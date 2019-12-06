Москва, , 13:29 — REGNUM В Москве серьезный настрой на «нормандский саммит» в Париже, от которого ждут шагов по урегулированию ситуации в Донбассе при понимании безальтернативности Минских соглашений. Об этом 6 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается настроя — настрой серьезный, — сказал пресс-секретарь российского лидера. — Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей».

Также он напомнил, что в рамках саммита ещё необходимо провести двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет давать комментариев по поводу сообщений украинских СМИ о том, что Киев рассматривает возможность создания в Донбассе «муниципальной стражи».