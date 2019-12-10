Москва, 10 декабря 2019, 10:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский получил «отлуп» на встрече «нормандской четверки», заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, самим своим фактом участия во встрече и на пресс-конференции по итогам встречи Зеленский подтвердил, что он должен быть верен минским соглашениям, ибо это совместно принятая декларация с его участием.
Напомним, что 9 декабря в Париже состоялась встреча в «нормандском формате» лидеров России, Франции, Германии и Украины по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. Все, чего хотел Зеленский — пересмотра Минских соглашений в пользу Украины — не случилось.
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