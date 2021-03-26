Москва, , 16:29 — REGNUM Федеральные власти должны помочь Дагестану справиться с последствиями недавнего оползня. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин обсуждает перспективы «России — страны возможностей» — трансляция»

«Сейчас там оползень сошёл в одном из районов. Воспользуюсь случаем, чтобы обратить на это внимание МЧС, местных властей и правительства Российской Федерации: надо людей поддержать. Но это так, лирическое отступление. Обращаюсь к федеральным министрам: мы должны будем этим заняться», — заявил Путин.

17 марта в окрестностях Махачкалы, на территории Карабудахкентского района Дагестана, сошёл оползень, поставив окрестные дома под угрозу разрушения. Жителей семи домов расселили, однако они позже пожаловались на неудобства проживания в санатории из-за транспортных неудобств.