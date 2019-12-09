Симферополь, , 23:55 — REGNUM Принятие Генассамблеей ООН резолюции Украины по «милитаризации» Крыма, а также Азовского и Черного морей обусловлена желанием повлиять на ход саммита «нормандской четвёрки» в Париже, заявил 9 декабря журналистам первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его мнению, украинские представители в ООН намеренно выбрали дату рассмотрения «крымской» резолюции, чтобы это совпало с проходящими в Париже переговорами «нормандской четверки».

«Конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать», — сказал Дмитрий Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Генассамблея ООН приняла проект резолюции по «проблеме милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также районов Черного и Азовского морей». В текст резолюции её украинские авторы внесли требование «заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию».

Напомним, 9 декабря в Париже начались переговоры по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли о желании увязать эти переговоры с обсуждением вопроса Крыма.

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