителей, но и талантливых управленцев для системы общего образования. Министерство просвещения ставит задачу формирования федерального управленческого педагогического кадрового резерва, поэтому родилась идея среди участников конкурса. В следующем сезоне у нас будет несколько новых треков. В основном треке конкурса «Учитель будущего» смогут принимать участие руководители, а также планируется отдельный трек для управленческих команд уровня муниципалитетов органов управления образования и образовательных учреждений. Команда школы — это шире, чем команда учителей и важно, чтобы и администрация, и учителя работали вместе. На общие цели, идеи, в одной команде», — уточнил руководитель конкурса «Учитель будущего» Андрей Богданцев.