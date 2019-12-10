Москва, , 05:00 — REGNUM Украинская политическая элита не готова интеллектуально противостоять имперской дипломатической традиции России. Не выросла еще из хуторянских обрядов и типов мышления. Так прокомментировал итоги саммита «нормандской четверки» в Париже шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«Всё дипломатическое искусство Владимира Зеленского — это такой своеобразный микс, «суржик» хуторянской хитрецы и одесских приёмчиков разводки заезжего лоха. Но имперская дипломатическая традиция России видывала и не такое, поэтому ни один из приемов Зеленского не прошёл и не мог пройти. Они слишком легко читаются Владимиром Путиным, у которого было много переговорщиков и посложнее.

Мы помним, как в Минске Владимир Путин обеспечил психологическое и интеллектуальное доминирование над Петром Порошенко, а теперь видит казус Зеленского, который вообще не понял, что сцена давно закончилась, и он уже в той, настоящей реальности, которая за кулисами.

Главный итог переговоров — в конституцию Украины должны быть внесены изменения, которые зафиксируют постоянный независимый статус ЛДНР в составе этой страны.

Кроме того, контроль украино-российской границы продолжит осуществлять Донецк и Луганск. Формула Штайнмайера остается в силе, на чем и настаивала Россия. В результате мы имеем, что Зеленский не смог реализовать ни одного из своих тезисов, которые его команда озвучивала перед саммитом», — отметил эксперт.