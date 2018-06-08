Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 7 июня 2018 года. Почти год назад, 15 июня 2017 года, президент отвечал на вопросы 3 часа 56 минут, на этот раз — почти 4,5 часа. Стоит отметить, что прошедшая прямая линия Владимира Путина стала первой в 2018 году. Она впервые за многие годы прошла в пустой студии в Гостином дворе, без зрителей. По замыслу организаторов, такой формат позволил президенту сосредоточиться на вопросах телезрителей, а не «из зала». Глава государства ответил на вопросы, которые интересуют граждан Российской Федерации. Традиционно вопросы президенту можно было задать, позвонив по телефону, отправив SMS — или MMS-сообщение, а также через сайт программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» или через специальное мобильное приложение. У пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» была возможность отправить текстовый вопрос или записать видеоролик. Приём вопросов продолжался с 27 мая.

Kremlin.ru Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным

10:03 07.06.2018 Работники «Чистопольского хлебозавода» из Татарии пожаловались Владимиру Путину на то, что «закрылся единственный хлебозавод, и коллектив оказался на улице» с двухмесячными долгами по зарплате. После видеообращения в отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы свыше двух месяцев»), а директор объявлен в розыск. Сумма задолженности перед 206 работниками предприятия превышает 5,7 млн рублей. Читайте также: Директор в бегах? Хлебозавод из Чистополя после жалобы работников Путину

10:06 07.06.2018 Нижегородец Алан Табуев, обратившись на прямую линию с Владимиром Путиным, попросил его вернуть распределение выпускников после университетов. Автор видеовопроса заявил, что «каждый студент, закончивший вуз, не может найти работы по специальности», и в качестве примера привёл свой случай. Читайте также: Нижегородец попросил Путина вернуть распределение после университетов

10:12 07.06.2018 По данным организаторов прямой линии с президентом, всего с вопросами к Владимиру Путину уже обратилось около полутора миллионов граждан. Обычно прямые линии с президентом длятся до 3−4 часов.

10:14 07.06.2018 Накануне прямой линии президента Владимира Путин в регионах Поволжья произошёл резкий всплеск активности в связи с точечной застройкой и проблемами дольщиков. Жители пишут обращения и жалобы, нередко творчески подходя к процессу и нервируя местные власти. Читайте также: Уплотнительный ад: протесты в Чувашии

10:14 07.06.2018 Пенсионеры районов Дальнего Востока, приравненных к Крайнему Северу, хотят услышать от президента России Владимира Путина ответ на вопрос: «Почему, отработав по 30—40 лет «на северах» и переезжая в старости на юг России, они теряют северные надбавки к пенсии?». Люди считают это крайне несправедливым, ведь за небольшую сумму в 500 рублей они заплатили годами тяжкого труда в суровых условиях. Читайте также: Пенсионеры севера — Путину: почему, переезжая на юг, мы теряем надбавки?

10:15 07.06.2018 В ульяновском Димитровграде многодетные семьи, которые годами не могут получить землю под строительство жилья, записали коллективное обращение к Владимиру Путину в форме частушек, отмечая, что «землю детям не дают — под бизнес вырубают».

10:17 07.06.2018 Родители детей-инвалидов из Казани в своём видеообращении к главе государства жалуются на маленькое пособие по уходу за детьми и просят проиндексировать его или уравнять с минимальным размером оплаты труда, который составляет 11 163 рубля. Авторы обращения жалуются, что выплачиваемое им пособие, которое часто является единственным источником дохода, составляет 5,5 тыс. рублей, не дотягивая даже до прожиточного минимума, и не индексировалось с 2013 года. Помимо этого, они просят Владимира Путина «обратить пристальное внимание на исполнение федеральных законов исполкомом Казани». Читайте также: «Мы на грани выживания»: родители детей-инвалидов из Казани — Путину

10:18 07.06.2018 Строители Сахалина просят Владимира Путина обратить внимание на их неконкурентоспособность. Они обязаны платить своим работникам северные надбавки, повышенную зарплату, оплачивать проезд к месту отдыха. Между тем материковые компании, зарегистрированные в районах, не приравненных к Крайнему Северу, такой нагрузки не несут, они выигрывают тендеры «на северах», приглашают на работу мигрантов из стран Центральной Азии, а местные компании и местные жители остаются без работы. Читайте также: Сахалинские строители пожаловались Путину на невозможность работать

10:18 07.06.2018 Количество поступивших на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным обращений превысило 1,75 млн. Свою лепту внесли и жители Омской области. Например, видеообращение к президенту записали обманутые дольщики Омска. Они устали ждать своих квартир в доме по улице 70 лет Октября, 3, и просят президента вмешаться в ситуацию. А местные власти, по словам дольщиков, контактировать с ними отказываются. Подробности в материале: Омские дольщики — Путину: «Люди начинают умирать, не дождавшись квартир»

10:19 07.06.2018 Сотрудники оренбургского филиала авиакомпании «Россия» просят Владимира Путина о помощи. По словам граждан, они числятся в компании формально, по факту же сидят без работы. Инициативная группа просит Путина взять под личный контроль ситуацию в филиале крупной авиакомпании. Читайте также: Бывшие сотрудники «Оренбургских авиалиний» ждут помощи Владимира Путина

10:20 07.06.2018 Всего прямых эфиров с президентом было 15.

10:20 07.06.2018 В этом году в call-центре работают волонтеры. Они впервые будут присутствовать в зале во время прямой линии с президентом.

10:20 07.06.2018 Жители Великого Новгорода записали видеообращение к президенту, в котором показывают главе государства результаты благоустройства нового городского парка — парка Юности. Они просят Владимира Путина усилить федеральный контроль за выполнением работ по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», а также прислать в Великий Новгород независимых экспертов. «Пусть они оценят, что такое комфортная городская среда. Может быть, она такая и есть, просто мы представляем её по-другому?» — говорится в обращении. Подробности: Новгородцы — Путину: «О такой ли комфортной городской среде мы мечтали?»

10:22 07.06.2018 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что для ответа на жалобы и обращения граждан Владимир Путин будет связываться с губернаторами и членами правительства в режиме видеоконференции.

10:29 07.06.2018 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть записал обращение для «прямой линии» с президентом РФ. Видеозапись Локоть разместил у себя на странице в Facebook. Он попросил главу государства оказать финансовую помощь в достройке метрополитена. «Уважаемый Владимир Владимирович, в последний ваш приезд в феврале месяце в город Новосибирск поднималась тема достройки нашего метрополитена. Для города Новосибирска это крайне важно. У нас работают две линии, 13 станций, последняя из которых была введена в 2010 году. С тех пор строительство метрополитена фактически заморожено, потому что за счёт бюджета города даже при поддержке областного бюджета сделать это невозможно. Большая просьба оказать поддержку в достройке нашего метрополитена. У нас есть проектно-сметная документация, мы видим, что надо достроить три станции, метродепо. У нас есть понимание, как это делать, у нас есть навыки. Всё для этого имеется, нужна только финансовая поддержка. Будем очень благодарны за оказанную помощь. Для сибирской холодной зимы крайне важно развивать общественный транспорт, а именно метро», — сказал Анатолий Локоть в своём видеообращении. Мэр Новосибирска попросил у президента денег на «разморозку» метро

10:31 07.06.2018 По мнению руководителя межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова, «что касается простых новосибирцев, то есть шанс, что несколько вопросов из заданных жителями во время «прямой линии» привлекут внимание федерального центра и будут решены без привычных бюрократических проволочек». «Собственно, в этом и состоит суть данного мероприятия, а не в том, чтобы пропиарить на его фоне мэра отдельно взятого города. Какие вопросы и стороны волнуют новосибирцев сегодня? За всех новосибирцев я бы сейчас не стал говорить, но что касается меня лично, то я бы спросил о пыли и состоянии городских коммуникаций», — сказал Антонов. Новосибирцы спросили бы у президента о пыли и попросили бы денег

10:33 07.06.2018 Заместитель председателя Партии дела в Новосибирске, президент Фонда по сохранению «Дома с часами» Олег Викторович отмечает, что «активность и инициатива в отстаивание интересов и представление на федеральном уровне продуманных и стратегически важных проектов обязательно принесут результат». «Поэтому нужно пользоваться любой возможностью заявить о себе, тем более что амбиции, местоположение, а главное, наш потенциал во всех сферах диктуют особый подход в дальнейшем развитии региона, который будет во благо, и нашим соседям, и Сибири в целом, а главное, всей России. А на сегодняшний день самым важным вопросом для Новосибирска и области является вопрос увеличения финансовых возможностей региона, иной подход к этому вопросу со стороны федерального центра. И, конечно, иной, более высокий уровень взаимодействия на федеральном и международном уровне. Сотрудничество по широкому спектру вопросов», — заявил Викторович. Новосибирцы спросили бы у президента о пыли и попросили бы денег

10:33 07.06.2018 Владимира Путина спросят о ситуации во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Видеообращение на «прямую линию» отправили активисты Общества друзей музея, которые пытаются наладить диалог с гендиректором музея Игорем Конышевым. Главный вопрос, который беспокоит жителей, — судьба Детского музейного центра, закрытого в марте 2018 года. Владимир Путин знаком с проблемой разрушения ВСМЗ, о ней президенту уже говорила первый директор музея, Герой Труда Алиса Аксенова. Более того, глава государства бывал и в самом Детском музейном центре и называл его «уникальным». Читайте также: Народ не нужен

10:34 07.06.2018 Впервые «прямая линия» с Владимиром Путиным прошла в 2001 году. Тогда к нему поступило около двух миллионов вопросов.

10:34 07.06.2018 Жители Магаданской области массово отправляют президенту России письма с одним и тем же текстом, родившимся в ходе обсуждения предстоящей «прямой линии» в социальной сети. Люди пишут президенту: «Так дальше жить невозможно!». Люди жалуются на безумные цены на продукты питания, коммунальные услуги, на совершенно дикие цены на авиабилеты. Недавно назначенный врио губернатора Колымы Сергей Носов уже успел найти несоответствие между реальной жизнь региона и отчетами местных чиновников. Читайте также: Колыма — Путину: «Так дальше жить невозможно!»

10:35 07.06.2018 Впервые в подготовке «прямой линии» с президентом участвуют волонтёры — около 50 человек принимают и обрабатывают обращения граждан. Волонтёры будут присутствовать в студии и продолжат принимать звонки с вопросами Владимиру Путину в ходе всей «прямой линии».

10:35 07.06.2018 В Челябинской области жители села Харино просят Владимира Путина о помощи. Населённый пункт находится в 25 километрах от Челябинска, но люди вынуждены жить в первобытных условиях, говорится в их видеообращении к главе государства. «Село большое — более 300 домов. Но в нашем селе нет ни воды, ни газа, ни дорог. Электроснабжение тоже ограничено», — говорят жители. Подробности: «Живём в первобытных условиях»: жители села Харино — Путину

10:36 07.06.2018 На транспортную недоступность поступают жалобы на «прямую линию» президента РФ практически изо всех регионов ДФО. Жительница Амурской области спрашивает у Владимира Путина, почему с Дальнего Востока невозможно уже попасть не только в Москву, но и в соседние регионы. Например, раньше из Благовещенска можно было съездить во Владивосток на поезде. Но теперь поезд признали убыточным. Москва не по карману, Крым тоже, даже в отпуск в Приморье съездить уже нельзя. Читайте также: Жители Дальнего Востока жалуются Путину на транспортную недоступность

10:46 07.06.2018 Жители всех регионов Дальнего Востока хотят узнать у президента РФ Владимира Путина, что будет с ценами на топливо. «Дальний Восток не выдержит топливного ада!» — пишут дальневосточники. Резкий рост цен на топливо уже вызвал не только ажиотаж на АЗС — растут цены на авиабилеты. У жителей ДФО срываются летние отпуска, на которые люди копили не один год. Предприниматели прогнозируют рост цена на продукты первой необходимости — хлеб, молоко и прочие. Читайте также: Бензиновая «матрёшка»: Дальний Восток ждёт крах из-за роста цен на топливо

10:50 07.06.2018 За помощью к президенту обратились жители 3-го микрорайона Солнечный города Красноярска. Они записали видеообращение под названием «Нам нужны школы и детские сады». По словам красноярцев, социальных объектов, существующих на территории микрорайона, недостаточно. Новые высотки растут, а социальные объекты не возводятся, хотя застройщик обещал. Школы переполнены, но вместо обещанного учебного заведения появилась очередная многоэтажка. Читайте также: Красноярцы — президенту: «Нам нужны школы и детсады»

10:51 07.06.2018 Жители Чудовского района Новгородской области просят президента РФ не оставлять их район без медицинской помощи: в районной больнице два отделения переводят на дневной стационар. Матери с детьми в видеообращении рассказывают президенту о своих опасениях в связи с грядущей оптимизацией. Подробности: Жители новгородского Чудово — Путину: «Не оставьте нас без медпомощи!»

10:51 07.06.2018 Председатель Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарёв направил обращение на «прямую линию» президента России Владимира Путина. «Почему в РФ не исполняется указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года о праздновании 3 сентября Дня Победы над Японией? В боях с японскими агрессорами погибли не менее 12,5 тыс. советских солдат». Читайте также: Вопрос Путину: Почему мы не отмечаем День Победы над Японией?

10:51 07.06.2018 Жители села Филипповское Владимирской области, которые протестуют против возможного строительства мусороперерабатывающего предприятия вблизи их населенного пункта, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. «Администрации Владимирской области и Киржачского района на наши обращения не обращают внимания и делают нам только одни отписки», — говорят активисты. Читайте также: Владимирцы попросят Путина запретить строительство мусорного полигона

10:52 07.06.2018 В Белгородской области сотрудники биогазовой станции «Лучки» компании «АльтЭнерго» записали видеообращение к президенту с просьбой вернуть в их коллектив гендиректора Виктора Филатова. Сейчас руководитель станции, бывший депутат облдумы и управляющий директор «Белгородэнерго», находится под арестом в Москве — его обвиняют в растрате средств энергокомпании, а также в организации преступного сообщества. Арест Филатова длится с 2015 года. Коллектив биогазовой станции заявляет, что их руководитель заключен под стражу «необоснованно и несправедливо».

10:54 07.06.2018 В Свердловской области жители посёлка Быковский Сухого Лога записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Уральцы сообщили о неблагоприятной экологической обстановке в посёлке и попросили главу государства посодействовать в решении проблем. Также по теме: Жизнь сделали невыносимой: уральцы просят Путина помочь в борьбе с пылью

10:55 07.06.2018 Жители Рязани обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь со строительством реабилитационного центра для детей-инвалидов. «Нашему городу очень нужен медицинский реабилитационный центр. В 2011 году в Рязани открылся областной перинатальный центр. С таким трудом спасенные недоношенные дети оказываются, по сути, выброшенными на произвол судьбы без дальнейшей реабилитации», — говорят жители в обращении. Читайте также: Жители Рязани просят Путина помочь построить реабилитационный центр

10:56 07.06.2018 Жители посёлка Большие Клыки, чьи дома по новому генплану Казани попадают под снос из-за строительства дороги, записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой обязать местные власти пересмотреть генеральный план и пустить дорогу в обход. Ранее советник мэра Казани Владимир Фомин заявил, что почти по всем посёлкам, где будут строиться дороги, решение найдено, за исключением Больших Клыков, где, к слову, жители готовы браться за вилы, чтобы отстоять своё имущество, и Карьера, где «31 дом с 2007 года по проекту генплана находился в коридоре будущей перспективной дороги». Читайте также: «Мы не самострой!»: жители посёлка под Казанью ищут помощи у Путина

11:11 07.06.2018 Барнаул. Ежегодные «прямые линии» с Владимиром Путиным стали своего рода связующим телемостом между столицей нашей Родины и его отдаленными регионами. Так считает заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко. Он также отметил, что современные средства связи и сетевого общения делают этот процесс более мобильным и простым в реализации. «Уже по первым озвученным в СМИ и социальных сетях вопросам можно понять, что прямая линия будет посвящена не только внешнеполитическим вопросам, но и актуальным вопросам развития страны, её регионов и отдельно взятых населенных пунктов», — полагает депутат. Сергей Струченко считает, что абсолютное большинство жителей нашей страны будут с большим интересом следить за сегодняшним диалогом главы государства и той полуторамиллионной аудиторией граждан, направивших и до сих пор направляющих свои вопросы на «прямую линию» с президентом РФ.

11:13 07.06.2018 Жители Камчатки недовольны ценами на продукты питания, особенно на витаминную продукцию. В магазинах полуострова крымская клубника по 1200 рублей за килограмм. В социальной сети жители Кубани, узнав о ценах на крымскую клубнику, а также на камчатскую икру, которая на юге России стоит так же, спросили: «А зачем вы там живете?». Читайте также: Кубань Камчатке: Зачем вы там живёте? Клубника стоит 1200 рублей за кг

11:15 07.06.2018 Жители ЕАО просят Владимира Путина экстренно решить вопрос газификации региона. ТЭЦ Биробиджана совсем старая и аварийная, прошлую зиму, 2017—2018 года, она пережила чудом и вряд ли переживёт следующий отопительный сезон. Еще хуже ситуация в муниципалитетах — износ сетей и котлов достигает 80%. Читайте также: Жители ЕАО просят Владимира Путина газифицировать область

11:16 07.06.2018 Курганский городской Совет ветеранов обратился на «прямую линию» с президентом России Владимиру Путину с двумя просьбами. Люди просят повлиять на улучшение бюджетной обеспеченности региона и на ускорение передачи ОАО «Курганмашзавод» в госкорпорацию «Ростех». Подробно: «Просим повлиять…»: ветераны Кургана обратились с вопросами к Путину

11:18 07.06.2018 Жители казанского посёлка Нагорный просят Владимира Путина защитить от вырубки 10 га федерального леса и их дома, попадающие в зону строительства новых дорог, вписанных в новый генплан Казани. «Рослесхоз не согласовал данный проект генплана, однако он всё равно был вынесен на публичные слушания», — добавляют жители. Подробности в материале: «Защитите 10 га федерального леса от вырубки»: жители Казани — Путину

11:19 07.06.2018 Пока жители Колымы массово отсылают Владимиру Путину письмо, начинающееся словами «Так дальше жить невозможно», в Магадане готовятся выйти на митинг арендаторы и работники ТЦ «Идея». Люди уже подготовили плакаты с надписью: «Мы обречены на голод». Торговый центр не прошёл проверку пожарной безопасности и закрыт уже месяц. Люди говорят, что не получают зарплату, их «атакуют» банки за просроченные платежи по кредитам. Без работы остались 250 человек. Колымчане сообщают, что, несмотря на устранение всех недостатков, ТЦ не позволяют начать работать. Читайте также: Колыма — Путину: «Так дальше жить невозможно!»

