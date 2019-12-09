9 Декабря
8:04
В Кремле рассказали, чего ждут от «нормандского саммита» в Париже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Париже могут обсудить «газовый вопрос».
7:53
Украина на встрече будет придерживаться главной «красной линии», написал в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко:
«Наша главная «красная линия», от которой не отступим ни на один миллиметр, — международно признанная государственная граница Украины».
7:48
7:37
Саммит пройдёт в зале Мюрат Елисейского дворца.
7:35
7:27
Как ожидается, рабочее заседание в четырехстороннем формате начнётся в 16:00 (18:00 мск).