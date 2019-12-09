Париж, , 20:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки при встрече перед началом саммита сегодня, 9 декабря, в Париже.

Напомним, что ранее Зеленский и Путин не встречались. Президенты двух стран лишь разговаривали по телефону.

Сегодня же Путин и Зеленский поучаствуют в четырехсторонних переговорах, а затем пообщаются тет-а-тет.

Потом лидеры четырех стран поужинают, после чего дадут совместную пресс-конференцию.