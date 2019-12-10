Москва, , 09:25 — REGNUM Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян рассказал в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» о роли министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на «нормандском» саммите

Перед пресс-конференцией участников «нормандской четверки» Аваков, входящий в состав украинской делегации, пообщался с прессой. Аваков заявил, что со стороны президента Украины Владимира Зеленского «зрады» (то есть предательства) нет, а сам он не «голубь мира». А по всем вопросам разведения сил послал журналистов спрашивать у Зеленского.

Это заявление вызывало удивление у многих гостей студии, поскольку заявлять о том, что президент твой страны не изменник — это очень странное поведение, при том, что не совсем понятно, что в делегации делает министр МВД. Непонимание развеял Сергей Кургинян.

«Это смотрящий… На уголовном языке — это смотрящий, который говорит братве [Киеву]… Второе, когда говорят, что измены нет, когда очень сильно говорят — это значит, что она есть. Зачем говорить-то? Когда человек очень громко кричит: «Я очень люблю свою маму» — это все, диагноз», — заявил Кургинян.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоялся саммит «нормандской четверки», на котором присутствовали лидеры России, Франции, Германии и Украины. На саммите обсуждался вопрос урегулирования в Донбассе. Политолог Сергей Кургинян также объяснил, почему Путин не захотел «прессовать» президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте ранее в этом сюжете: Кургинян рассказал, почему Путин не хочет прессовать Зеленского