11:20 07.06.2018 «Прямая линия» с Владимиром Путиным не решила вопрос с выплатами на жильё для полицейских Югры. Через год после общения школьника из Нефтеюганска с главой государства положительных сдвигов не произошло Подробно: Прямой диалог с Путиным не решил вопроса школьника из Югры

11:21 07.06.2018 Рыбопромышленные компании Дальнего Востока ждут решения правительства по ставке сборов на вылов водных биоресурсов (ВБР). Росрыболовство намерено повысить ставку с 15% до 100%. Таким образом, плата за тонну народной рыбы — наваги, минтая, камбалы — повысится сразу в 210 раз. Это сделает народную рыбу «антинародной». При этом рыба и без этого гарантированно подорожает — из-за роста цен на топливо. Читайте также: Станет ли народная рыба в ДФО антинародной: рыбаки спорят с Росрыболовством

11:22 07.06.2018 Вопрос сотрудников цеха пароводоснабжения нефтеюганского филиала ООО «Роснефть-Бурение» на «прямую линию» президенту России Владимиру Путину был решён до означенного мероприятия. Что спасло от сокращения 240 человек, которые могли потерять работу с 1 сентября 2018 года. Также читайте: В Югре после жалобы Путину сохранили людям работу

11:23 07.06.2018 Жители Якутии просят президента Владимира Путина обратить внимание на проблему аварийного жилья в регионе. Проблема не решается годами. На ликвидацию ветхого фонда республике нужно не менее 80 млрд рублей, между тем бюджет Якутии испытывает серьезные проблемы — огромный долг, который продолжает расти. Но люди не понимают: «Откуда такие долги у бюджета, куда пошли десятки миллиардов, если мы продолжаем жить в нечеловеческих условиях?« Читайте также: Путина просят расселить квартал Якутска: «Живём в нечеловеческих условиях»

11:23 07.06.2018 Коллектив стратегического оборонного предприятия «85 ремонтный завод», который расположен в Брянске, записал обращение на «Прямую линию» президента России. В нем сотрудники сообщили, что на заводе с 2016 года не платят зарплату. Долг, по словам работников, уже превысил 30 млн рублей. Читайте также: Верните нам зарплаты: Путину рассказали об ужасах на брянском заводе

11:29 07.06.2018 Проблема обманутых дольщиков не теряет своей актуальности. Это можно понять по многочисленным вопросам, поступившим на «прямую линию» с Владимиром Путиным. К тысячам граждан, так и не получившим свои квартиры, присоединилась инициативная группа дольщиков Читы. Читайте также: Обманутые дольщики Читы записали видеообращение к Путину

11:41 07.06.2018 «Прямая линия» ещё не началась, а власти Новгородской области уже «принимают меры». Региональный минздрав опроверг сообщения в СМИ об оптимизации в Чудовской ЦРБ, о которой местные жительницы сообщили президенту России. Правда, опровержение чиновников вряд ли успокоит жителей района: по сути проблемы в нём не сказано ни слова. Читайте также: Новгородский минздрав опроверг сообщения о сокращении коек в Чудовской ЦРБ

11:44 07.06.2018 У жителей Бурятии накопилось немало просьб к Владимиру Путину. Например, педагог из Бурятии пожаловался, что вынужден работать на двух ставках, но денег «едва хватает, чтобы жить нормально». Читайте также: «Последняя надежда на вас»: о чём жители Бурятии просят Путина

11:48 07.06.2018 Ялтинский журналист призывает крымчан заранее публиковать свои обращения к президенту страны в местных СМИ — так больше толку: «Очень эффективны публичные обращения к Путину, когда местная власть знает об этом. Например, алупкинцы сразу получили заверения главы Крыма Сергея Аксёнова, что будет бесплатный вход в Алупкинский парк», — пишет в Facebook Сергей Сардыко.

11:48 07.06.2018 Жители Сахалина надеются услышать мнение президента РФ Владимира Путина по поводу строительства моста Сахалин — материк. На открытии Крымского моста глава государства сказал, что по этому поводу «есть разные мнения». Разные мнения и у дальневосточников. Никто не отрицает, что мост на Сахалин — это хорошо. Однако учитывая бедственное положение ДФО, множество нерешенных проблем, многие, в том числе и сахалинцы, склоняются к мысли, что со строительством столь дорогого объекта стоит подождать. Власти Сахалина и Курил убеждены в необходимости строительства. Редкий случай, когда в облдуме Сахалина к единому мнению пришли все фракции, и даже КПРФ согласилась с ЕР: «Мост нужен». Читайте также: Кожемяко: «Сахалинский мост нужен всей России»

11:51 07.06.2018 Педагоги Приморья ждут, что президент Владимир Путин обратит внимание на их многочисленные проблемы. В марте 2018 года педагогическое сообщество поставило в известность администрацию края: если не будет решен вопрос повышения заработной платы, то 1 сентября чиновники могут не увидеть учителей в школах. Однако проблема продолжает только нарастать. Сейчас в Приморье учителя и воспитатели ушли в отпуск без денег. Долг перед педагогами только Владивостока составляет 80 млн рублей. Читайте также: В Приморье учителя и воспитатели ушли в отпуск без денег

11:51 07.06.2018 «Многие спрашивают про возможные отставки в ходе «Прямой линии». Отставки — это уже как-то мелко и заезжено. А вот инициировать уголовные дела — свежо и актуально. Тем более, что парочка губернаторов и так в категории «без пяти минут фигуранты», — пишет на своей странице в Facebook политолог Дмитрий Фетисов.

11:53 07.06.2018 Год назад школьник из приморской, Находки Андрей Боль попросил главу государства обратить внимание на проблему угольной пыли в городе. Тогда Владимир Путин обещал помочь. Накануне «прямой линии» — 2018 стало известно, что в морских портах России могут ввести новый стандарт пылеподавления. Документ объединит наилучшие мировые стандарты в области пылеподавления. Читайте также: В морских портах России могут ввести новый стандарт пылеподавления

11:58 07.06.2018 Байкал. На заповедных территориях Байкала, как грибы после дождя, растут «китайские» гостиницы. Их строят под видим жилых домов. Обращение на «прямую линию» с Владимиром Путиным, которое записал руководитель клуба бардовской песни из Листвянки Евгений Кравкль поддержали многие. «Уважаемый президент России, не пора ли остановить зарвавшихся гостей, запретив скупку и долговременную аренду лучших российских земель иностранцами?», — спрашивает Евгений Кравкль. Подробности в материале: Местные бездействуют: Путина просят запретить скупку байкальских земель

11:59 07.06.2018 Накануне «прямой линии» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что «наиболее чудовищные ситуации решаются сразу», в ходе «прямой линии». Жители курильского острова Кунашир очень надеются, что их ситуация с поставками бензина и солярки на остров будет рассмотрена главой государства Владимиром Путиным немедленно, и их мучения прекратятся. С марта 2018 года Кунашир живёт без топлива. Выручают военные, японцы да частники, которые возят бензин из Владивостока нелегально. Литр бензина, качество которого вызывает нарекания, продают по 100 рублей. Читайте также: Кунашир в отчаянии: У нас больше нет сил так жить!

12:03 07.06.2018 Жители Ростова-на-Дону записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Главу государства горожане просят спасти их дома от сноса. 137 объектов были построены относительно недавно, но оказались под угрозой сноса по решению суда. Дело в том, что эти дома являются так называемыми самозастроями. По словам депутата донского парламента Игоря Молотова, люди живут в домах по пять лет и более, имеют договора с ресурсоснабжающими компаниями, свидетельства на жильё. Подробности в материале: Ростовчане просят Путина сохранить их дома-самозастрои

12:04 07.06.2018 Губернатор Владимирской области Светлана Орлова — одна из глав региона, ожидающих звонка президента Владимира Путина во время «Прямой линии». Жители региона задали главе государства множество вопросов, среди которых — ситуация вокруг Владимиро-Суздальского музея-заповедника и возможное строительство мусороперерабатывающего завода в Киржачском районе. «Подарок» губернатору, вопрос об участии которой в перевыборах главы региона до сих пор находится в подвешенном состоянии, сделал и федеральный СКР, сообщив о завершении расследования уголовного дела в отношении заместителя губернатора Дмитрия Хвостова. Читайте также: Владимирский замгубернатора наживался на федеральных программах

12:06 07.06.2018 Владимир Путин прибыл на место.

12:07 07.06.2018 «Прямая линия» Владимира Путина — наиболее эффективный инструмент прямого президентского вмешательства для оперативного решения проблем граждан в любой точке страны. В этом уверен лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв. «Такой формат позволяет главе государства в онлайн-режиме контролировать действия региональных и местных властей, корректировать их деятельность и принимать объективные кадровые решения по итогам», — пишет политик на своей странице в Facebook.

12:10 07.06.2018 Президент Владимир Путин комментирует результаты работы за прошлый год. «Если говорить категориями белое, чёрное, серое, в какой полосе находимся… мы движемся в сторону устойчивого белого цвета», — заявил он.

12:10 07.06.2018 Однако идеального белого цвета не бывает ни в чём, подчеркнул президент. «Но в целом мы движемся в абсолютно правильном направлении», — добавил президент.

12:11 07.06.2018 Мы вышли на устойчивую траекторию роста экономики. Растёт промышленность (1%), сельское хозяйство, и всё это приобрело «устойчивую тенденцию», подчеркнул Путин.

12:11 07.06.2018 «У нас исторический минимум по инфляции. Это очень важная предпосылка для дальнейшего роста — и это на фоне устойчивого роста инвестиций, 4,4%. Это очень хороший показатель, он показывает, что рост в будущем нам обеспечен», — заявил президент.

12:13 07.06.2018 О торговом балансе: «На фоне того, что у нас очень низкий уровень внешней задолженности, менее 20%, и рост наблюдается ЗВР у ЦБ, сейчас 450 млрд уже, — всё это говорит о том, что у нас стабильные, хорошие условия для развития экономики»

12:13 07.06.2018 «Не каждый человек на себе ощущает (успехи), но в целом это абсолютно объективная статистика. Это так и есть. Это правда»

12:13 07.06.2018 Растёт экспорт машинного оборудования, что говорит о структурных изменениях в экономике, указал президент.

12:13 07.06.2018 Барнаул. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых предположила, что президенту России в ходе «прямой линии» придется ответить на волнения граждан по вопросу пенсионной реформы, в частности высказать свое актуальное мнение по поводу повышения пенсионного возраста. «Думаю, что вполне можно ожидать публичную «порку» какого-либо должностного лица, допустившего безобразие, вплоть до предложения идти писать заявление на увольнение. И что-нибудь из личного», — заключила депутат. Читайте также: «Прямая линия» с президентом: вполне можно ожидать публичную «порку»

12:14 07.06.2018 Экспорт сельхозпродукции — в прошлом году был 20 млрд, что превысило экспорт ВПК (15 млрд).

12:17 07.06.2018 Результаты работы правительства РФ за 2017 год положительные. Если год назад в стране была серая полоса, то сегодня Россия движется в сторону устойчивого белого цвета, заявил сегодня, 7 июня, президент России в программе «Прямая линия с Владимиром Путиным». "Конечно, есть вкрапления черного цвета, но в целом движемся в светлом направлении. Тому способствует заметный рост экономики в разных областях и рекордно низкий уровень инфляции», — отметил Путин.

12:17 07.06.2018 Вопрос о работе правительства в ближайшее время и о стратегических целях, о сокращении бедности и увеличении продолжительности жизни: «У правительства есть ясное понимание, что нужно делать и как нужно делать», — заявил президент.

12:18 07.06.2018 «Нужно перейти в полномасштабном формате к работе по программному принципу. Мы его применяли к некоторым отраслям, теперь такой программный принцип должен быть применён повсеместно», — говорит Путин.

12:19 07.06.2018 В том числе и нужно персонифицировать ответственность, указал он. «Многие люди остались на своих местах, те, кто пришёл на их места — тоже хорошо подготовлены. Персональная ответственность должна быть абсолютной, у нас нет времени на раскачку»

12:19 07.06.2018 На вопрос о новом правительстве и его составе Владимир Путин ответил, что он в курсе шедших дискуссий. И он положительно оценил, что по любым решениям в сфере экономики возникают дискуссии. Это, по мнению президента, правильно. Глава государства отметил, что его точка зрения состоит в том, что тот план развития, о необходимости реализации которого говорилось на протяжении последних нескольких лет, готовился последним составом правительства на протяжении полутора. По словам Путина, «если бы 100% зачистили все правительство» и привели новых людей, пусть грамотных и хорошо подготовленных, то потребовалось бы минимум два года, чтобы сформулировать новые задачи. Этих двух лет у страны, по словам главы государства, нет. «Я думаю, что у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день», — сказал Путин.

12:21 07.06.2018 «Нужно дополнительно как минимум 8 трлн рублей. Источники — сам рост экономики, более эффективное использование имеющихся ресурсов, настройка макроэкономических планов и настройка налоговой политики», — заявил Путин.

12:24 07.06.2018 Отвечая на вопрос о повышении налогов и повышении налогов на доходы физических лиц Путин сказал, один из источников дополнительных средств — это некоторая настройка налоговой системы. Он напомнил, что многие предлагают НДФЛ изменить. В том числе и политические партии. Путин критически оценил введение дифференцированной шкалы налогообложения, которая, по его мнению, выглядит более социально справедливой, но практика сложнее. «О чем говорит практика дифференцированного налога? — пояснил Путин. — Как только он вводится, часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают скрывать эти доходы. Начинаются зарплаты в конвертах и так далее. Фискальный результат же нулевой. Кроме того, по словам Путина, ухудшается инвестиционный климат.

12:25 07.06.2018 Губернаторам рекомендовали быть на рабочем месте и в готовности ответить на вопросы главы государства в ходе «прямой линии». Как видно из трансляции, главам регионов организована возможность видеосвязи. Как минимум 16 руководителей территорий сидят сейчас за столами в своих кабинетах, в том числе врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

12:26 07.06.2018 Назначение нового правительства сопровождается активными дискуссиями. Что необходимо сегодня России — стабильность или прорыв? Такой вопрос был задан Владимиру Путину во время «прямой линии» 7 июня в Москве. Президент РФ отметил, что приветствует дискуссии, они необходимы. Однако план развития, о необходимости реализации которого говорилось в последние годы, готовился прежним составом правительства. На это ушло по меньшей мере 1,5 года. Если правительство полностью обновить, как минимум два года потребуется только на формирование задач. Россия, таким образом, потеряет два года. «У нас нет этих двух лет», — сказал Путин. «Я думаю, у нас оптимальное правительство на данный момент», — заключил президент. Как сообщало ИА REGNUM, «прямая линия» с президентом 7 июня 2018 года стала шестнадцатой по счету. Жители России отправили в адрес Владимира Путина более 2 млн вопросов. Читайте также: «Прямая линия» с Владимиром Путиным 7 июня 2018 года: трансляция Об этом: Стабильность или прорыв? Путина спросили о правительстве

12:26 07.06.2018 Вопрос о росте цен на бензин: сообщений приходит очень много. В Татарстане было 39, теперь 41. В Ульяновской области уже устраивают акции «месяц без бензина». Житель Санкт-Петербурга спрашивает, как долго ещё будут расти цены на топливо — 45 рублей за литр солярки. «Невозможно уже, остановите это! 18 марта сделали такой большой выбор, а цены на бизнес никак не можете остановить!»

12:27 07.06.2018 «Вы должны были обратить внимание, что правительство уже приняло ряд решений… Я согласен, что это недопустимо и неправильно. Но надо признать, что это результат неточного регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергоресурсов», — заявил Путин.

12:28 07.06.2018 Правительство провело пересмотр ряда налоговых мер, сделало манёвр. «Не буду вдаваться в детали, но это привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. Далее цены на нефть поднялись, чтобы загрузить НПЗ, компании наши считают недополученную выгоду за тот объём нефти, который отправляют на НПЗ, который они могли бы, как полагают, реализовать на внешнем рынке и получить больше дохода. Чтобы компенсировать, и поднимают цены на бензин», — объяснил Путин.

12:29 07.06.2018 Уже сейчас снижен акциз по бензину на 3 и 2 тысячи, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля дальнейшее повышение акцизов. «К осени текущего года должны быть приняты допмеры по стабилизации ситуации на рынке», — заверил президент.

12:29 07.06.2018 Жители Татарии пожаловались на «прямую линию» президента РФ на высокие цены на бензин. «Вчера было 39 рублей, сегодня уже 41», — сообщили жители. При этом из всех регионов ПФО именно в Татарии и Башкирии самые низкие цены на бензин на начало июня 2018 года. Подробнее о ценах на бензин: Самый дешёвый бензин ПФО — в Татарии и Башкирии

12:30 07.06.2018 «Чтобы послушать экспертное мнение, мы можем обратиться к министру энергетики РФ», — анонсировал президент. На связи Александр Новак.

12:30 07.06.2018 Жители Астраханской области хотят задать президенту вопросы, связанные с развитием комфортной городской среды. В Астрахани горожане возмущены тем, что в 2018 году с маршрутов исчезли троллейбусы. А жители города Ахтубинска рассказали главе государства о другой проблеме: их лишили детской площадки в микрорайоне Лавочкина. Сами горожане просили чиновников отремонтировать площадку, но вместо этого ее демонтировали и увезли в другой район. Подробности в материале: В Астраханской области от Путина ждут троллейбусы и детскую площадку

12:31 07.06.2018 Новак: в мае зафиксирован рост цен выше уровня инфляции. «Май месяц был месяцем, когда, по данным Росстата и реальной ситуации, имеем значительный рост цен. Сейчас рост цен остановлен, уже в мае был ряд мер, направленный на стабилизацию ситуации на рынке».

12:31 07.06.2018 «Фискальные меры уже оказали положительное внимание. Цены с конца мая на заправочных станциях не растут», — заверил министр.

12:32 07.06.2018 Были достигнуты договорённости с нефтекомпаниями о стабилизации цен и росте предложения топлива на внутреннем рынке, добавил Новак. «Никакого дефицита уже не отмечается», — заверил он.

12:32 07.06.2018 Возможно введение экспортной пошлины на нефтепродукты — уже готовится проект закона, скоро будет внесён в Госдуму.

