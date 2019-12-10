Москва, , 10:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский получил «отлуп» на встрече «нормандской четверки», заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Зеленский получил полный отлуп, потому что его задача заключалась в том, чтобы как-нибудь скорректировать минские соглашения и чего-нибудь там какой-нибудь махинацией попытаться добиться с границей… Ему сказали твердо, что он должен соблюдать Минские соглашения в полном объеме, а это, подчеркнул президент России, потребует изменений в конституции Украины… Он получил этот полный отлуп, то коммюнике, совместная декларация на русском языке, зафиксировала этот отлуп. Никто после этого уже не осмелится говорить об изменении Минских соглашений», — заявил Кургинян.

По его словам, самим своим фактом участия во встрече и на пресс-конференции по итогам встречи Зеленский подтвердил, что он должен быть верен минским соглашениям, ибо это совместно принятая декларация с его участием.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоялась встреча в «нормандском формате» лидеров России, Франции, Германии и Украины по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. Все, чего хотел Зеленский — пересмотра Минских соглашений в пользу Украины — не случилось.

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