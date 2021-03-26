Москва, , 14:59 — REGNUM Уровень организации системы здравоохранения в Латвии оставляет желать лучшего. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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«Один мой очень хороший знакомый, мой коллега, бывший-бывший. Он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет, только старый рентген, который не может показать реальный уровень поражения лёгких. Лекарств нет, ничего нет. Сказал: мы в очереди стоим, нам обещали, но пока нет. Предложили вывезти его в Москву, сделали всё, сделали всё, но вывезти его не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации в том числе», — заявил Путин.