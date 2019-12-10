Москва, 10 декабря 2019, 11:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский — не меньший мерзавец, чем его предшественник Пётр Порошенко, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Формула Зеленского заключалась в том, что он вернет Украине все отторгнутые ранее ею же территории, но без войны, но она была разбита о факт случившегося в Париже — его фактически обязали исполнять Минские соглашения. Но сам Зеленский продолжил кривляться на тему «оккупации» Крыма, Донбасса и так далее.
По словам Кургиняна, Зеленский все прекрасно понимает, но просто глумится самым непотребным образом, присутствуя в приличном месте.
Напомним, что 9 декабря в столице Франции Париже состоялась встреча лидеров «нормандской четверки» и их делегаций — России, Германии, Франции и Украины. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе. По ее итогам президента Зеленского фактически обязали исполнять Минские соглашения, а его обещания «пересмотреть» эти соглашения пошли прахом, как и все остальные.
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