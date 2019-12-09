В Париже 9 декабря проходит саммит лидеров стран «нормандской четверки». Также предполагаются двусторонние встречи президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кремль ожидает от саммита новых договорённостей по урегулированию конфликта в Донбассе. Предполагается, что они послужат гарантией обеспечения прав людей, которые были закреплены в Минских соглашениях. Этот саммит лидеров стран «нормандской четвёрки» станет первым с 2016 года.