12:33 07.06.2018 «Это не стимул, а сколько угроза для нефтекомпаний. Надеюсь, нам ничего такого не понадобится, у нас всегда с ними был конструктивный диалог… Но то, что есть проблема и её надо решать, и они это понимают, очень хорошо»

12:33 07.06.2018 Козак вчера доложил о том, что встречался с ведущими нефтекомпаниями.

12:33 07.06.2018 Налог с продаж — это серьезная нагрузка на экономику и особенно на простых граждан. Также введение налога с продаж повысит инфляцию. «Считаю ведение такого налога нецелесообразным. Есть другие предложения в правительстве РФ, которые обсуждаются и должны быть приняты. Эти решения будут в ближайшее время», — отметил Путин.

12:36 07.06.2018 Жители города Ачинска Красноярского края пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на беспрецедентный рост цен на бензин. В ходе «прямой линии» с главой государства ведущая озвучила, что в Ачинске буквально за полторы недели бензин подорожал на 6 рублей. Также значительный рост цен зафиксирован в других регионах России. Об этом: Путину рассказали, что в Ачинске бензин подорожал на 6 рублей

12:38 07.06.2018 После президент предложил выступить зампреду правительства Дмитрию Козаку, который рассказал, что 30 мая было месте с нефтяными компаниями были приняты решения о снижении акцизов, чтобы стабилизировать цены на АЗС. «Мы договорились, что будем контролировать, мониторить ситуацию на заправках, — заявил министр. — Все компании выполняют свои обязательства» В целом, как сказал министр энергетики, за исключением отдельных компаний, обязательства выполняются, что касается того, если договоренности не будут выполняться, то, по словам Козака, предполагается возможность внесения законопроекта, позволяющего правительству вводить соответствующую пошлину на топливо.

12:38 07.06.2018 Заморозка цен на бензин уже даст инфляцию в размере 3%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе обсуждения поправок в федеральный бюджет на 2018 год. Читайте также: Глава комитета ГД: Речи о снижении цен на бензин не идет — лишь о заморозке

12:40 07.06.2018 Журналисты подняли вопрос о чемпионате мира по футболу 2018 года. Приглашают задать вопросы футболистам. Газзаев говорит, что в прошлом году на прямой линии Путин задал вопрос о развитии футбола. По его словам, был изучен весь мировой футбол и разработана программа реформирования футбола российского.

12:42 07.06.2018 «Все наши коллеги прекрасно понимают, какая у вас загруженность и занятость, Владимир Владимирович. Поэтому у нас просьба — чтобы футбол остался в центре вашего личного внимания. Вы по духу победитель, вам большое спасибо за то, что мы будем проводить чемпионат мира. Мы получили мощную спортивную инфраструктуру, которой нет аналогов в мире», — заявил Газзаев.

12:42 07.06.2018 Ростовчане, проживающие в Западном микрорайоне города-миллионника, просят президента России построить школу, о которой они мечтают уже 15 лет. Территория, на которой должно было появиться образовательное учреждение, власти отдали под застройку многоквартирных домов. В преддверии «Прямой линии с Владимиром Путиным» в городской администрации решили снизить градус социальной напряженности и заявили, что ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарев встретился с представителями АО «Дом.РФ» по вопросу передачи земельного участка площадью 3,3 га в муниципальную собственность города из земель федеральной собственности. Этот процесс необходим для строительства школьного комплекса на 1400 мест. Читайте подробнее: Ростовчане умоляют Путина построить школу вместо высотки

12:43 07.06.2018 Газзаев вопроса так и не сфомулировал. Однако президент Владимир Путин в ответ заявил, что и правда России удалось решить беспрецедентную задачу. «Инфраструктура в Сочи загружена по полной, при том практически в течение круглого года», — заявил он.

12:44 07.06.2018 Президент отметил, что все объекты спорта должны быть окупаемыми и эффективно работающими. «В принципе это всё возможно при грамотно поставленной работе», — указал он.

12:45 07.06.2018 Читайте также: Новак по просьбе Путина прокомментировал рост цен на топливо

12:45 07.06.2018 Очень многое будет зависеть от руководителей регионов РФ, поскольку «когда чемпионат мира закончится, всё это будет передано в собственность регионов». «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникли какие-то рынки, как в Москве в середине 1990-х годов. Категорически невозможно такое использование этих объектов!» — указал президент.

12:47 07.06.2018 «Будем рассчитывать на то, что наша сборная по футболу на чемпионате выстрелит, что называется, и покажет свои лучшие качества», — заключил президент.

12:47 07.06.2018 «Увеличение налогов увеличит экономическую нагрузку на граждан. Это недопустимо, это приведет к росту бедных граждан. Наша задача — уменьшить бедность в два раза. Мы должны решить проблему с бедностью в России», — считает президент.

12:49 07.06.2018 Следующий вопрос, заданный президенту, касался ситуации с объявлением амнистии заключенным. Владимир Путин ответил, что он не слышал о традиции объявлять амнистию после вступления президента в должность. Объявление амнистии, как напомнил президент, это закону прерогатива Думы, а не президента. «Такие инициативы должны быть хорошо подготовлены и вызваны внутренними причинами, а не внешними обстоятельствами», — подчеркнул Путин.

12:50 07.06.2018 Вопрос из соцсетей от жительницы Томска — многодетная мать с тремя детьми спрашивает о выделении бесплатных участков на землю. «У нас не очень-то работает этот закон. В 2011 году был ещё подписан Медведевым закон о выделении участков бесплатных многодетным. Затем он утратил свою силу, и выделением занимаются регионы…».

12:51 07.06.2018 К Владимиру Путину обратились спасатели муниципальной Службы спасения Нижнего Тагила Свердловской области. Они просят досрочных пенсий. По их словам, на сегодня им приходится работать до общего возраста выхода на пенсию, до 60 лет, тогда как у федеральных возраст оговорен законодательством в 40 лет. Также читайте: «Положение дел считаем абсурдным»: спасатели просят Путина о пенсии

12:51 07.06.2018 «Сколько я ещё должна простоять в очереди, имея троих детей? Мы хотели бы их воспитывать, приучать к труду, любви к русской земле… Я говорю от всех многодетных родителей: знаю, что много очень земель брошено, но есть же категория людей, кто хочет их возрождать!.. Года идут, а хочется молодым пожить и воспитывать детей на этой земле», — заявила она.

12:53 07.06.2018 Владимир Путин отвечает, что сложившаяся ситуация выглядит странно. «Странно, когда говорят, что чтобы получить землю, нужно иметь не менее четырёх детей. У вас уже трое — это замечательно и прекрасно, и мы должны стремиться, чтобы трое детей было в семьях!»

12:54 07.06.2018 Земель в России много, но не всякая пригодна для жилищного строительства — должна быть подведена инфраструктура, отметил президент. «Томск, и вообще Томская область — это хороший, устойчивый регион. Самодостаточный по ресурсам. Вопрос в том, чтобы определить приоритеты расходов, в том числе и из бюджета. Давайте послушаем губернатора», — предложил президент.

12:54 07.06.2018 Спикер Госдумы Вячеслав Володин разрешил главам комитетов, не задействованным в обсуждении законопроектов, не присутствовать на дневном заседании нижней палаты парламента, чтобы посмотреть трансляцию «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. «Давайте отпустим председателей комитетов с заседания — пусть они посмотрят «Прямую линию», это поможет нам в целом принимать качественные решения», — сказал Володин.

12:55 07.06.2018 Губернатор Томской области отметил, что Путин уже частично ответил на вопрос — есть множество программ и преференций. Глава региона лично встретится с многодетной матерью и выразил негодование, что она стоит в очереди из нескольких сот человек. «Проблема в том, что у нас в Сибири много земли, но мы не можем раздать землю без инженерных коммуникаций. Та очередь, что есть, она получает уже «подключенную» землю», — заявил губернатор.

12:55 07.06.2018 Путин, в свою очередь, добавил, что «нужно понять, кто эти чиновники, которые чего-то не понимают». «Они должны руководствоваться не формальными соображениями, а интересами людей», — подчеркнул он.

12:56 07.06.2018 «Если (быстро) должны обеспечиваться семьи только с 4 детьми… Я очень прошу этим заняться. И трёх детей поднять — непростая задача», — добавил президент.

12:57 07.06.2018 Кроме того, Владимир Путин ответил на ряд вопросов, касающихся Дальнего Востока и дальневосточного гектара. Люди жаловались президенту, что участки выделяются в заповедных зонах, а хорошие земли забирают себе чиновники.

12:58 07.06.2018 Как заявили авторы вопросов — порой чиновники говорят людям, желающим получить дальневосточный гектар, что земли больше нет, и предлагают взять всего полгектара.

13:01 07.06.2018 Также речь шла о дороговизне перелетов на Дальний Восток. По этому поводу Владимир Путин отметил, что есть программы, которые субсидируют перелеты и работают на отдельные категории граждан. По словам Путина, надо расширить географию таких субсидий.

13:01 07.06.2018 «В России нет традиции, когда президент вступает в должность, он объявляет амнистию. По закону это прерогатива не президента, а парламента страны, и для освобождения осужденных граждан нужны серьезные причины», — считает Путин.

13:02 07.06.2018 Самое главное, по мнению Путина, решение по Дальнему востоку уже принято. Речь идет об обнулении НДС на перевозки.

13:03 07.06.2018 По поводу рынка труда на Дальнем Востоке Путин отметил, что в РФ поддерживают высокотехнологичные сферы производства, которые в прежние десятилетия были созданы на Дальнем Востоке. В том числе это касается и самолетостроения. «Мы это будем развивать наряду с судостроением, которое мы возрождаем на Дальнем Востоке», — сказал Путин.

13:05 07.06.2018 Путин также сказал, что на Дальнем Востоке будут развивать космическую отрасль. «Мы сделали серьезный шаг в сфере науки и образования», — подчеркнул Путин. Что касается «дальневосточного гектара», то Путин заверил, что программа, несмотря на все издержки, работает. Кроме того, он добавил, что программа востребована и люди с удовольствием берут эти участки.

13:05 07.06.2018 В этом году больше вопросов об отношениях России с Западом. «Такое ощущение, что Россия виновата буквально во всём, санкции стали основным инструментом разговора с нами…» — сообщил один из граждан.

13:06 07.06.2018 «Могу только повторить, что это, видите ли, такой способ сдерживания России. Как и пресловутые санкции. Бесконечные обвинения создают базу для применения мер, сдерживающих развитие России. Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится конкурентом. Мне кажется, что нужно не сдерживать кого бы то ни было, а наоборот — и тогда эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным!» — Путин.

13:07 07.06.2018 Страны имеют разные интересы, но они не должны решаться через эгоистические шаги в мировой политике, подчеркнул президент.

13:08 07.06.2018 «Будет ли Третья мировая война?» — пришло СМС.

13:08 07.06.2018 Отвечая на вопрос о том, когда РФ наладит отношения с Западом, Путин сказал, что не может назвать конкретных сроков, но может назвать условия, которые для этого необходимы.

13:09 07.06.2018 По словам президента, для РФ очевидно, что она должна защищать свои интересы — не по-хамски и не грубо, как в сфере экономки, так и в сфере безопасности. «Мы это делали и будем делать, — пообещал президент. — Но мы всегда ищем компромиссы».

13:10 07.06.2018 Президент вспомнил фразу Эйнштейна о том, что тот не знал, как будет вестись Третья мировая, но Четвёртая будет идти с помощью камней и палок. «То, что после Второй Мировой войны мы живём в условиях относительного глобального мира, — региональные идут то тут, то там постоянно, — потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. И как бы ни неприятно ни звучало это, но страх взаимного уничтожения сдерживал участников международного общения от резких движений и заставлял уважать друг друга», — заявил Путин.

13:10 07.06.2018 Сейчас США пытаются сломать стратегический паритет выходом из договорённостей о вооружениях, но Россия достойно отвечает, и новые вооружения этот паритет, безусловно, сохранят, указал Путин.

13:10 07.06.2018 Владимир Путин также отметил, что давление на Россию со стороны стран Запада закончится тогда, когда ее партнеры убедятся, что их методы непродуктивны и вредны для всех, и что надо считаться с интересами России.

13:12 07.06.2018 Вопрос о ситуации с русскоязычным населением Латвии Путин прокомментировал в том смысле, что РФ постоянно обращает на это внимание. Трудно представить себе, чтобы сотни тысяч людей были объявлены негражданами. Он напомнил, что даже такого понятия в международном праве нет, и оно придумано, чтобы ограничить права русскоязычных граждан.

13:14 07.06.2018 Путин также отметил, что партнерам РФ в ЕС будет стыдно за то, что они позволяют нарушать права русскоязычных граждан в Прибалтике. Также Путин отметил, что защищать интересы русскоязычных граждан в странах Прибалтике следует так, чтобы не ухудшить их положения.

13:15 07.06.2018 По видеосвязи дозвонился писатель и депутат Сергей Шаргунов. «Мне кажется, что Россия, вопреки всем препятствиям, была страной свободомыслия, свобода общения всегда была важна для нас…». По его мнению, нынешние законодательные нормы стали достаточно расплывчаты и могут трактоваться кем угодно «в удобной форме».

13:16 07.06.2018 «Собрать все книги да сжечь — мы по такому пути, конечно, никогда не пойдём. Судебная, правоприменительная практика всегда должны быть в поле зрения общественности и корректироваться», — ответил Путин.

13:16 07.06.2018 Третья мировая война может оказаться концом цивилизации, сказал Путин. Это понимание должно сдерживать мировые державы от опасных действий на международной арене. Читайте также: Путин напомнил об опасности Третьей мировой войны для цивилизации

13:18 07.06.2018 По его мнению, нужно определиться с понятиями, что они означают, «нельзя всё доводить до асбурда и маразма». Президент предложил коллег в рамках ОНФ проанализировать, что происходит. «Нужно поставить, с одной стороны, заслон экстремизму — кто же будет спорить, что нужно поставить заслон пропаганде суицидов среди детей или фашистским идеям? Но нужно определиться с понятиями, привлечь Верховный суд. Уверен, что в правоохранительных органах и судебной системе люди понимают свои задачи. Если что-то есть, что требует нашего дополнительного внимания — давайте сосредоточимся на том, что вы сейчас сказали», — заключил президент.

13:19 07.06.2018 Обвинения в адрес России со стороны Запада прекратятся тогда, когда для всех будут очевидны пагубные последствия такого подхода. Так во время «прямой линии» прокомментировал отношения РФ и зарубежных партнеров президент Владимир Путин. Об этом: Путин рассказал, когда Запад прекратит обвинять Россию

13:23 07.06.2018 Следующий вопрос, на который ответил глава государства, касался обострения отношений между США и странами ЕС и отказа Европы от санкций против РФ. Путин напомнил слова некоторых европейских политиков, которые раскритиковали американскую экономическую политику. По мнению Путина, пошлина США на европейские сталь и алюминий и есть санкции.

13:23 07.06.2018 В соревнования с Вашингтоном в антироссийской риторике вступил Лондон. Студентка спрашивает, как Россия будет реагировать на дело Скрипаля? «Если, как утверждают в Британии, против этих людей было применено боевое отравляющее вещество, то они погибли бы в течение нескольких минут или секунд на месте. Этого, слава богу, не произошло», — ответил Путин.

13:24 07.06.2018 Главное — чтобы России дали принять участие полноценное в расследовании. Пока этого не произошло, комментировать нечего.

13:25 07.06.2018 Американские пошлины на европейские сталь и алюминий, по мнению Путина, связаны с прагматичными национальными интересами США, так как их понимает руководство Америки. По мнению Путина, следует выработать единообразно понимаемые правила поведения как в сфере безопасности, так и в сфере экономического взаимодействия. По словам Путина, важно то, что в ЕС приходит осознание того, что нужно садиться за стол переговоров и вырабатывать приемлемые для всех правила поведения.

13:25 07.06.2018 По поводу проблем представителей крупного бизнеса России на Западе: «Было сказано на одной из встреч, грубовато — я предупреждал, что такое развитие событий возможно. И, предупреждая об этом, рекомендовал нашему бизнесу держать, во-первых, свои капиталы в России, где они заработаны, держать их для развития российской экономики», — отметил президент.

13:27 07.06.2018 В 2008 году многие в связи с кризисом попали в проблему в связи с большим числом кредитных соглашений, отмечает президент. «Что мы сделали тогда? Мы докапитализировали ВЭБ, забрали их кредиты, хотя многие тогда были готовы за рубль отдать предприятия… когда ситуация стабилизировалась, они выкупили кредиты, и всё прошло нормально. Но это делало российское государство, российское правительство в отношении тех предприятий, которые мы считали важными для обеспечения национальных интересов! Кто будет им помогать за границей?» — задался вопросом Путин.

13:28 07.06.2018 Преследование российского бизнеса, сложности в расчётах в долларах и евро подорвут доверие бизнеса не только российского, но мирового в целом, подрывает доверие к экономической политике стран мира. «Доллар — резервная мировая валюта, отчасти евро пытается занять это положение… Но если правительство США ограничивает расчёты в долларах, это подрывает доверие к нему. Можно добиться сиюминутных результатов, но в долгосрочной это подрывает доверие к такой политике, и все думают, как создать новые универсальные валюты! Пилят сук, на котором сидят», — подчеркнул Путин.

13:30 07.06.2018 Путин обратил внимание на то, что кто-то сформулировал тот же вопрос следующим образом: «когда воры вернут деньги в Россию?» «Я бы не говорил про людей, которые совершают правонарушения, говорим про тех, кто получил капиталы законно. Но и тем, и другим лучше возвращаться в Россию. Тем более, мы уже несколько раз объявляли амнистию капиталов. Есть ещё что настроить… но мы готовы к этому. Надеюсь, представители бизнеса (пойдут навстречу)», — добавил президент.

13:32 07.06.2018 «Я в свое время рекомендовал бизнесу держать в России капиталы — там, где они заработаны. И использовать их для развития российской экономики», — напомнил Путин российским предпринимателям Читайте подробнее: Путин напомнил бизнесу, что капиталы лучше держать в России

13:33 07.06.2018 Следующий вопрос, заданный президенту, касался ситуации на Украине. Вопрос задан писателем Захаром Прилепиным, который спросил у президента, что тот думает по поводу возможного обострения ситуации на Юго-Востоке Украины в период проведения чемпионата мира по футболу.

13:34 07.06.2018 Путин отметил, что он надеется, что Украина воздержится от провокаций на Юго-Востоке, и предупредил, что если они случатся, то это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом.

