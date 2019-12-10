Киев, , 06:00 — REGNUM Владимир Зеленский до сих пор так и не понял — нельзя быть уважаемым политиком и добиваться прогресса в решении серьезных вопросов, действуя, как слон в посудной лавке. Так прокомментировал поведение президента Украины на саммите Нормандской четвёрки в Париже шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«Зеленский так и не вышел из роли мальчика на побегушках. Он пытается, с одной стороны, угодить всем, так как не имеет никакого политического веса, с другой стороны, несёт такой бред, пытаясь выглядеть системным политиком, что смеются даже куры. Выступление Зеленского на итоговой пресс-конференции было самым пустым.

Он только и делал, что пытался оправдаться перед теми, кто ждал его на новом майдане, либо допускал постыдные ляпы как в случае с журналистом Владимиром Соловьевым. Как будто росийские журналисты могут свободно приехать на Украину и не быть арестоваными или убитыми, как покойный Олесь Бузина», — отметил эксперт.