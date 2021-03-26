Москва, , 15:30 — REGNUM Победителям конкурсов автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» могут упростить получение гражданства РФ. Проработать этот вопрос поручил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил сегодня, 26 марта, в ходе выступления на заседании наблюдательного совета АНО, отвечая на вопрос участницы конкурса из Латвии.

«Первое, что нужно сделать, это, конечно, решить эти формальности с видом на жительство, с гражданством», — подчеркнул российский лидер.

Путин считает, что иностранным гражданам-финалистам конкурса «Лидеров России» можно в упрощённом порядке выдавать вид на жительство, а победителям — гражданство России.

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«Обязательно попрошу коллег из МВД, из администрации президента, из правительства подумать и формализовать предложение», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что площадка «Россия — страна возможностей» серьёзно помогла обновлению кадров в системе государственного управления.