Москва, 10 декабря 2019, 09:25 — REGNUM Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян рассказал в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» о роли министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на «нормандском» саммите
Перед пресс-конференцией участников «нормандской четверки» Аваков, входящий в состав украинской делегации, пообщался с прессой. Аваков заявил, что со стороны президента Украины Владимира Зеленского «зрады» (то есть предательства) нет, а сам он не «голубь мира». А по всем вопросам разведения сил послал журналистов спрашивать у Зеленского.
Это заявление вызывало удивление у многих гостей студии, поскольку заявлять о том, что президент твой страны не изменник — это очень странное поведение, при том, что не совсем понятно, что в делегации делает министр МВД. Непонимание развеял Сергей Кургинян.
Напомним, что 9 декабря в Париже состоялся саммит «нормандской четверки», на котором присутствовали лидеры России, Франции, Германии и Украины. На саммите обсуждался вопрос урегулирования в Донбассе. Политолог Сергей Кургинян также объяснил, почему Путин не захотел «прессовать» президента Украины Владимира Зеленского.
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