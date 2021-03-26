Москва, 26 марта 2021, 15:30 — REGNUM Победителям конкурсов автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» могут упростить получение гражданства РФ. Проработать этот вопрос поручил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил сегодня, 26 марта, в ходе выступления на заседании наблюдательного совета АНО, отвечая на вопрос участницы конкурса из Латвии.
Путин считает, что иностранным гражданам-финалистам конкурса «Лидеров России» можно в упрощённом порядке выдавать вид на жительство, а победителям — гражданство России.
Следите за развитием событий в трансляции: «Путин обсуждает перспективы «России — страны возможностей» — трансляция»
Читайте также: Путин удивился результатам конкурсов «России — страны возможностей»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что площадка «Россия — страна возможностей» серьёзно помогла обновлению кадров в системе государственного управления.