13:34 07.06.2018 Дальний Восток не чувствует себя частью России. Об этом в ходе «прямой линии» Владимиру Путину рассказали волонтёры. Молодые люди привели пример: инженер — авиастроитель работает маляром, несмотря на высшее инженерное образование. Президент признал, что проблемы на рынке труда в ДФО есть. Но рассказал о развитии таких высокотехнологичных производств — самолетостроения, судостроения, космической отрасли, автомобилестроения и других. «Мы развиваем и будем развивать космическую отрасль, построен космодром «Восточный», мы будем двигаться дальше. Это и автомобилестроение, и многое другое. Большие успехи достигнуты в развитии образования. Мы создали федеральный университет (ДВФУ). Это всё, конечно, процессы длительные, но мы будем дальше двигаться в этом направлении», — ответил Владимир Путин. Читайте также: Дальний Восток на особом внимании Путина

13:36 07.06.2018 Блогеры передают наиболее популярные вопросы от своих подписчиков — впервые на «прямой линии» работают с представителями молодёжного сегмента интернета. «В интернете ходят слухи о закрытии Instagram и YouTube. Что вы думаете об этом?»

13:36 07.06.2018 Кроме того, президент РФ напомнил, что РФ оказывает обеим непризнанным республикам (ДНР и ЛНР) помощь, и констатировал, что действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему. «Как можно ее решить, считая эти территории своими, но организуя блокаду этих территорий?» — поинтересовался Путин и обратил внимание на то, что на Юго-Востоке продолжают обстреливать районы, где находятся мирные жители, и призвал идти по пути Минских соглашений.

13:36 07.06.2018 Тезис о распространении юрисдикции Вашингтона за пределы американского государства, озвученный в 2007 году в Мюнхене, стал очевидным. Европейские партнеры России не ожидали в отношении себя санкций, однако столкнулись с ними. Торговые пошлины США — те же санкции, отметил Путин. Читайте подробнее: «Я оказался прав»: Путин напомнил о Мюнхенской речи

13:37 07.06.2018 Путин подчеркнул, что «мы не собираемся ничего закрывать». По поводу Telegram президент отметил, что «волнуется за безопасность людей». «Когда мне говорят, что после взрывов в Петербургском метро правоохранители не могли отследить переписку, потому что она была зашифрована, как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности — в первую очередь», — заявил Путин.

13:37 07.06.2018 «Я знаю, что легче всего запретить. Труднее — найти цивилизованные пути решения. Я буду направлять моих коллег идти именно по этому пути. Бороться с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете», — подчеркнул Путин.

13:38 07.06.2018 Вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе «прямой линии» удалось задать многодетной матери из города Томска. Она рассказала главе государства, что у неё трое детей. В 2010 году она встала в очередь на получение земельного участка и была 735-й, но за восемь лет очередь продвинулась лишь наполовину. Женщина напомнила, что выделением бесплатных земельных участков для многодетных семей занимаются регионы, и спросила, сколько она ещё должна простоять в очереди, чтобы получить землю. Об этом: Первым из губернаторов Путин вызвал на разговор Жвачкина

13:38 07.06.2018 Вопрос Владимиру Путину задала блогер из Челябинска Наталья Краснова.

13:39 07.06.2018 Вопрос: когда блогинг станет полноценной профессией? Президент ответил, что блогеры живут в том числе за счёт рекламных денег, и «у них это хорошо получается». «Признанная профессия или нет, но это источник вашего дохода, и он весьма приличный, если вы этим занимаетесь. Если это зафиксировать с точки зрения социального обеспечения на будущее, законодательно, возможно, вы правы. Если это постоянная работа, государство тоже заинтересовано (этот вопрос проработать)», — отметил президент.

13:41 07.06.2018 Владимир Путин обещал проверить, действительно ли лучшие дальневосточные гектары разбираются чиновниками. На то, что такое происходит, пожаловался доброволец всероссийского студенческого корпуса спасателей Анатолий Парфёнов. Он также сообщил, что участки часто располагаются слишком далеко. Кроме того, при раздаче больших земель случается и такое, что вместо целого гектара раздаётся только половина с формулировкой, что больше земли нет. При всех существующих издержках программа работает, ответил президент, при этом поблагодарив, что на тему проблем при раздаче земли снова обратили внимание. Владимир Путин обещал ещё раз проверить, как и кому раздаются участки. «Но сказать, что все хорошие участки забрали чиновники… Надеюсь, что это не так», — также отметил глава государства. «Судя по тому, что такие вопросы возникают, эта программа востребована, люди с удовольствием берут эти участки, — сделал вывод Путин. — Мы теперь приняли, вы знаете, решение, чтобы давать эту землю не только дальневосточникам, но и людям, проживающим в других регионах РФ, но которые хотят, готовы и переедут для того, чтобы строить свою жизнь именно на Дальнем Востоке». Об этом: Путин: Порядок выдачи дальневосточных гектаров будет совершенствоваться

13:41 07.06.2018 Владимир Путин ответил на вопрос, посвященный ситуации с освоением космического пространства и возможности возрождения технологии «Буран».

13:44 07.06.2018 Жители Татарии посредством смс-сообщения отправили вопрос о закупочных ценах на молоко на «прямую линию» президента РФ. За спиной Владимира Путина на экране появился вопрос: «Почему снижается закупочная цена на сырое молоко у населения Татарстана?». Напомним, цены на молоко в регионе в 2018 году относительно такого же периода 2017 года из-за завоза дешёвого сухого молока из Белоруссии снизилась на 3 рубля 16 копеек с литра — до 18,66 рубля за литр. Власти Татарии были вынуждены выделить на поддержку производителей 2,3 млрд рублей, но это не спасло от убытков. Подробнее: В Татарии подсчитали убытки от ввоза белорусского молока

13:46 07.06.2018 Вопрос про Рогозина, возглавившего «Роскосмос»: кто-то относится к такому кадровому решению с сомнением, кто-то одобряет. «Думаю, что мне не нужно комментировать это, но если такие вопросы звучат, то образование, может, у него и непрофильное, но в течение шести лет он занимался оборонной промышленностью и много уделял внимания космической деятельности применительно к этой сфере», — заявил Путин.

13:46 07.06.2018 Путин отметил, что освоение космического пространства чрезвычайно важно для РФ, которая имеет значительные и уникальные компетенции в этой сфере. Путин заверил, что эти технологии развиваются, и надо сделать много шагов вперед, в том числе и по качеству спутников и аппаратуры. «Мы должны вернуть себе и твердо удерживать первенство по запускам», — сказал Путин и заметил, что здесь большая конкуренция.

13:46 07.06.2018 «Естественно, один в поле не воин, но он будет привлекать разных специалистов… и организаторов производства», — добавил он.

13:47 07.06.2018 Путин отметил, что несмотря на сложности между США и РФ, российские и американские ученые работают вместе над изучением космического пространства. В частности, есть новая программа «Сфера», которая предполагает запуск 600 с лишним спутников, которые будут заниматься и позиционированием и зондированием и связью. «Это будет вообще прорыв», — заверил Путин.

13:48 07.06.2018 Путин также заверил, что у РФ очень большие и амбициозные планы в развитии космической сферы, и отметил, что РФ не случайно затратила большие средства, на то, чтобы создать космодром на Востоке России. «Мы будем развивать его гражданскую составляющую нашей космической деятельности», — пообещал Путин.

13:48 07.06.2018 Многие шутят про Мутко: позвольте рисовать портреты Мутко на кораблях, чтобы были непотопляемые. «Наши корабли и так непотопляемые, это результат работы инженеров и экипажей… Что касается Мутко, то много слухов и разговоров о нём, я отдаю себе в этом отчёт. Но несмотря на то, что его английский язык нуждается в совершенствовании, за годы его работы министром спорта немало сделано в этой сфере — достаточно посмотреть, сколько чего построено! Нужно обращаться не к эмоциональным сторонам его деятельности, а фактическим. И если посмотрим, то увидим, что сделано немало!» — заявил Путин.

13:49 07.06.2018 По его словам, Мутко сделал вклад и в объекты в Сочи, и в объекты к ЧМ-2018. «Ему многое надо сделать, чтобы он проявил свои качества на новом месте — надеюсь, что проявит», — подчеркнул президент. Президент отметил, что в свете тяжёлого, сложнейшего допингового скандала «в этих условиях его отправлять на пенсию невозможно». «Потенциал у него хороший — пусть работает!» — добавил Путин.

13:50 07.06.2018 Мы не собирается закрывать ни соцсети, ни мессенджеры, заявил сегодня, 7 июня, президент России в программе «Прямая линия с Владимиром Путиным». "Я знаю ситуацию с «Телеграм», но я волнуюсь за безопасность людей. Например, взрывы в метро Петербурга. Правоохранительные органы не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются. Как мне нужно на это реагировать?! Вопросы безопасности граждан — первоочередная задача», — пояснил президент. Но в тоже время понятно, что легче всего запретить, труднее найти цивилизованные способы решения. Поэтому буду побуждать коллег идти по этому пути, по пути использования самими спецслужбами современных средств борьбы с терроризмом, не ограничивая пространства свободы в интернете, уточнил Путин. Об этом: Путин о соцсетях и мессенджерах: Не собираемся ничего закрывать

13:51 07.06.2018 Еще один вопрос заданный Путину, касался борьбы с онкологическими заболеваниями в РФ. В частности, его спросили по поводу нехватки специалистов-онкологов, нехватки лекарств, и того что людям не всегда доступна химиотерапия. Еще одна проблема, обозначенная авторами вопросов, это неверная диагностика заболеваний, часто имеющая место в российских учреждениях здравоохранения.

13:53 07.06.2018 «Вокруг Мутко много разговоров и слухов. Несмотря на то, что его английский, безусловно, нуждается в совершенствовании, за годы его работы было сделано немало в сфере спорта и физической культуры», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин о Мутко: Потенциал у него есть хороший, пусть работает

13:53 07.06.2018 Путин заметил, что в РФ поставлены задачи по увеличению продолжительности жизни ее граждан. Этого, по его словам, нельзя добиться не используя современные средства лечения, в том числе и в борьбе с раком.

13:55 07.06.2018 В Калужской области к чемпионату мира по футболу-2018 построено два новых стадиона, на возведение которых затрачены огромные суммы, испугавшие даже губернатора Анатолия Артамонова. При этом в регионе до сих пор нет чёткого понимания, что с ними делать по окончании мундиаля, хотя первые предложения уже поступают. Так, тренировочную базу «Спутник» планируется передать в ведение футбольного клуба «Калуга», а «Орбиту» на Грабцевском используют для занятий юных футболистов. Тем не менее пока совершенно не ясно, каким образом в данных случаях окупятся затраты на возведение этих стадионов. Подробности в материале: В Калуге заявили о вариантах эксплуатации стадионов, построенных к мундиалю

13:55 07.06.2018 Блогер из Челябинска Наталья Краснова поинтересовалась у главы государства, когда уже наступит момент, когда блогинг станет полноценной профессией. «Вы сейчас сказали, что это должна быть профессия. Но мы же знаем, за счёт чего живут блогеры. В том числе за счёт рекламы. И это у вас, судя по всему, хорошо получается. Признана эта профессия или не признана. но это источник ваших доходов и доходов, видимо, вполне приличных, если вы этим занимаетесь. Если вопрос в том, чтобы зафиксировать это в законодательстве, зафиксировать это с точки зрения социального обеспечения на будущее, то наверное, об этом тоже можно поговорить», — сказал президент. Читайте также: Владимир Путин ответил на вопрос о признании блогинга профессией

13:58 07.06.2018 Сейчас, во время «Прямой линии» президента России с гражданами РФ, напротив здания «ВГТРК Россия» проходит пикет многодетных матерей из Ханты-Мансийского автономного округа. Женщины прилетели из Нефтеюганска в Москву с надеждой, что глава государства их услышал. Полиция пикету не препятствует. «Власти Югры придумывают программы, которые потом не исполняют. Создаётся впечатление, что все эти программы — лишь ширма для отмывания денег», — говорят женщины.

13:58 07.06.2018 Президент Владимир Путин прокомментировал назначение бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина главой Роскосмоса. Рогозин обладает достаточной компетенцией, сказал глава государства во время «прямой линии» в Гостином дворе. Читайте также: «Один в поле не воин»: Путин о назначении Рогозина главой Роскосмоса

13:59 07.06.2018 По словам Путина, в РФ следует развивать раннюю диагностику. Он заявил, что нужно уделить больше внимание ядерной медицине. Лекарственное обеспечение, по его словам, должно быть эффективным и отвечающим современным требованиям.

13:59 07.06.2018 Владимирская область: местные жители обращаются из больницы, единственной для маленького городка и ближайших четырёх населённых пунктов. Недавно больницу присоединили к районной, из-за чего ремонт давно не проводят. Закрыты гинекологическое, детское отделение, роддом, под угрозой кожное отделение, дерматология… Ближайшая больница в Александрове — в 30 минутах на электричке. Жители города создали инициативную группу и сами отстраивают стены здания.

14:02 07.06.2018 Путин также заметил, что необходимо привлекать в медицинскую отрасль молодых и увлеченных специалистов. Кроме того, он попросил высказаться по этому поводу министра здравоохранения РФ, которая согласилась с ним по поводу того, что ранняя диагностика позволяет эффективно лечить пациентов. Она рассказала, что в РФ с 2013 года запустили систему онко-скринингов и поменяли регламент диспансеризаций в тех возрастных группах, где риск рака высок. Человек проходит обследование абсолютно бесплатно и качественно раз в два года. В женских консультациях ежегодно проводятся профилактические обследования .

14:02 07.06.2018 Речь идёт о городе Струнино Владимирской области. Местные жители просят построить новую поликлинику, но поскольку средств нет, то просят хотя бы отремонтировать старую.

14:03 07.06.2018 В Струнино проживает 14 тыс. человек — в город также приезжают жители соседних сёл и коттеджных посёлков, всего до 30 тыс. человек.

14:05 07.06.2018 Путин отметил, что есть множество проблем в малых городах и сёлах. На программы предусмотрено несколько десятков млрд рублей. Струнино — случай особый, так как город крупнее тех населённых пунктов, на которые предусмотрены программы. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова взяла слово и заявила, что выделено 68 млн на ремонт больницы. «По логистике добавим туда мобильные центры по федеральной программе… Больница в Александрове была отремонтирована, а в Струнино скорая помощь переведена в новое здание. Учитывая, что поликлиника находится в центре, это неудобно мамочкам, но мы возьмём этот вопрос под контроль. Мы строим и оснащаем ФАПы — вопрос под контролем. По новой поликлинике мы работаем над проектно-сметной документацией», — подчеркнула она.

14:06 07.06.2018 «Мы обязательно поработаем над тем, чтобы поликлинику там сделать. Тем более, котлован там есть давным-давно. Такая потребность есть», — заявила Орлова.

14:07 07.06.2018 Путину понравился настрой губернатора, отметив, что хотя упомянутые позитивные моменты, «видимо, состоялись», нужно обратить на вопрос огромное внимание, а также указав, что помимо перечисленных есть и другие направления финансирования медицинской инфраструктуры.

14:08 07.06.2018 Жительницы города, в свою очередь, заметили, что отделения не закрыты, но не работают — детей не принимают. «Мои все внуки лежат в Александрове! Скорую перевели в новое здание, но там не соответствует… Мы хотим, чтобы нам восстановили всё!» — комментируют местные жители.

14:09 07.06.2018 Дальний Восток не чувствует себя частью России из-за дороговизны авиабилетов. Об этом в ходе «прямой линии» президенту рассказали волонтеры. Девушка-волонтёр из Владивостока пожаловалась главе государства, что не может связать свою жизнь с родным регионом, потому что не хочет всю жизнь просидеть взаперти. А из-за дороговизны авиабилетов она и другие дальневосточники лишены возможности путешествовать по стране, навещать родных, отдыхать в Крыму и Сочи. В подтверждение слов девушки на «прямую линию» позвонил Алексей Григорьев из Уссурийска. Он москвич, его семья живет в столице, но работает он в Уссурийске. Цена авиабилета эконом-класса Москва — Владивосток в июне 2018 года взлетела с 13,2 тыс. рублей до 55 тыс. рублей. Владимир Путин рассказал, что буквально накануне «прямой линии» правительство приняло решение об обнулении НДС для перелетов на дальневосточном направлении. Также глава государства сказал о необходимости расширить уже существующие программы. Читайте подробнее: Дальний Восток не чувствует себя частью России

14:09 07.06.2018 Путин: «Безусловно, это медицинское учреждение должно функционировать как современное. Что сохранить, в каком объёме — надо будет решить с губернатором, на муниципальном уровне. При поддержке федеральной — Вероника Игоревна слышит. Прошу коллег, чтобы не было таких расхождений в будущем: работает или не работает. Ясно, что до каждого населённого пункта трудно дойти, но надо это сделать! Речь идёт о здоровье людей».

14:09 07.06.2018 Онкология — это особо чувствительная и острая проблема в российском здравоохранении. Она влечет за собой сложные и амбициозные задачи по увеличение продолжительности жизни граждан — после 2024 года выйти на показатели 80+, заявил сегодня, 7 июня, президент России в программе «Прямая линия с Владимиром Путиным». "Позитивный тренд в борьбе с онкологией есть. Но для улучшения ситуации, для того, чтобы предотвратить распространения рак, в первую очередь нужна ранняя диагностика. Второе — развивать ядерную медицину, которая помогает выявлять рак. Третье — необходимо лекарственное обеспечение и химиотерапия, а также новые онкоцентры и профессиональные врачи», — пояснил президент. Программа по проблемам борьбы с онкологией разрабатывается, и на нее будет потрачено до 2024 года порядка 1 трлн рублей, сказал Путин. Подробности в материале: Путин: На программу по борьбе с онкологией направят 1 трлн рублей

14:14 07.06.2018 Путин ответил на вопрос насчет того, что он делает в тех случаях, когда он не знает, что делать. Цена ошибки, по его словам, очень велика для тех, кто занимается его видом деятельности. Поэтому если президент не знает, что делать, то он, по его собственным словам, старается найти решение и прийти к устойчивому мнению, что делать.

14:15 07.06.2018 Вопросы: почему прекратили индексацию работающим пенсионерам, как долго будет длиться заморозка накопительной части? Будет ли повышаться пенсионный возраст? Ведь после 50 на работу больше не берут, отметил обратившийся в студию.

