Париж, , 23:20 — REGNUM Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский после двусторонней встречи могут выступить с совместной декларацией, сообщает 9 декабря пресс-служба Елисейского дворца.

По утверждению пресс-службы, в данный момент президенты обсуждают совместную декларацию.

«Да, дискуссия идёт по вопросам совместной декларации», — ответили в Елисейском дворце на вопрос журналистов

Ранее представители офиса президента Украины заявили, что саммит «нормандской четвёрки» в Париже был прерван ради двусторонней встречи Путина и Зеленского.

После этого будет возобновлён четырёхсторонний формат встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря впервые с 2016 года в Париже началась четырёхсторонняя встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины, посвящённая реализации мирного урегулирования в Донбассе в рамках Минских соглашений

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