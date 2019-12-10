Москва, , 02:02 — REGNUM Содержание пресс-конференции лидеров Нормандской четверки по итогам переговоров в Елисейском дворце говорит том, что Европа существенно продвинулась в вопросе подготовки снятия санкций с России. Так прокомментировал итоги саммита Нормандской четверки в Париже шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«Для Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель было крайне важно провести эти переговоры с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры Франции и Германии подчеркнули тот успех в разведении сил Украиной и ЛДНР, который предшествовал саммиту 9 декабря.

В итоговой декларации речь идет о прекращении огня, о разведении сил в новых районах на линии соприкосновения, об уточнении мандата ОБСЕ, об освобождении всех на всех до 31 декабря, о полном доступе сотрудников Красного Креста к пленным и пострадавшим и о некоторых других деталях.

Каковы главные итоги? Доступ к украино-российской границе останется под контролем ЛДНР. Формула Штайнмайера остается в силе, на чем и настаивала Россия. Поэтому Зеленский не смог реализовать ни одного из своих тезисов, которые его команда озвучивала перед саммитом.

Главное — должны быть внесены изменения в Конституцию Украины, которые зафиксируют постоянный независимый статус ЛДНР в составе Украины.

Теперь Европа, зафиксировав прогресс в урегулировании гражданского конфликта на Украине, может спокойно начинать процесс снятия санкций с России. Естественно, для сторонников войны на Украине эти итоги — «зрада» со стороны Зеленского» — отметил Юрий Баранчик.