14:15 07.06.2018 Крымчанка пожаловалась, что на полуострове курс химиотерапии можно пройти только в Симферополе и только теми препаратами, которые есть в наличии. «Я как врач знаю о том, что для каждого пациента терапия должна подбираться индивидуально», — зачитала обращение жительницы Крыма волонтёр. По информации Минздрава РК, на данный момент в Крыму стоят на учёте по поводу злокачественных заболеваний 56 тысяч человек. При этом на полуострове смертность от рака составляет 111 на 100 тысяч населения, что примерно соответствует уровню Краснодарского края. Об этом: В Крыму жалуются Путину на проблемы онкобольных

14:15 07.06.2018 Недавно одно из немецких изданий написало, что «Трамп толкает Европу в руки Путину». «Если совместить это с более ранними заявлениями, что Россия якобы повлияла на выборы в США, то получится очень смешно», — сказал Путин. Читайте также: Путин ответил на вопрос о самой смешной шутке

14:15 07.06.2018 На «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным поступили вопросы о железнодорожных перевозках на Дальнем Востоке. «Проведите железную дорогу до Магадана», — пытаются обратится к президенту РФ жители Колымы. «От Владивостока до Москвы доехать на поезде 21 000. Вы считаете, что это нормально?» — задают вопрос президенту из столицы Приморского края. Об этом: Дальневосточники просят у Путина доступный железнодорожный транспорт

14:16 07.06.2018 Также Путин рассказал о том, что его позабавило то, что одно из изданий ФРГ написало, будто Дональд Трамп толкает Европу в руки Путина. Президент РФ отметил, что если совместить это с другой более ранней шуткой, о том, что Россия повлияла на выборы в США, то это всё вместе звучит смешно. «Полный бред», — сказал Путин.

14:16 07.06.2018 Путин: «В советское время работающим пенсионерам, к сожалению, так сложилось исторически, не платили… уместно или нет, правительство перенесло это в наш сегодняшний день. Но надо об этом подумать. Это люди, работающие на низкооплачиваемых работах».

14:16 07.06.2018 Путин о пенсионном возрасте: «Я всегда относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. Одна из ключевых задач, сформулированная правительству — повышение доходов пенсионерам».

14:17 07.06.2018 «Какие меры будут предложены правительством для этих ключевых задач (повышение уровня жизни пенсионеров) — узнаем в самое ближайшее время. Тогда и будем обсуждать, что за меры правительством предлагаются. Но главное — значительное повышение благосостояния и доходов пенсионеров», — заявил Путин.

14:18 07.06.2018 Кроме того, Путин признался, что ему трудно говорить на публику на темы, связанные с его религиозной жизнью, и добавил, что, по его мнению, каждый человек рождается с верой в бога, однако разные люди и в разное время начинают это понимать. «Есть те, кто понимает это без всяких экстремальных ситуаций», сказал Путин.

14:19 07.06.2018 Еще один вопрос, на который ответил Путин, касался того, чем приходится пожертвовать человеку, решившему стать президентом. Путин сказал, что неизбежно приходится жертвовать личной жизнью, но признался, что есть мощный компенсатор — осознание того, что ты занимаешься важным и уникальным делом, направленным на повышение благосостояния людей и укрепление Родины.

14:21 07.06.2018 «Ключевая задача в системе пенсионного обеспечения — повышение уровня благосостояния всех пенсионеров», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин о повышении пенсионного возраста: отношусь с осторожностью

14:21 07.06.2018 Владимир Путин уже 2 часа 20 минут отвечает на вопросы.

14:21 07.06.2018 Вопрос из Курчатовского института: студенты рассказывают про уникальные биотехнологии, однако сложная процедура сертификации в сравнении с зарубежными конкурентами подрывают возможности для их внедрения. «Это касается не только медицины, но и других инновационных областей. У нас в Курчатовском институте есть технологии, чтобы перерабатывать избытки зерна в важные продукты, биодобавки, закупаемые за рубежом. Мы предлагаем поддержать пилотные одно-два предприятия», — заявила одна из них.

14:22 07.06.2018 Путин: «Это интересно и перспективно. Это нужно. Я недавно был в Курчатовском, и мне рассказывали о всех наработках. Знаю о проблемах с сертификацией, это есть на практике, хотя у нас приняты нормативные документы, которые диктуют внедрение более быстрыми темпами, чем в некоторых наших странах-конкурентах».

14:22 07.06.2018 Несколько вопросов президенту были заданы в формате блиц. «Не уверен — не обгоняй», — таким принципом Путин руководствуется, когда не знает, как поступить. Понимаю, что цена ошибки велика, стараюсь всегда прийти к усточивому решению, пояснил он. Своим внукам глава государства передал бы следующий совет своего отца: «Не врать». На высшем государственном посту приходится жертвовать сферой личных отношений. Однако эта жертва компенсируется важным, нужным, уникальным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и укрепление Родины, подчеркнул Путин.

14:23 07.06.2018 О боге очень трудно говорить на публику. Каждый человек рождается с верой в бога в душе, заявил сегодня, 7 июня, президент России в программе «Прямая линия с Владимиром Путиным», отвечая на вопрос, «когда Вы поверили в бога». «Разные люди, в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать. Во время Великой Отечественной войны даже самые заядлые атеисты ходили в атаку с верой в бога. Есть люди, которые приходят к богу с пониманием без экстремальных ситуаций. Но почти всегда люди приходят к богу, когда попадают в экстремальную ситуацию», — пояснил Путин. Читайте подробнее: Путин: С верой в бога рождается каждый человек

14:23 07.06.2018 «То, что ваши изобретения нуждаются в поддержке при выведении их на рынок — безусловно, будем это делать. Надеюсь, медицинские учреждения будут использовать ваши наработки в самое ближайшее время», — заявил Путин.

14:29 07.06.2018 Путин ответил на вопрос, связанный с проблемой обманутых дольщиков. Журналисты озвучили ему ряд жалоб, поступивших от граждан РФ, вложивших деньги в строительство жилья, но так и не получивших его. Путин пообещал зафиксировать все эти просьбы и пообещал отреагировать. Федеральный центр, по его словам, помогает в этом плане руководителям регионов. Проблема же, как отметил Путин, шире, чем конкретные случаи. Их много, и связано это с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня. А объем строительства в РФ очень большой.

14:32 07.06.2018 Путин рассказал, что в РФ в прошлом году было построено около 79 млн кв метров, причем одна треть — это индустриальное строительство, и прежде всего строительство жилых домов. Всего в стране свыше 1 млн договоров о долевом строительстве, и объем денег, который там находится, равен примерно 3 с лишним трлн рублей. «Это огромные средства, и не всегда они эффективно используются застройщиками», — констатировал Путин. Очень большая ответственность, по словам Путина, лежит на плечах губернаторов. «Мы должны выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств граждан», — призвал Путин и добавил, что с 1 июля 2019 года будет принято решение, запрещающее заключать новые договоры долевого строительства и предписывающее привлекать средства исключительно через систему финансовых учреждений и банки.

14:35 07.06.2018 Вопрос о субсидировании ипотеки из Иваново: многодетная семья строит дом, но ремонт продвигается не так быстро, как хотелось бы, поскольку приходится выплачивать также ипотечный кредит. «У нас ипотечный кредит по ставке 13%, который мы взяли несколько лет назад. (По нашему вопросу) правительство приняло постановление, которое даёт право на снижение ставки с 13% до 6%. Но когда мы обратились в банк, нам сказали, что льгота не положена, так как в законе сказано, что только это работает в случае рождения второго или третьего ребёнка — про четвёртого, пятого ничего не сказано». Просят изменить формулировку закона. «Вы правы», — ответил Путин.

14:35 07.06.2018 Губернатор Владимирской области Светлана Орлова дождалась звонка от президента. Владимиру Путину задали вопрос о больнице в небольшом городе Струнино. Светлане Орловой пришлось говорить с президентом на одну из самых сложных тем в регионе. Об этом: Проблемы владимирской медицины дошли до Путина

14:36 07.06.2018 «Я сейчас разочарую министерство финансов, но формулировка ошибочна, закон надо поправить. Стоить это будет примерно 9 млрд рублей. Это не такие уж большие деньги, не такие большие, когда речь о решении демографических проблем, перед которыми стоит наша страна. Переговорю обязательно на этот счёт с председателем правительства. Мы это сделаем. Мы это поправим», — заявил президент.

14:36 07.06.2018 Тему обманутых дольщиков подняли на «прямой линии» с Владимиром Путиным жители липецкого микрорайона Европейский. Их, заключивших договоры о долевом строительстве с компанией СУ-5 — более полутора тысяч, и перспектив они пока не видят. Президент сказал, что эту и другие аналогичные проблемы он берет под свой контроль. И заявил, что в последние годы предпринят ряд мер по устранению причин, способствующих росту не получающих жилье дольщиков. По словам Путина, уже с 1 июля 2019 года долевое строительство в России будет прекращено — ему на смену придет привлечение средств через банковские механизмы. Что же касается решения проблем обманутых дольщиков — «очень большая ответственность лежит на губернаторах», недвусмысленно заметил президент России.

14:37 07.06.2018 Губернатор Ивановской области решил прокомментировать вопрос тоже: «У нас наметилась неплохая тенденция по ипотеке. За первый квартал 30% выданных кредитов к тому же периоду прошлого года… Это отчасти связано с частичным пока решением проблемы дольщиков. На ситуацию в семье Дмитрия (обратившегося к президенту) самое пристальное внимание обратим, сейчас банки дают кредиты ниже 13%».

14:39 07.06.2018 Министр финансов Антон Силуанов также взял слово: «Мы принимаем все меры по снижению ставок ипотечного кредитования. Сейчас 9,73%. Недавно она имела двузначные значения. И мы принимаем меры для отдельных категорий, которые нуждаются в такой поддержке. Соответствующее решение (сейчас озвученное) мы примем», — указал он.

14:40 07.06.2018 Президент добавил, что нужно ориентироваться на ставку 8%, однако стремиться лучше к 7%. «Правительство и ЦБ должны стремиться к 7%», — указал он.

14:41 07.06.2018 Житель города Курска Алексей Гончаров задал президенту Владимиру Путину вопрос о повышении пенсионного возраста в России. Также он поинтересовался, будет ли отменяться ранний выход на пенсию для шахтеров, железнодорожников и силовиков. По словам президента, о мерах правительства в этой сфере будет известно в самое ближайшее время, но в любом случае они должны быть направлены на повышение доходов пенсионеров. Также эти меры должны поспособствовать решению еще одной задачи: уменьшению числа людей, которые живут за чертой бедности. Читайте также: Курянин спросил у Путина о повышении пенсионного возраста в России

14:41 07.06.2018 Способы строительства жилья должны стать цивилизованными. Необходим полный отказ от привлечения средств граждан. С 1 июля 2019 года будет прекращено заключение новых договоров долевого строительства, заявил Путин. Об этом: Долевое строительство: Пора цивилизованно строить жильё — Путин

14:43 07.06.2018 Еще один вопрос заданный Путина касался реновации в Москве. Путин назвал его масштабным проектом и напомнил, что в нее около 1 млн человек должен быть вовлечен в ближайшие несколько лет. На эти цели предусмотрено 400 млрд рублей. Путин заверил, что он в курсе всех споров и обо всех вопросах, и предположил, что на сегодняшний день основная озабоченность снята, и программа начала реализовываться. Президент отметил, что он рассчитывает на то, что до 2024 года она будет реализовываться в интересах Москвы и москвичей теми темпами, которые власти Москвы демонстрируют в настоящее время.

14:44 07.06.2018 Путин отметил, что программа реновации будет реализовываться не только в Москве, и добавил, что ставка ипотеки должна снизиться до 7−8%.

14:46 07.06.2018 «Я знаю обо всех спорах и об основных вопросах, которые ставили жители Москвы о реновации перед властями города», — сказал Путин Читайте подробнее: Путин о реновации: Основные озабоченности сняты

14:46 07.06.2018 Начался репортаж из села в Ставропольском крае на реке Кума: проблема в связи с последствиями наводнений, а точнее, с неспособностью их решить местных чиновников. Люди вынуждены проживать в непригодных для жильях домах.

14:49 07.06.2018 Вода стояла в домах около пяти дней, а течением унесло порог. Из-за сильной влажности проваливаются полы, в доме живут уже лягушки, в стенах появляются новые трещины. Дом был объявлен аварийным, семью поставили в списки на жилищные сертификаты. Однако в итоге из списков их вывели в связи с тем, что с 2004 года они находятся в нежилом фонде. «Получается, что нас вывели… в собственность я оформляла этот дом в 2014 году, дочь прописалась в 2016-м. Никто мне ни разу не говорил, что мы находимся в нежилом фонде, мы платим за тепло и свет», — жалуется мать. По её словам, достучаться до чиновников не удаётся.

14:50 07.06.2018 «В целом проблемы подобного рода решаются, хотя есть и такие вопиющие случаи. Я не знаю, в каком административном режиме местные власти формулируют ваши жилищные условия. В каком он фонде находится… Но если его признали аварийным в силу стихийного бедствия, то проблема должна решаться. Всё остальное — бюрократические проволочки», — заявил Путин.

14:52 07.06.2018 «Если списки отклоняются, тогда региональные власти должны быстро и энергично внести изменения, чтобы средства были получены из федеральных источников. В вашем случае мы поразбираемся, буду ждать доклада губернатора Ставропольского края. Но в целом проблема носит более общий характер. Построим, как построено взаимодействие между федеральными органами власти и региональными», — заявил Путин.

14:54 07.06.2018 Губернатор Ставрополья взял слово: «Сегодня документы нам возвращены, 21 мая. По признаку выдачи ранее сертификата. Я с этим сам немного не согласился и обратился, чтобы данное обстоятельство не являлось причиной отказа в выдаче сертификата». «Ваша помощь очень понадобится, чтобы мы пробили вопрос получения сертификатов для 17 семей», — обратился губернатор к Путину. Президент отметил, что вопрос отнюдь не муниципального уровня и требует серьёзного вмешательства.

14:57 07.06.2018 Владимир Путин ответил на вопрос, автором которого выступил один из российских блогеров. Вопрос касался будущего криптовалют в России. Путин отметил, что своей криптовалюты у РФ не может быть по определению.

15:02 07.06.2018 Путин отметил, что если мы говорим о криптовалюте, то это то, что выходит за рамки национальных границ. В РФ, по словам Путина, так называемый майнинг не регулируется, и РФ относится к этому очень аккуратно. Путин напомнил, что в подавляющем большинстве стран криптовалюта не является средством расчетов. Президент сослался на позицию ЦБ, который считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа и накопления и ничем не обеспечены. «Мы должны относиться к этому очень аккуратно и осторожно, — сказал Путин. — Но в мире это явление имеет место. Надо анализировать и смотреть, на каком этапе мы можем участвовать в этом процессе».

15:04 07.06.2018 Репортаж из города Батайск Ростовской области: показывают беженцев из Донбасса. У одного из детей идёт задержка в развитии. Столкнулись с большими проблемами в оформлении документов, «закон о 90 днях». Оформление документов очень длительное, люди вынуждены собирать дорогостоящие справки, однако устроиться на работу сложно, так как нет документов… Просят упростить процедуру получения гражданства для беженцев из ДНР и ЛНР.

15:05 07.06.2018 В рамках «прямой линии» Путин ответил и на вопрос о непопулярности в России электрокаров, которые, как считают некоторые, могли бы улучшить экологию страны. Путин отметил, что развитие электротранспорта в РФ имеет свою специфику, так как «чтобы произвести электроэнергию и заряжать электромобиль, надо иметь первичный источник». В этой связи Путин напомнил, что в мире больше всего для производства электроэнергии используется уголь, а это далеко не самый экологичный вид топлива. По словам Путина, для РФ более экологичным источником энергии является газ, и если уж и говорить об улучшении экологии, то надо переходить на газомоторное топливо и стимулировать развитие этого направления. Здесь, однако, по словам президента, есть вопросы, связанные с организацией заправок.

15:06 07.06.2018 «Это большая трагедия украинцев и наших соотечественников», — заявил Путин в связи с гражданской войной на Украине. «Мне неловко слушать, что до сих пор существует проблема с трудоустройством. Мы уже неоднократно обращались по этому вопросу, чтобы отрегулировали (все моменты) в действующем законе. До сих пор не реализовано — постараюсь сделать так, чтобы в вашем случае проблемы были закрыты», — указал он.

15:06 07.06.2018 «Мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано с получением российского гражданства», — заявил Путин.

15:08 07.06.2018 Проблема носит не только социальный и демографический, но и экономический характер. Сложная демографическая ситуация становится ограничителем экономического роста. И это результат того, что в 1990-х годах был спад рождаемости, и количество женщин детородного возраста резко сократилось. «Их число резко сократилось и мы ничего не можем с этим сделать. Но мы можем привлекать наших соотечественников в Россию. Это не зависит от национальности и религиозных убеждений, но речь, прежде всего, идёт о людях, которые считают себя кровно связанными с Русским миром», — указал президент.

15:11 07.06.2018 Своей криптовалюты в России не может быть по определению. Потому что, если говорить о криптовалюте, это то, что выходит за рамки национальных границ. «Майнинг в России не контролируется и не регулируется. Мы относимся к этому очень аккуратно», — пояснил президент.

15:11 07.06.2018 «Прямая линия с президентом» продолжается уже более 3-х часов.

15:15 07.06.2018 Жители, пострадавшие от наводнения в Ставропольском крае в 2017 году, уже второй год подряд получают возможность задать вопрос Владимиру Путину. В 2017 года они рассказали о том, что многие до сих пор не могут получить компенсации. В 2018 году жительница села Левокумка рассказала о жизни в доме, признанном непригодным для проживания. Об этом: Жительница Ставрополя рассказала Путину о бюрократических проволочках

15:16 07.06.2018 Путин ответил на вопрос, связанный с российским присутствием в Сирии. Главу государства спросили, когда из Сирии будет полностью выведен российский контингент. Путин отметил, что применение российских ВС — это уникальный опыт и инструмент совершенствования ее вооруженных сил, с которым не сравнятся никакие учения.

15:17 07.06.2018 Владимира Путина спрашивают о новейших вооружениях России: на Западе пишут, что испытания ещё идут, притом не всегда успешно. «Ещё в 2004 году я говорил о том, что мы начали разработку таких систем как ответ на односторонние шаги по выходу из ПРО», — отметил президент. Он подчеркнул, что в настоящее время сомневается, что имеющееся у России гиперзвуковое оружие можно повторить: «вряд ли такое оружие появится у какой-либо другой страны».

15:18 07.06.2018 Путин заверил, что Россия никогда не забудет о потерях, которые она понесла в Сирии, и «мы никогда не оставим в беде семьи наших товарищей, который к нам не вернулись». Миссия РФ в Сирии, по словам Путина, это важная и благородная миссия, направленная на защиту интересов РФ.

