Киев, , 19:33 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук уверен, что на сегодняшних переговорах в Париже глав государств «нормандской четверки» точно будут достигнуты договоренности по обмену удерживаемыми лицами.

Об этом он заявил в комментарии журналистам сегодня, 9 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я уверен в том, что будет решен вопрос по обмену «всех установленных на всех установленных», потому что этот вопрос действительно назрел. Последний такой обмен имел место два года назад — 27 декабря уже далекого 2017 года. И сегодня, я думаю, этот вопрос будет обсуждаться. Более того, в проектах документов, которые должны быть или согласованы, или подписаны на заседании «нормандской четверки», будет в том числе и вопрос о проведении обмена в течение одного месяца», — отметил оппозиционный политик.

Комментируя пять сценариев украинской власти по Донбассу, ранее официально утвержденные Киевом, Медведчук подчеркнул, что Минские соглашения являются безальтернативными, и выразил надежду на эффективный и положительный результат встречи в Париже.

«Сегодня Совет нацбезопасности говорит о том, что у нас есть пять сценариев. Но я не знаю — какие пять сценариев? Я знаю Минские договоренности и их реализацию. Я знаю, что на изменение Минских договоренностей, кроме Украины, вряд ли кто-то пойдет, включая даже Францию и Германию. Про Россию я даже не говорю. Про Донецк и Луганск — там категорически против этого. Вы знаете, я продолжаю общаться с представителями Донецка, Луганска и, безусловно, с руководством РФ, и я знаю их позицию. Поэтому единственный верный, результативный и наиболее эффективный путь к миру — это курс, который может позволить реализовать Минские договоренности», — заявил депутат.

Резюмируя, он отметил, что если такой курс будет, если у Киева будет политическая воля, то будет и соответствующий результат.

«Если нет, то мы снова становимся на длинную дорогу отношений, понимания этих отношений и предложения тех или иных вариантов, которые вряд ли будут восприняты другими сторонами», — подчеркнул Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 3 декабря президент Владимир Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в «нормандском формате», на котором обсудили пять сценариев ситуации в Донбассе.

«Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию», — заявил потом секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов.

Также в Совнацбезе отмечали, что пять сценариев развития событий пока что являются закрытыми.