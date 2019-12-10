Москва, , 11:19 — REGNUM Резолюция ООН о «милитаризации» Крыма носит абсолютно абсурдный характер и направлена на сохранение напряженных отношений между Россией и Украиной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Документ был принят как раз к моменту встречи в «нормандском» формате, что демонстрирует попытки авторов резолюции повлиять на ход переговоров в Париже», — отметил парламентарий.

По его мнению, требования украинских инициаторов резолюции являются антироссийской пропагандой.

«Поэтому обсуждать фантазии украинских и западных русофобов относительно «вывода войск из Крыма и прекращения временной оккупации территории Украины» не имеет никакого смысла», — сказал депутат.

Он сожалеет, что такой уважаемый международный орган, как ООН, пытаются превратить в площадку для недобросовестных политических манипуляций».