15:18 07.06.2018 «Оно уже стоит на вооружении. Если кто-то сомневается — то мы уже показали пуски этой ракеты. Лазерный боевой комплекс тоже стоит уже на вооружении. И я хочу повторить, что система «Авангард» находится уже в промпроизводстве, в Сирию уже пошла, в 2020 году поставим в ВС РФ наш самый мощный ракетный комплекс — новая баллистическая ракета «Сармат», — указал президент.

15:18 07.06.2018 Для улучшения в городах экологической обстановки нужно переходить на газомоторный транспорт. Он для России более экономически оправдан, чем электрокары. Нужно не только самим переходить на газомоторное топливо, но и стимулировать этот процесс во всем мире, отметил Путин. Читайте также: Путин: России выгоден газомоторный транспорт

15:19 07.06.2018 Путин добавил, что российское присутствие в Сирии способствовало стабилизации ситуации в самой Сирии, и теперь сирийское правительство контролирует территории, где проживает 90% населения этой страны. Крупномасштабные боевые действия там уже прекратились, и в них нет никакой необходимости. На повестке дня урегулирование мирными средствами.

15:19 07.06.2018 Есть два изделия с ядерным двигателем — ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат. «И в том, и в другом случае мы завершили главный этап разработки, всё, что связано с испытанием ядерной двигательной установки. Есть ещё что сделать в плановом режиме. Работа идёт именно по плану. У меня нет сомнений, что они будут в плановые сроки поставлены на вооружения», — указал Путин. «Те, кто сомневаются, сомневались в 2004 году в отношении «Авангарда». А он пошёл уже в Сирию. И есть ещё разработки, о которых пока что говорить рано — но мы про них ещё скажем», — подчеркнул он.

15:21 07.06.2018 Путин напомнил, что у РФ в Сирии два пункта базирования. Они там находятся в соответствии с договором с сирийским правительством. Путин отметил, что российские военные находятся в Сирии для того, чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно важном регионе мира. «Они будут там до тех пор пока это выгодно РФ и во исполнение наших международных обязательств, — сказал Путин. — Мы не планируем вывода этих подразделений».

15:21 07.06.2018 На вопрос Сергея Михайлова, работающего пенсионера из Карачаево-Черкесии, о том, когда будет полностью выведен контингент российских военнослужащих из Сирии, Владимир Путин ответил, что на территории скопились тысячи боевиков, среди которых находятся выходцы из России и стран Средней Азии. России выгодно бороться с ними не на нашей территории. Работа российских военных в значительной мере способствовала стабилизации ситуации в самой Сирийской Республике. На повестке дня урегулирование мирными средствами, над чем ведется работа, отметил глава государства. Выход российских военнослужащих из Сирии пока не планируется. «Наши военные находятся там для того, чтобы обеспечить наши интересы в этом регионе мира, очень близком от нас, и будут находиться там до тех пор, пока это будет в интересах России. Мы можем их вывести очень быстро, но пока они там будут находиться», — заявил Путин.

15:22 07.06.2018 По экологии наиболее острые вопросы связаны со свалками и переработкой мусора. В Московской области боятся, что просто завалят московским мусором. Множество проблем и в других областях, например, в Ленинградской области. Губернаторы, как правило, игнорируют проблемы, хотя в Ярославской области сработали оперативно и конструктивно, отмечают экологи.

15:22 07.06.2018 Путин отметил, что специально не стал называть места расположения российских войск в Сирии базами. Президент подчеркнул, что РФ не строит там долгосрочных сооружений и при необходимости может достаточно быстро и без материальных потерь вывести всех своих военнослужащих.

15:22 07.06.2018 Жители Курганской области пожаловались Путину на незаконные свалки.

15:24 07.06.2018 Путин подчеркнул, что вопрос свалок — чрезвычайно важный и острый. «Мы все хорошо знаем, что в советское время практически никогда мусор не утилизировался. Утилизировался определённым способом — просто его сваливали на так называемые полигоны, и всё. Сейчас страна производит около 70 млн тонн отходов, и эта проблема нарастает. Мы должны её решать», — заявил президент.

15:25 07.06.2018 Президент России обратил внимание на то, что РФ получила в Сирии бесценный опыт, но подчеркнул, что Сирия — это не полигон для испытания российского оружия. Действия ВС РФ в Сирии, по словам Путина, привели к совершенствованию современных ударов в том числе ракетных систем. Путин признался, что когда «мы начали использовать это современное ракетное оружие», в Сирийскою республику выехали целые бригады представителей российского ВПК, которые на месте месте доводили это вооружение. Российские военачальники, по словам Путина, начали понимать что такое современный вооруженный конфликт и насколько важна связь и разведка, как важно обеспечить совместную работу ВКС и наземных сил. Это всё, по словам президента, позволило РФ сделать серьезный шаг в совершенствовании ее вооруженных сил.

15:26 07.06.2018 1100 полигонов — работают нормально. Десятки тысяч работают полулегально, указал президент. «Заводы по утилизации, которые беспокоят людей, это не только сжигание, но и переработка различными другими способами. У нас только несколько десятков работают по современным технологиям. Мы должны кардинально изменить ситуацию и построить до 2024 года десятки заводов по утилизации отходов», — указал Путин.

15:29 07.06.2018 От губернаторов будет зависеть очень многое в решении этой проблемы. Персональная ответственность — краеугольный камень, отметил Путин. Вице-премьер Алексей Гордеев должен скоординировать работу различных ведомств на направлении утилизации мусора. «Из этих 70 млн тонн только 8% перерабатывается. Проблема накопилась исторически. Через полгода вступают в силу новые правила и нормативы обращения с отходами. Каждый регион нужен будет разработать и утвердить территориальную схему обращения с отходами, введено обязательное общественное их обсуждение, будут введены операторы — специализированные компании, которые будут организовывать работу и нести ответственность. Также будут в рамках региона утверждены единые тарифы», — заявил вице-премьер.

15:31 07.06.2018 Гордеев добавил, что в режиме онлайн благодаря специальной площадке общественники смогут отслеживать цепочку работы с отходами. Путин добавил, что нужно не только, чтобы стратегии были сформулированы на общенациональном и региональном уровне, но и выполнялись.

15:31 07.06.2018 «Володя, ты не устал?» — прочитал Путин вопрос. «Ну, пока нет» — ответил президент.

15:32 07.06.2018 Владимир Путин поинтересовался, почему мясо коровы называется говядиной, но Гордеев затруднился ответить ему, признавшись, что стыдится этого. (Говядина (по аналогии со «свинья — свинина», «курица — курятина») — производное от праславянского «говядо», крупный рогатый скот. В белорусском, болгарском, сербском, словенском и ряде других славянских языков слово гавяда/говедо сохранилось до сих пор — прим. ИА REGNUM ).

15:34 07.06.2018 Когда прекратится государственное финансирование радиостанции «Эхо Москвы»? Отвечая на этот вопрос, Путин отметил, что это свидетельствует о том, что в РФ уделяется внимание развитию свободной прессы, хотя многие вещи, которые транслирует это СМИ, требуют внимания.

15:35 07.06.2018 Молодые ученые из Курской области попросили президента поддержать предприятия, работающие над инновационными разработками, у которых пока нет аналогов в России. По словам сотрудников НИЦ «Курчатовский институт», сложная процедура сертификации подрывает возможности для внедрения инновационных технологий, причем не только в медицине, но и в других отраслях. Президент ответил, что знает о проблемах с сертификацией, и согласился, что им нужно уделить особое внимание. «А то, что ваши изобретения нуждаются в поддержке, в том числе и при выведении на рынок, — это безусловно. Будем это делать. Я хочу поздравить вас с этими достижениями и надеюсь, что наши медицинские учреждения будут это широко использовать в самое ближайшее время», — добавил Владимир Путин. Читайте также: Курские ученые представили Путину инновационные медицинские разработки

15:35 07.06.2018 Путин ответил на вопрос о том, что российские чиновники лечатся за границей, призвав развивать российскую систему здравоохранения.

15:35 07.06.2018 Путин ответил на вопрос обмеления Волги. По его словам, ситуация изменилась к лучшему, хотя работы там еще достаточно.

15:37 07.06.2018 Путин ответил на вопрос о строительстве моста на Сахалин. Путин заверил, что ему известна обеспокоенность граждан, и заметил, что нужно оценить все экономические особенности такого проекта.

15:37 07.06.2018 Президент России Владимир Путин призвал донского губернатора Василия Голубева оказать помощь гражданам ЛНР и ДНР, бежавшим из зоны боевых действий и нашедшим приют в Ростовской области. Это поручение было дано в ходе программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» сегодня, 7 июня 2018 года. Главе государства вынужденные переселенцы из Донбасса задали вопрос из Батайска. «Мы хотели здесь быть полезными, но столкнулись при оформлении документов с очень большими проблемами. Во-первых, это закон о 90 днях, который вынуждает возвращаться домой, где идут боевые действия. Я не могу уехать с моим ребёнком на 90 дней. Оформление документов здесь [занимает] очень длительный период времени. И плюс еще справки, которые мы вынуждены собирать здесь, очень дорого стоят, на которые мы должны зарабатывать. Какой-то круговорот получается: мы должны взять справку и легально здесь работать. И помогать мы хотим, быть полезными здесь. Мы должны зарабатывать и в тоже время нас не могут устроить на работу, потому что у нас нет документов. Владимир Владимирович, пожалуйста, обратите на нас внимание, чтобы упростить систему получения гражданства для граждан ЛНР и ДНР», — обратилась одна из жительниц Батайска. Читайте подробнее: Путин поручил донскому губернатору оказать помощь гражданам ЛНР и ДНР

15:38 07.06.2018 Путин зачитал вопрос о том, зачем РФ признает Петра Порошенко, если Запад не признает Асада. Этот вопрос Путин называл интересным.

15:38 07.06.2018 Вопрос свалок — чрезвычайно важный и острый. Эта проблема нарастает, и ее надо решать, заявил сегодня, 7 июня, президент России в программе «Прямая линия с Владимиром Путиным». "В советское время, к сожалению, практически никогда мусор не утилизировался, его сваливали на полигоны. Сейчас России в год образуется 70 млн тонн отходов, и только 8% из них перерабатывается. 1100 полигонов находятся в нормальном состоянии. Но при этом десятки тысяч полигонов работают «в серую» либо не зарегистрированы», — отметил президент. Существует 117 предприятий по утилизации, но только 38 работают по современным технологиями. Нужно кардинально изменить эту ситуацию. Для решения проблемы до 2024 года планируется построить 200 мусороперерабатывающих заводов. Вся программа рассчитана на строительство 238 заводов по утилизации отходов. Речь идет не о «керосинках», а предприятиях с новейшими технологиями. «Также должна также быть персональная ответственность за утилизацию мусора. Нужно скоординировать в этом направлении работу федеральных и региональных властей», — считает Путин. Читайте подробнее: Путин: Проблема свалок нарастает, но «керосинок» не будет

15:38 07.06.2018 В Совфеде надеются, что украинская власть прислушается к предупреждению президента России Владимира Путина, высказанному им во время прямой линии, относительно попыток разрешить проблему Донбасса силовым путем, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня. Об этом: Клинцевич: Предупреждение Путина по Донбассу прозвучало вовремя

15:39 07.06.2018 Путин ответил, что, возможно, не стоило передавать российскую нефтяную промышленность в частные руки.

15:40 07.06.2018 Владимир Путин услышал вопрос жителей Александровского района Владимирской области о закрытой свалке, на которую завозят мусор. Проблема для Владимирской области — крайне острая. Например, буквально 6 июня прокуратура региона потребовала прекратить завоз мусора на свалку в Камешковском районе Владимирской области, которая была закрыта еще в 2014 году. Читайте подробнее: Владимирские свалки напомнили о себе президенту

15:41 07.06.2018 Путин отметил, что национализация нефтяной промышленности — это опасный процесс, который может привести к негативным последствиям для всей экономики.

15:42 07.06.2018 Много вопросов про задержки зарплат: нечем платить за продукты, ипотеку. При этом бюджетники, не успев обрадоваться повышению зарплат в начале 2018 года, уже увидели, как в ряде регионов её «откатывают» к уровню предыдущего года.

15:42 07.06.2018 Владимира Путина попросили построить футбольные стадионы за Уралом и на Дальнем Востоке. Президент отметил, что вначале нужно посмотреть, как они будут работать в европейской части России.

15:43 07.06.2018 Президент коснулся вопроса спасения «Волги, которая мелеет». «Да, проблема есть. Сейчас, правда, насколько я себе представляю, ситуация несколько изменилась, причём изменилась к лучшему. Это чисто объективные причины. Но работы там ещё достаточно», — сказал Владимир Путин.

15:44 07.06.2018 Вопрос: «Повышение заработной платы носит временный характер или будет постоянно?» Путин ответил, что достигнутые показатели по заработной плате в социальной сфере не только должен быть сохранены, но и преумножены в связи с увеличением заработной платы по региону или отрасли.

15:45 07.06.2018 «То, о чём вы говорите, это связано с новым финансовым годом. Я уже предупреждал, но говорю, что нельзя останавливаться и надо двигаться дальше, повышая до уровня по региону. Мы обязательно это обсудим на одном из ближайших госсоветов, и прошу проанализировать ситуацию и доложить мне в самое ближайшее время», — прокомментировал президент вопрос якутянина.

15:45 07.06.2018 Единый информационный портал «Наша природа» позволит в режиме онлайн отследить весь процесс утилизации бытовых отходов. Вопрос для России актуален — перерабатывается лишь 8% отходов, пояснил вице-премьер Алексей Гордеев. Читайте также: Утилизацию отходов в РФ отследит единый портал

15:45 07.06.2018 И.о. главы Якутии заявил о том, что повышение реальных зарплат будет сделано. Путин отметил, что ждёт от него доклада.

15:47 07.06.2018 «Если разработку и производство в России таких материалов будут субсидировать из бюджета, если эти материалы будут должного качества и будут полностью покрываться из фонда ОМС, закупаться пластины будут в должном количестве и их доступность для врачей сравняется с уровнем доступности ваты и зелёнки, это будет огромной помощью и победой в войне с таким тяжёлым, но излечимым заболеванием, как краниосиностоз», — заявила ИА REGNUM координатор инициативной группы «Краниодети» Марина Данюкова, комментируя обращение к президенту России сотрудников НИЦ «Курчатовский институт». Читайте подробнее: «Нехватка биодеградируемых пластин — беда для наших детей»

15:50 07.06.2018 Росздравнадзор и Федеральный фонд медицинского страхования начали проверку доступности медицинских услуг в городе Струнино Владимирской области. Ранее о проблемах жители города рассказали президенту Владимиру Путину во время «Прямой линии». Об этом: Росздравнадзор начал проверку владимирской медицины после вопроса Путину

15:54 07.06.2018 Путин ответил на вопрос, связанный с перспективами улучшения качества российских дорог. По словам главы государства, в РФ эта тема звучит постоянно и справедливо, поскольку страна огромная и транспортный вопрос всегда является актуальным в силу огромности территории. Однако, по мнению президента, так сложилось исторически. Огромность территорий, по словам Путина, вызывает часть этих проблем. Но одна из приоритетных задач, которые, по словам Путина, надо решать — это пространственное развитие и дорожное строительство. Путин призвал добиться, чтобы не только федеральные трассы, но и региональные были в приличном состоянии. Для этого, как заверил президент, предусматриваются необходимые ресурсы. На эти цели уже истрачено 5,1 трлн рублей. Кроме того, запланировано, что на цели дорожного строительства будет направлено примерно 9,6−97 трлн рублей.

15:54 07.06.2018 Теперь транслируется репортаж из Керчи. В первый же день открытия Крымского моста на полуостров хлынул поток туристов. Однако цены на продукты остаются крайне высокими. Когда цены сравняются или хотя бы приблизятся к ценам Краснодарского края? Путин: «Дело в том, что на некоторые товары и услуги цены, наоборот, ниже, чем в соседних областях. Я рассчитываю на то, что после полноценного запуска автомобильного движения грузового транспорта взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены стабилизируются и уравняются в близлежащих регионах в РФ. Надеюсь, что это состоится».

15:57 07.06.2018 Путин ответил на вопрос обмена Вышинского на Сенцова. Путин сказал, что «нашего журналиста» на Украине задержали и арестовали за его прямую профессиональную деятельность. За осуществление его журналисткой функции. Это, по словам Путина, беспрецедентная и недопустимая политика украинских правителей. Что касается другого фигуранта, то он, по словам Путина, задержан в Крыму не за журналистскую деятельность, а за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать люди. Это, по словам Путина, разные и несопоставимые вещи.

15:58 07.06.2018 Вопрос от китайского представителя: намерен ли Владимир Путин способствовать внедрению высокоскоростных поездов в России? Президент ответил, что такая магистраль строится между Москвой и Казанью.

16:00 07.06.2018 Президенту задают вопрос о расширении обязательных ЕГЭ: будет ли отменяться экзамен по выборам, а если будет сохраняться, как подготовиться по шести экзаменам? «Мне такие инициативы неизвестны, но тревога понятна. Большое количество экзаменов может стать препятствием для изучения более приоритетных для вас направлений», — заявил Путин.

16:02 07.06.2018 За Уралом и на Дальнем Востоке просят построить современные футбольные стадионы. Соответствующую просьбу в ходе «прямой линии» зачитал президент России Владимир Путин. Об этом: Владимира Путина просят построить футбольные стадионы за Уралом

16:02 07.06.2018 [[[picture27]]] Министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что пока есть два обязательных экзамена — русский язык и математика. Однако в советские времена, в 1950-е годы, их было 11, а затем 5−7. В дальнейшем будет введён английский язык, и обязательных предметов станет три. С 2022 года будут введены пилотные запуски. «Нам нужно решить следующее: подготовка педагогов и качество педагогов по иностранным языкам оставляет желать лучшего. Нам требуются новые методики, нам требуется подготовка школьников, но главное — мотивация», — заявила Васильева.

