Москва, , 15:37 — REGNUM Новым конкурсным направлением проекта «Лидеры России» станет «Международный трек». Участвовать в нём смогут соотечественники и иностранные граждане, в том числе иностранные студенты и выпускники российских вузов. Призом для самых успешных конкурсантов может стать получение вида на жительства в России или даже российский паспорт. Решение о запуске трека принято на втором заседании Наблюдательного совета АНО, которое проходит в пятницу, 26 марта, в режиме видеоконференции.

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Выступая на заседании, участница конкурса «Лидеры России 2020» Алина Герлиня рассказала, что переехала из родной Риги в Москву в 18 лет, с тех пор живет и работает в России и намерена остаться в стране и получить российское гражданство.

«Для меня конкурс «Лидеры России» — яркий пример того, как в России могут строить социальные лифты. Аналогов такому я больше нигде не знаю. Свое будущее я вижу в России. Еще Петр I говорил, что «русский тот, кто Россию любит и ей служит». Было бы здорово, если бы открылось отдельное направление для иностранцев внутри конкурса «Лидеры России», — сказала Герлиня.

Она предложила ввести отдельную специализацию для иностранных граждан, причем не только для бывших граждан СССР, но для всех желающих, в том числе — иностранных студентов и выпускников российских вузов.

«Мы уже приняли ряд решений, связанных с тем, чтобы облегчить возможность приобретения вида на жительства и гражданства для тех людей, которые хотят жить в России, особенно для наших соотечественников. Ваше предложение лежит как раз в этом мейнстриме, наших собственных представлений, что и как нужно делать. Здесь, без всякого сомнения, с удовольствием поддержу ваше предложение», — сказал президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин.

Глава государства добавил, что «тех, кто участвует во всех наших программах, а это талантливые люди, России такие нужны — надо переманивать таких, как вы».

"Если прямо сказать, чтобы люди могли приезжать сюда, работать, добиваться успеха личного, успеха для самой России. Первое, что нужно сделать — решить вот эти формальности, связанные с видом на жительство, с гражданством. Поэтому, скажем, для финалистов можно вид на жительство выдавать в упрощенном порядке, для победителей — гражданство, вообще двигаться в этом направлении. Обязательно попрошу коллег из МВД, из Администрации президента, из правительства подумать, формализовать ваши предложения», — указал он.

«Международный трек» ставит перед собой цель сформировать единое информационное поле для выстраивания международных отношений, привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира.