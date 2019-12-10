Москва, , 09:05 — REGNUM Путина устраивает та ситуация, что сложилась вокруг Донбасса, поскольку она идет только к укреплению идентичности ДНР и ЛНР, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Путин не хочет прессовать Зеленского. Это видно было с самого начала. Он этого не хочет делать, потому что его это «тяни-толкай» устраивает. Каждый год сосуществования в этой ситуации (главное, чтобы кровь не лилась), оно все время укрепляет позиции Донбасса. Все больше оформляется донбасская идентичность, все более простраиваются структуры», — заявил Кургинян.

По его словам, обособление Донбасса осуществляется с каждым годом нахождения в нынешнем состоянии, в котором пребывают бандеровская Украина, а также Донецкая и Луганская Народные Республики. При этом Украина продолжает придерживаться бандеровской риторики в отношении Донбасса, имитируя свою собственную государственность.

Напомним, что 9 декабря в Париже прошел саммит «нормандской четверки» — глав России, Франции, Германии и Украины по урегулированию конфликта Украины и Донбасса. Ключевым и единственным стратегическим результатом саммита стало подтверждение Минских соглашений как единственно возможного сценария урегулирования конфликта. Киев при этом, как бы того ни хотел, пересмотреть эти соглашения в свою пользу не смог. При этом и выполнить их он не может.

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