16:03 07.06.2018 Российские граждане обратили внимание президента страны Владимира Путина на плохое состояние железных дорог и пляжей в городе-герое. Президент ответил, что РЖД выполняет очень большую работу, потому что море постоянно размывает эти участки. При этом он пообещал сделать так, чтобы и местные власти, и руководство РЖД вернулись к этой проблеме. Читайте подробнее: Севастопольцы жалуются Путину на плохое состояние пляжей и железных дорог

16:05 07.06.2018 В ходе «прямой линии» Владимир Путин уделил внимание проекту строительства моста Сахалин-материк. Глава государства подчеркнул, что мост — давняя мечта жителей Сахалина. Тем не менее президент сказал, что необходимо тщательно оценить все стороны этого вопроса: и возможности загрузки моста, и возможности развития инфраструктуры севера Хабаровского края, и геополитические вопросы. Читайте подробнее: Путин: Мост на материк — давняя мечта жителей Сахалина

16:07 07.06.2018 Идёт пятый час прямого эфира. [[[picture6]]]

16:08 07.06.2018 В ходе программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» президенту России вопрос задали беженцы из Донбасса. Жительницы Батайска обратилась за помощью с оформлением российского гражданства и в трудоустройстве. Отвечая на вопрос, глава государства дал оценку ситуации в Донбассе. «Мы уже говорили о ситуации в ЛНР и ДНР, ситуации в Донбассе в целом. Это большая трагедия Украины, украинского народа и наших соотечественников. Я, вы знаете, всегда относился к Украине как к братской стране, и считаю украинцев и русских практически одним народом, у нас общее прошлое, и, уверен, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, общее будущее», — сказал Путин. По его словам, вопросов с трудоустройством у граждан ЛНР и ДНР быть не должно. «Мне даже неловко слушать о том, что до сих пор существует проблема с трудоустройством. Мы уже неоднократно обращались к этому вопросу. Я уже давал поручения миграционной службе обратить на это внимание, сделать соответствующие предложения, отрегулировать эти вопросы, если требуется и в действующем законе. Ещё раз об этом говорю министру внутренних дел и руководству миграционной службы», — обратил внимание президент. Глава государства отметил, что существуют проекты законов, которые помогут упростить процедуру, но, к сожалению, они до сих пор не реализованы. Об этом: Это большая трагедия Украины, украинского народа: Путин о войне в Донбассе

16:12 07.06.2018 Путину пожаловались жители алтайского села Старая Суртайка, которые переживают, что в их селе закрывается школа из-за нехватки специалистов. Кроме того, школу не ремонтировали со дня ее строительства. Путин заверил, что проблема ему понятна, и отметил, что это не единственный случай. Он обратил внимание на то, что в этой школе учатся 47 человек, и заметил, что малокомплектные школы очень затратные. Надо тратить много средств, которые можно было потратить на школы, где учатся сотни учеников. Но Путин отметил, что когда школа закрывается, то поселок умирает, в то время когда нужно принять меры к тому, чтобы люди не покидали таких регионов, как Сибирь и Дальний восток, и чтобы село имело перспективы развития. По словам Путина, уже созданы целые программы по развитию школьного дела. В том числе и по приобретению школьного транспорта. Губернатор Алтайского края, отвечая на вопрос Путина, заявил, что местные власти не планируют закрывать эту школу. Губернатор пообещал внимательно изучить ситуацию и заверил, что вопрос будет решен.

16:13 07.06.2018 В Госдуме готовы содействовать легализации блогеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»). «Я считаю, что востребованность в легализации блогеров существует, мы готовы этому содействовать», — сказал Левин. Подробности в материале: В Госдуме готовы помогать в легализации блогеров

16:15 07.06.2018 Показывают репортаж из Санкт-Петербурга, где показывают девушку, доставленную на лечение в Россию из Сирии. Девушке нужны нормальные функциональные протезы ног — она просит получить для этого гражданство России. Два года девушка не видела своих детей и мужа, которые являются гражданами Сирии, и приехать в Россию они не могут. «Я уже говорил о том, как мы должны относиться к получению гражданства нашими соотечественниками и теми, кто считает себя частью большого Русского мира. Это касается в первую очередь украинских граждан, украинцев и других людей вне зависимости от национальности и религиозных убеждений. Но ваш случай — совершенно особый, это большая беда, что с вами произошло. Я надеюсь, что ваши дети знают, что мама поправляется. Уверен, что ваше здоровье восстановится, насколько это возможно… Безусловно, такие люди как вы нуждаются в поддержке и получат её в том объёме, чтобы ваша жизнь сложилась в вашей семье счастливой», — заявил Путин. Путин пообещал попросить Минобороны установить контакты с родственники девушки и помочь ей получить гражданство.

16:16 07.06.2018 Путин заверил, что проезд по Крымскому мосту останется бесплатным.

16:17 07.06.2018 В ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» к президенту РФ обратились беженцы из Донбасса, нашедшие кров в Ростовской области. Жители Батайска отметили, что из-за отсутствия российского гражданства они не могут трудоустроиться. «Я уже поручил соответствующим службам разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки доложить о возможных мерах поддержки обратившимся к главе государства. До конца недели я намерен лично повстречаться с этими людьми», — отреагировал на поручение главы государства губернатор Ростовской области Василий Голубев. Читайте также: Донской губернатор встретится с участницами «Прямой линии» президента РФ

16:18 07.06.2018 Путин прокомментировал, что часто обращается на «вы» с другими лидерами государств. Путин считает это обязательным символом уважения, которое должно сохраняться «при любых обстоятельствах».

16:18 07.06.2018 Ответ на вопрос про преемника: «В классическом смысле преемника нет, и его определит народ, избиратели Российской Федерации».

16:19 07.06.2018 Кому верить, а кому нет? «Вы знаете, в деле, которым я занимаюсь, нужно оперировать другими категориями. Здесь не вопрос в доверии, а в гарантиях. И я стараюсь, прежде всего, обращаться к этим категориям и использовать их в своей работе на международной арене и даже внутри страны».

16:20 07.06.2018 Как вы ощущаете себя в отсутствие политической конкуренции? Не одиноко на политическом Олимпе? «Нет, не одиноко… В сегодняшних реалиях можно опираться сегодня только на единую, профессиональную команду единомышленников. Она у меня есть».

16:21 07.06.2018 Отвечая во время «прямой линии» на вопрос жителей Керчи по поводу высоких цен в Крыму, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что цены снизятся после запуска железнодорожной части Крымского моста. Читайте также: Путин: после полного запуска Крымского моста цены на полуострове снизятся

16:22 07.06.2018 Проезд через Крымский мост не будет платным, заявил сегодня, 7 июня, президент России в программе «Прямая линия с Владимиром Путиным». "Это невозможно, потому что плату за проезд по дороге берут тогда, когда есть альтернативная объездная дорога. В случае с Крымским мостом объездной дороги нет. Поэтому проезд будет бесплатный», — пояснил Путин. Об этом: Путин: Проезд через Крымский мост не будет платным

16:24 07.06.2018 «Я знаю, что когда мы говорим о прорыве, то всегда или очень часто вспоминают задачи, перед которыми страна стояла в 30-е годы, в 50-е годы. Но тогда речь шла о выживании страны… Сегодня такой угрозы вроде бы и нет… Но я хочу, чтобы мы все понимали и знали: если мы отстанем в своём технологическом развитии и не сможем обеспечить темпы роста экономики, если не сможем связать страну пространственно новыми линиями связи и дорогами, не будем развивать инфраструктуру и не будем уделять вопросам здравоохранения и образования должного внимания, мы можем безвозвратно отстать, и это поставит под вопрос наш суверенитет. Поэтому мы должны собрать все наши ресурсы — интеллектуальные, моральные, финансовые. Мы должны не прыгнуть в последний вагон нового технологического уклада, а оказаться впереди», — заявил Путин.

16:24 07.06.2018 Путин подчеркнул, что ради прорыва нужно максимально раскрепостить людей, чтобы каждый максимально реализовал свой творческий потенциал — поэтому нужно развивать политическую систему и систему эффективного управления.

16:24 07.06.2018 «Нужно сконцентрироваться всем — каждому на своём участке. Мы в состоянии сделать это, если будем вместе», — указал президент.

16:25 07.06.2018 Президента поблагодарили за разговор. Президент подчеркнул, что вопросов гораздо больше, чем он смог ответить, но все они будут проанализированы.

16:26 07.06.2018 «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным завершена.

16:27 07.06.2018 Президент России Владимир Путин заявил о том, что предупреждал глав регионов о возможном снижении зарплат бюджетникам в связи с началом финансового года. На снижение заработной платы с 60 тыс. рублей до прежнего уровня в апреля 2018 года президенту пожаловался преподаватель учреждения профобразования из Якутии. «Я уже обращал внимание на то, что достигнутый показатель по уровню заработной платы в социальной сфере должен быть не только сохранён, но и приумножен. Ни в коем случае не опускать эту планку. Нужно двигаться только наверх, вперёд», — подчеркнул Владимир Путин. Он ещё раз обратил на это внимание руководителей российских регионов. Временно исполняющий главы Якутии Айсен Николаев обещал разобраться с проблемой и заявил о том, что повышение реальных зарплат будет сделано. Владимир Путин сказал, что ждёт от него доклада. Подробности в материале: Путин попросил глав регионов не понижать зарплаты бюджетникам

16:33 07.06.2018 «Я хочу, чтобы мы все понимали, что если мы отстанем в технологическом развитии, то мы можем безвозвратно отстать, и это поставить под вопрос наш суверенитет», — заявил Путин. Читайте также: Для прорыва России необходимы усилия каждого гражданина страны — Путин

16:38 07.06.2018 В Липецкой области проблема обманутых дольщиков будет решена к концу 2019 года. Об этом заявил глава региона Олег Королев, комментируя ответ президента Владимира Путина в рамках ежегодной «прямой линии». «В Липецкой области в соответствии с планом-графиком в текущем 2018 году будут введены три дома и восстановлены в правах более 100 семей-дольщиков, включенных в реестр пострадавших. К концу следующего, 2019 года будут сняты все проблемы оставшихся «обманутых дольщиков». По каждому конкретному дольщику, по каждому застройщику уже проведен детальный разбор и предложено решение. Это на особом контроле областной власти — помочь людям, оказавшимся не по своей вине в сложной жизненной ситуации», — заявил глава администрации Липецкой области. Об этом: Королев: В Липецкой области в 2019 году не останется обманутых дольщиков

16:39 07.06.2018 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пообещал разобраться в проблеме томички Натальи Журовой, задавшей президенту РФ Владимиру Путину в ходе «прямой линии» вопрос о выделении земельных участков многодетным семьям. Читайте также: «Немедленно провести проверку»: губернатор о проблеме многодетной томички

16:39 07.06.2018 Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает эффективным формат, когда в «прямую линию» с президентом встроены министры и губернаторы. «С одной стороны, это позволяет должностным лицам правительства и региональной власти погрузиться в проблематику, которая волнует граждан, с другой стороны — повысит эффективность власти в будущем», — отметил Володин. Читайте подробнее: Володин отметил эффективность нового формата «прямой линии» Путина

16:47 07.06.2018 Тема внешней политики по-прежнему занимает определенное место в списке тем, которые актуальны для граждан и президента Путина, но значительно выросло количество вопросов по ситуации внутри страны и вопросов о будущем России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Дмитрий Фетисов, комментируя итоги «прямой линии». «По тем вопросам, которые выводились в эфир, и ответам на них можно говорить о том, что темы этих вопросов полностью повторяют темы президентской кампании. При этом за счёт формата видеосвязи с конкретными губернаторами и ведомствами глава государства дал понять, что слова о необходимости внутреннего рывка не являются просто словами. Кремль обладает стратегией по реализации этого рывка и будет строго и внимательно контролировать её реализацию на местах и по линии конкретных ведомостей», — отметил эксперт. Подробности в материале: Эксперт: «Прямая линия» стала продолжением президентской кампании

16:48 07.06.2018 Жителям алтайского посёлка Старая Суртайка в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным удалось добиться сохранения малокомплектной школы, в которой обучается 47 учеников. Здание этого учебного заведения не ремонтировалось 15 лет, существует дефицит педагогических кадров, но возить детей на учёбу за семь километров в другое село — очень неудобно. Владимир Путин признал, что если умирает школа — умирает село, и что задача государства — создать жителям Сибири и Дальнего Востока такие условия, чтобы они не уезжали из родных мест. К ответу был призван врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Как и его коллега (в случае с больницей), он тоже заверил, что заведение закрывать никто не собирается, и что «наверное, какой-то сбой информации произошёл». С его слов следует, что у школы посёлка Старая Суртайка есть будущее. Подробности в материале: Закроют школу — село умрёт: жители Алтая попросили помощи у Путина

16:49 07.06.2018 Президент РФ Владимир Путин подтвердил свою приверженность либерально-рыночным отношениям, в то время как для выхода на темпы роста экономики выше мировых от них нужно отказаться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Читайте также: Зюганов: Путин подтвердил приверженность рыночным отношениям

16:56 07.06.2018 Президент РФ Владимир Путин четко обозначил стратегический вектор во внешней политике и заверил в готовности противостоять любым вызовам, препятствиям на пути прорывного развития страны и попыткам недобросовестных зарубежных конкурентов сдержать укрепление влияния России в мире, отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). «В речи президента прозвучал важный сигнал, обращенный не только к гражданам нашей страны, но и к международному сообществу, ко всем политическим деятелям мира — Россия стоит на страже государственных интересов и национальной безопасности, прав россиян и соотечественников за рубежом — будь то Украина, Латвия или другая страна, мы придерживаемся миролюбивой политики — касается это внутрисирийского диалога или кризиса на Донбассе, призываем все страны сохранять стратегический паритет и, объединившись, решать общие проблемы на основе уважения к международному праву», — отметил депутат. Состоявшееся общение президента с гражданами России «вновь продемонстрировало, что несмотря на существующие внешние трудности и недоработки на местах, общество консолидировано вокруг национального лидера страны по ключевым для государства направлениям внутренней и внешней политики», считает Железняк.

17:04 07.06.2018 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов советует президенту РФ Владимиру Путину научиться слушать граждан и ввести персональную ответственность, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня. «Надо научиться слушать граждан не один-два раза в год, а каждый день, а для этого надо ввести персональную ответственность. Но персональная ответственность должна начинаться с четкой программы: если вы поставили задачу выйти на мировые темпы, то под эти темпы нужна реальная программа, план и мобилизация ресурсов», — сказал Зюганов. Подробности в материале: Зюганов советует Путину научиться слушать людей

17:11 07.06.2018 Политолог Галина Шешукова считает, что новый формат программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» повышает ответственность власти перед обществом. Читайте также: О новом формате «прямой линии»: «Позиция ожидания повышает ответсвенность»

17:15 07.06.2018 Президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» не рассказал о приоритетах, которые необходимы для реализации его послания Федеральному собранию, заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня. «Я в четырехчасовом выступлении не услышал о главных приоритетах, без которых невозможно выполнить те установки, о которых президент сказал в своем послании», — отметил Зюганов. Читайте также: Зюганов не услышал от Путина ответов на главные вопросы

17:17 07.06.2018 В Брянске проводится доследственная проверка информации, которую местная жительница сообщила во время «прямой линии» президента Владимира Путина. Женщина рассказала, что врачи поставили ей неправильный диагноз. Ошибку нашли только спустя несколько месяцев, из-за чего лечение рака могло оказаться не таким эффективным. Читайте подробнее: СК начал проверку по жалобе жительницы Брянска Путину

17:27 07.06.2018 Тема роста цен на бензин на 10% долго обсуждалась в ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, однако правительство лишь доказало свою полную беспомощность в этом вопросе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Это абсолютная беспомощность правительства, которое не в состоянии отрегулировать элементарные вещи в стране, где добывается по три тонны нефти на человека», — отметил Зюганов. Читайте также: Зюганов: Правительство беспомощно в решении проблемы роста цен на бензин

17:34 07.06.2018 Нынешний заместитель председателя правительства и бывший министр сельского хозяйства Алексей Гордеев постыдился, что в ходе «прямой линии» Владимира Путина не смог ответить на вопрос «Почему мясо коровы называется говядиной?». На самом деле всё просто: «говядом» наши предки называли быка, а «говядиной» — его мясо. Читайте также: «Прямая линия» с президентом: Почему «говядина»? Почему режут скот?

17:35 07.06.2018 «Задача правительства, естественно, не в том, чтобы обеспечить рост в краткосрочном периоде, а в том, чтобы этот рост стал долговременным, устойчивым, — пишет на своей странице в Facebook российский экономист Никита Кричевский. — Получится ли? Не знаю. И никто не знает. Но не зря Путин много раз говорил о персонификации ответственности кабинета министров. По мне — устойчивый рост без социальной справедливости как основы, без доверия как составной части справедливости в современной России невозможен», — подчеркнул эксперт. По его мнению, справедливость «не накормит», но создаст правильный базис. Подробности в материале: Эксперт: «Устойчивый рост без социальной справедливости невозможен»

17:37 07.06.2018 Владимир Путин дал понять, что все ответственные лица, особенно чиновники, либо будут выполнять добросовестно свою работу, либо Путин их заменит на более добросовестных, считает политтехнолог Дмитрий Логинов. Читайте также: Итоги «прямой линии»: «Путин дал негативный посыл федеральным чиновникам»

17:40 07.06.2018 Губернатор Владимирской области Светлана Орлова встретится с активистами инициативной группы, которая рассказала Владимиру Путину о проблемах в сфере здравоохранения в городе Струнино, уже 9 июня. Читайте подробнее: Владимирский губернатор встретится с активистами, пожаловавшимися Путину

17:45 07.06.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился своими впечатлениями от «прямой линии». «Не понравились ответы губернаторов Владимирской области и Ставропольского края. Орлова не владеет информацией, закрывают у нее или нет больницу. А Владимиров не может с аварийным жильем разобраться», — указал он.

17:48 07.06.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил оперативное решение вопроса с русскими беженцами с Украины. «Сколько можно решать эту проблему? Отменили правило 90 дней давно, упростили процедуру получения вида на жительство. Но всё равно проблемы. Президент должен издать указ: выдать паспорта всем, кто бежал от бомбардировок в Донецке и Луганске. А отвечать за то, чтобы процедура шла быстро, должны губернаторы», — полагает депутат Госдумы. Подробности в материале: Жириновский предложил быстрое решение проблемы беженцев с Донбасса

17:51 07.06.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил плюсы нового формата «прямой линии» с Владимиром Путиным — «изменения в формате правильные». Не нужна толпа в зале, лучше соединять регионы, уверен парламентарий. «Чтобы страна почувствовала эффект от «прямой линии», я бы на месте президента пару губернаторов отправил в отставку по ее итогам. Вот тогда чиновники встрепенулись бы», — отметил Жириновский.

