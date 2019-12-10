Москва, , 11:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский — не меньший мерзавец, чем его предшественник Пётр Порошенко, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Формула Зеленского заключалась в том, что он вернет Украине все отторгнутые ранее ею же территории, но без войны, но она была разбита о факт случившегося в Париже — его фактически обязали исполнять Минские соглашения. Но сам Зеленский продолжил кривляться на тему «оккупации» Крыма, Донбасса и так далее.

«Путин говорит: надо вести переговоры в Чечне, а этот говорит: «Так у меня есть чеченский приятель, мы с ним вместе боролись самбо… я с ним и веду разговоры». Это что за разговор в политическом месте в присутствии политических деятелей? Он не понимает, о чем идет речь?», — задал риторический вопрос Кургинян, обсуждая нарочитое хамство Зеленского.

По словам Кургиняна, Зеленский все прекрасно понимает, но просто глумится самым непотребным образом, присутствуя в приличном месте.

«Дальше, частота использования слова «оккупация»… Это специальная риторика. Все это понимают — когда так часто говорится «оккупированные территории»… это значит, что тот, кто это говорит, делает это специально. То есть он специально делает то, что здесь отрицают… Это мерзавец такой же, как Порошенко, а может быть и хуже. Это моя личная оценка», — подвел итог Кургинян.

Напомним, что 9 декабря в столице Франции Париже состоялась встреча лидеров «нормандской четверки» и их делегаций — России, Германии, Франции и Украины. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе. По ее итогам президента Зеленского фактически обязали исполнять Минские соглашения, а его обещания «пересмотреть» эти соглашения пошли прахом, как и все остальные.

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