18:01 07.06.2018 Председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков отметил эффект от «прямой линии». Еще до выхода передачи в прямой эфир местные чиновники уже реагировали на обращения граждан президенту России, говорит активист. Читайте подробнее: О влиянии «прямой линии»: «Программа ещё не вышла, но эффект уже есть»

18:02 07.06.2018 Вопрос о повышении пенсионного возраста нужно поставить на общенародный референдум, чтобы граждане высказали свое мнение на этот счет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Сейчас заговорили о необходимости на пять лет пенсионный возраст увеличить. Это полное безумие», — заявил Зюганов. Читайте также: Зюганов предложил провести референдум о повышении пенсионного возраста

18:06 07.06.2018 Ситуация с доступностью медицинской помощи в населённых пунктах России постоянно ухудшается, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский. Он подчеркнул, что большинство жалоб от пациентов в настоящий момент поступает на недоступность лекарств и услуг, качество помощи, а на первом месте стоят проблемы помощи инвалидам. «Жалобы идут постоянно, из разных регионов, есть письма Минздрава по Подмосковью, недавно разбирались с Лотошино — там проблема и с лекарствами, и с укомплектованностью врачами, и в Краснодарском крае в Гулькевичах выявили только 33% обеспеченности врачами в больницах. Это общая проблема. Когда нам говорят: «Мы сейчас день медицинского отпуска добавим», я с ужасом понимаю, если это произойдет, кто этих людей будет осматривать?» — отметил Саверский. Читайте также: Засилие частных услуг — главный индикатор недоступности медпомощи в России

18:09 07.06.2018 Губернатор Тамбовской области Александр Никитин назвал новый формат прямой линии «эффектным и эффективным». По его мнению, такой подход «мобилизует ответственность на местах, показывает, что нужно делать и как нужно делать». "Прямая линия на этот раз стала не только своеобразной «книгой жалоб», но открыла максимум перспектив, инициатив, заделов на будущее. Президент анализировал, структурировал, определял предстоящие задачи. Четко, ясно, грамотно», — говорит глава Тамбовщины. Читайте также: Тамбовский губернатор: Прямая линия с президентом мобилизует ресурсы

18:10 07.06.2018 Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов считает, что формат «прямой линии» позволяет оперативно реагировать на запросы граждан. «Многие частные вопросы позволяют увидеть, где необходима «донастройка», и такая работа будет проведена, а работающие законы, нормативно-правовые акты — это залог развития и благополучия граждан. Хочу напомнить, что у «прямой линии» есть хорошая традиция: все обращения не останутся без внимания», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

18:15 07.06.2018 Ответы президента РФ Владимира Путина в ходе «прямой линии» вновь продемонстрировали, что утверждения об изоляции России — это миф. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Наша политика на международной арене взвешенная, прагматичная и конструктивная, и мы по-прежнему готовы к развитию диалога со всеми здравыми силами», — отметил парламентарий. Читайте также: Слуцкий: Ответы Путина показали, что утверждения об изоляции РФ — миф

18:20 07.06.2018 «Прямая линия» — это экзамен для всей страны и для президента, считает председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов. «Прямая линия» — это экзамен для всей страны, и для президента тоже, так как он отвечает за всю страну, — сказал Никонов. — Я думаю, что Владимир Путин точно сдал этот экзамен на отлично. Он был в хорошей форме и настроен оптимистично, и реалистично назвал ту полосу, в которой мы находимся — «от серой к белой». Он усилил акценты, связанные с новым модернизационным рывком в РФ и необходимостью повысить уровень жизнь. Я для себя услышал много важного». Подробнее: Экзамен сдан на отлично — Вячеслав Никонов о «прямой линии» президента РФ

18:28 07.06.2018 После того как президент Российской Федерации Владимир Путин предупредил Украину о готовности РФ защитить ЛНР и ДНР, со стороны Киева было бы полным бредом начать какие-то военные действия против этих республик, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. «Это очень жёсткая фраза, — отметил Кургинян. — Путин ответил предельно жёстко, как мог». По словам Кургиняна, слова президента означают, что в случае, если Киев развернёт против ДНР и ЛНР военные действия, будет нанесён массированный удар в поддержку этих республик, так как действия Украины будут восприняты как геноцид по отношению к местному населению. Кроме того, лидер движения «Суть времени» отметил, что ДНР и ЛНР «не такие несчастные существа, которые не могут дать отпор», поскольку там существует 45−50-тысячная армия. Об этом: Путин ответил Украине так жёстко, как мог — Сергей Кургинян

18:28 07.06.2018 Вопрос для губернатора Владимирской области Светланы Орловой, прозвучавший во время «прямой линии» президента, был явно неудобным. Об этом ИА REGNUM рассказал политолог Александр Семёнов. «Неудобность заключалась и в том, что после было включение жителей, которые сказали, что губернатор Орлова врет. И по мимике губернатора было понятно, что ситуация некомфортная для нее. Но, тем не менее, если посмотреть, то Владимир Владимирович всё-таки попытался всё вывести в позитивный тон», — сказал Александр Семёнов. Об этом: Владимирского губернатора уличили во лжи Путину

18:33 07.06.2018 «Прямая линия» президента — это сигнал административным элитам быть внимательными к проблемам граждан, и актуальность такого месседжа несомненна. Об этом ИА REGNUM заявил политологДмитрий Михайличенко. «Прямая линия прошла в модифицированном формате. Не было прыгающих со своего места журналистов, но были использованы форматы включения, и, соответственно, переключения внимания/ответственности на членов правительства и губернатора. По сути, это свидетельствует о высоком уровне социального недовольства в стране и стремлении кураторов внутренней и информационной политики сохранить высокий рейтинг президента», — отметил политолог. Читайте также: «Социальное недовольство»: Путин дал сигнал административным элитам

18:39 07.06.2018 Формат «Прямой линии» изменился и, что особенно важно, повысилась её профессионализация, считает директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Президент всегда использует «прямую линию», потому что есть общественный запрос, — сказал Орлов. — Если бы не было общественного запроса, то и такого формата не было бы. Если политик и президент не обращается к опросам, он теряет своё лидерство. Это был очень репрезентативный состав вопросов. На острие социальной повестки. Тут были и бензин, и мусор, и проблемы уровня качества жизни, и внешнеполитические проблемы. Было видно, что президент использует «прямую линию» как стресс-тест для элиты и ближайших подчинённых и губернаторов. То есть они должны были не просто дать ответ, но этот ответ должен быть подготовленным и компетентным». Читайте также: «Прямая линия» — это стресс-тест Путина — политолог

18:43 07.06.2018 «Прямая линия» Владимира Владимировича уже стала традицией. Но при этом у нее новый формат — более современный, деловой, насыщенный. Это дает возможность построить содержательный диалог, быстро прояснить важные детали, в режиме онлайн связавшись с профильным министром или главой региона. А в конечном счете — дать более четкий, предметный ответ на вопросы граждан страны», — прокомментировал «прямую линию» губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Для нас, региональных руководителей, такая оперативная связь с президентом — это и вызов, и испытание на оперативность, на знание своих регионов. Вопросы поднимаются острые, непростые. Многое, о чем говорили коллеги из других субъектов РФ, актуально и для Тульской области. Это и медицина, и экология, и решение проблем дольщиков. Ну, а самое главное — то, что на «прямой линии» президент в очередной раз продемонстрировал приверженность намеченному курсу политического и экономического развития России».

18:54 07.06.2018 «Прямая линия» продемонстрировала слабость исполнительной власти в решении системных социальных проблем, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Повезло тем, кто сегодня дозвонился до главы государства. Например, многодетной маме из Томска — губернатор обещал лично с ней встретиться и решить вопрос с получением бесплатного земельного участка. Но такие же участки по закону полагаются еще сотням и тысячам многодетных семей. Что делать им? Дальше дожидаться годами в очередях, пока дети не вырастут? Или ждать своего счастливого шанса во время следующей «прямой линии»?» — задает он вопрос. Читайте также: Миронов: Повезло тем, кто дозвонился

19:01 07.06.2018 Многие интернет-пользователи пожаловались, что так и не смогли задать вопрос президенту, потому что автоматическая система приема вопросов отказалась признавать существование их городов. В подобную ситуацию накануне «прямой линии» с главой государства попали жители Судака, Асбеста, Кирова, Орла. Всем им пришлось услышать — «Похоже, такого города в России не существует». Читайте также: Казус «прямой линии»: «Похоже, такого города в России не существует»

20:05 07.06.2018 Новый формат «прямой линии» с включением как министров федерального правительства, так и губернаторов дает возможность уйти от такого лубочного формата «спасибо и просим» к формату реального разбора проблем и выявления болезненных ситуаций в регионах. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Ярослав Игнатовский. «И в ходе «прямой линии» мы это видели, как в случае с обращением по поводу повышения цен на бензин жителя Санкт-Петербурга, так и по закрытию больницы во Владимирской области и ряда других. То есть этот формат позволил Путину переложить проблему, что называется, с больной головы на здоровую — переложить ответственность за ситуацию на профильного чиновника, который за это и должен отвечать», — отметил он. Читайте также: Путин ушёл от лубочного формата «спасибо и просим»

20:07 07.06.2018 Вопросы жителей Ингушетии, которые были заданы, но не прозвучали в ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, будут решены местными властями. Об этом заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров. Для их изучения и решения проблем граждан по его поручению будет создана рабочая группа. «Такой формат взаимодействия власти и граждан — прямое, открытое общение, которое происходит в ходе «прямой линии» — не только возможен, но и крайне необходим. Он позволяет руководителю любого ранга увидеть реальное положение вещей», — заявил Евкуров. Читайте также: Евкуров: Вопросы, заданные Путину, изучит специальная рабочая группа

06:11 В ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 7 июня, была упомянута Омская область. Напомним, ведущая рассказала, что из разных городов России приходят жалобы на то, что после повышения были снижены зарплаты бюджетников. Например, с такой проблемой столкнулись омские воспитатели в детских садах. На информацию, озвученную в ходе «прямой линии», отреагировал врио губернатора Омской области Александр Бурков. Он заявил, что «такой ситуации не должно было произойти». Подробности в материале: Благодаря Путину омские чиновники узнали о низкой зарплате воспитателей

07:53 Большой удачей для многодетной жительницы Томска Натальи Журовой стало то, что она смогла рассказать о своей проблеме с получением земельного участка президенту РФ Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 7 июня. Президент по видеосвязи связался с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, который после этого заявил, что разберётся в проблеме многодетной томички. Выступление Жвачкина на «прямой линии» жители Томской области активно обсуждают в соцсетях. И у некоторых назрел резонный вопрос: «А как же остальные жительницы Томска?» Подробности в материале: Губернатор поможет многодетной томичке: «А как же остальные?»

07:57 С марта 2014 года в Ростовской области более 12 тыс. беженцев с Украины получили гражданство РФ. Около 10,5 тыс. граждан сопредельного государства были трудоустроены, ещё более 49 тыс. человек получили необходимые консультации. По информации донского правительства, вынужденным переселенцам за четыре года выдано более 27 тыс. разрешений на временное проживание в России, 13 тыс. человек оформили вид на жительство. 6,7 тыс. граждан Украины получили паспорта граждан РФ в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Читайте подробнее: Более 12 тыс. беженцев с Украины получили на Дону гражданство РФ

07:57 В ходе «прямой линии» президента России большое внимание было уделено Дальнему Востоку. Жители ДФО сообщили главе государства о невозможности найти достойную работу, даже для высококвалифицированных специалистов, о том, что они чувствуют себя оторванными от России по причине неподъёмных цен на авиа‑ и железнодорожные билеты. Жители ДФО жалуются на резкий рост цен на топливо, который влечёт за собой удорожание всего остального — продуктов питания, услуг, товаров непродовольственной группы. Региональные бюджеты северных территорий столкнулись с проблемой исполнения майских указов по повышению зарплат бюджетникам — нагрузка на бюджет Якутии, например, составила 2,7 млрд рублей. Повышенные зарплаты продержались 3 месяца, с января по апрель, затем опять «упали». Жители Сахалина опять попросили у президента мост. Из ответов президента следовало, что все вопросы решаемы, более того — они уже решаются, но потребуют времени. В частности, уже сегодня правительство пересмотрело акцизы на бензин, в северные регионы будет направлено 130 млрд рублей для приравнивания МРОТ к прожиточному минимуму. Что касается строительства моста на Сахалин, то, по словам президента, он требует тщательной и детальной проработки. Читайте также: «Прямая линия» президента — 2018: Дальний Восток — это Россия!

07:58 Оренбургский политолог Булат Калматнаев считает, что президент преподнёс уроки своим подчинённым даже в мелочах. Подробно: О «прямой линии»: «Дело не в форме, а в содержании и стиле общения»

07:59 Снижение зарплат педагогам якутского колледжа после президентских выборов объяснили переходом учреждений образования на систему ежеквартальной выплаты премий, тогда как раньше они перечислялись сотрудникам ежемесячно. Об этом заявил врио главы региона Айсен Николаев. Сотрудник учреждения профобразования Якутска Михаил Ваганов, напомним, сообщил президенту РФ Владимиру Путину в рамках «прямой линии» о том, что зарплату ему с 1 января повысили до 60 тыс. рублей, но в апреле она вернулась на прежний уровень. «Уже начали разбираться, почему такое произошло и насколько системна эта ошибка. Пока в первом приближении ситуация выглядит так: судя по всему, в 1 квартале 2018 года премии и стимулирующие выплачивались ежемесячно, а затем колледж перешел на ежеквартальный режим премий и стимулирующих выплат», — написал Айсен Николаев в своём Instagram. Читайте также: В Якутии пытаются объяснить, почему педагогам понизили зарплаты

08:21 Тюменцы, чьи дома были признаны самостроем из-за потери документов при реорганизации предприятия, в отчаянии записали видеообращение на «прямую линию» главе государства. Местные власти предоставят им помощь. Также читайте: Обращение к Путину помогло тюменцам сохранить дома

09:34 Глава Чечни Рамзан Кадыров внимательно следил за ходом «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным и был готов ответить на любые вопросы. Их отсутствие, по мнению Кадырова, «говорит о доверии, мире, стабильности и благополучии в Чечне». Он заверил жителей республики в том, что власти региона прилагают «максимум усилий для развития экономики республики, снижения безработицы, работают над повышением благосостояния населения». Читайте также: Кадыров: Отсутствие вопросов к Путину из Чечни говорит о стабильности

09:48 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился с многодетной матерью Натальей Журовой, сообщившей в ходе «прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину о проблемах, с которыми она столкнулась при попытках получить земельный участок в регионе. Как сообщили в обладминистрации, Жвачкин извинился перед томичкой за то, что из-за плохой связи не расслышал её имя во время «прямой линии» с главой государства. Об этом: «С ней — это с Натальей Николаевной»: губернатор извинился перед томичкой

09:58 Прокуратура начала проверку информации о снижении зарплаты сотруднику финансово-экономического колледжа Якутска Михаилу Ваганову, видеовопрос которого прозвучал на «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Надзорное ведомство намерено найти и при необходимости наказать должностных лиц, из-за действий или бездействия которых было допущено возвращение повышенной в рамках майских указов зарплаты преподавателя к прежнему уровню. Надзорный орган подозревает, что право преподавателя на оплату труда было нарушено. В ходе проверки также будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства. Читайте также: Прокуратура начала проверку жалобы на снижение зарплаты в колледже Якутска

10:15 В ходе программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» президенту России поступила ещё одна жалоба из Ростовской области. Так, медицинские работники психиатрической больницы, расположенной в Новочеркасске, обратили внимание главы государства на нищенские зарплаты после выборов. По словам медсестры, с апреля зарплаты сократились с 20 тыс. рублей до 11 тыс. рублей. Почти вдвое упали зарплаты и у её коллег. Об этом: Медики из Ростовской области пожаловались Путину на нищенские зарплаты

11:06 Обнуление НДС для авиарейсов на Дальнем Востоке даст эффект, но только в случае, если государство будет контролировать ценообразование перевозчиков. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественной палаты Магаданской области Яков Радченко, комментируя заявления Владимира Путина на «прямой линии» 7 июня об этих мерах. Главным результатом снижения НДС для дальневосточных авиаперевозок с 10 до 0% общественник видит усиление конкуренции между авиакомпаниями. «Мера на самом деле прекрасная. Но тут необходим достаточно жёсткий государственный контроль за ценообразованием, чтобы эта льгота не ушла просто в прибыль акционеров авиакомпаний. Если их не контролировать, они оставят просто те же цены, будут заниматься маркетингом в пиковые периоды и получать дополнительную прибыль», — отметил Яков Радченко. Читайте подробнее: От распоряжения Путина по авиаперевозкам в ДФО ждут большой эффект

11:13 Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о строительстве моста Сахалин-материк. «Сегодня отсутствие надежного сухопутного сообщения между Сахалином и материком приводит к серьёзным ограничениям для местных жителей. Практически все товары народного потребления доставляются на Сахалин по морю, что существенно удорожает их стоимость. Важно, что сегодня вековая проблема соединения острова с Большой землей находит свое решение. Вопрос сдвинулся с мертвой точки, он на контроле у президента. В ближайшее время будут сделаны дополнительные расчеты эффективности проекта — что он даст Сахалину, Дальнему Востоку и в целом стране». — сказал Олег Кожемяко. Подробности в материале: Вековой вопрос строительства моста на Сахалин сдвинулся с мёртвой точки

11:41 Открытость, компетентность и нацеленность на конструктивный диалог, которую в ходе «прямых линий» демонстрирует президент, способны вызвать искреннее восхищение, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов. Читайте подробнее: Президент дал понятные и прямые ответы на многие вопросы: мнение

12:01 За конфуз, который 7 июня в ходе «прямой линии» с президентом РФ допустил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, ему ничего не будет. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил политический обозреватель Василий Епанчинцев. Читайте также: Мнение: Томскому губернатору ничего не будет за конфуз на «прямой линии»

15:02 Эксперты не верят, что Ленинградская область успеет внедрить технологию раздельного сбора мусора до начала 2019 года. Ленобласть была трижды упомянута на «прямой линии» президента при обсуждении темы обращения с бытовыми отходами в РФ. Власти региона выступают категорически против технологии сжигания мусора и готовится внедрить раздельный сбор мусора с 1 января 2019 года. Читайте подробнее: В раздельном сборе мусора Ленобласть принимает «полумеры от безысходности»

15:26 Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников знаком с некоторыми вопросами, которые были отправлены на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, но не прозвучали на ней. По его словам, эти вопросы «уже находятся в работе». Среди них — проблема официального оформления жилых домов, находящихся на территории Себежского национального парка, а также «оптимизация» гимназии в Печорском районе. Об этом: Псковские власти решают незаданные вопросы «прямой линии»