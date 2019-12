Киев, , 19:07 — REGNUM Офис президента Украины вводит в заблуждение украинское общество — на официальном сайте Зеленского размещен перевод коммюнике по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже, который содержит очевидную манипуляцию.

С таким заявлением выступили вечером 10 декабря в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает украинская оппозиция, первый абзац пункта 2 английского текста в оригинале коммюнике звучит так: «The sides express interest in agreeing within the Normandy format (N4) and the Trilateral Contact Group on all the legal aspects of the Special Order of Local Self-Government — special status — of Certain Areas of the Donetsk and Luhansk Regions — as outlined in the Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements from 2015 — in order to ensure its functioning on a permanent basis».

Как отметили в оппозиционной политсиле, точный перевод этого абзаца выглядит следующим образом:

«Стороны выражают заинтересованность в согласовании в «нормандском формате» (Н4) и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления — особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в «Комплексе мер по выполнению Минских соглашений» от 2015 года — для обеспечения его действия на постоянной основе».

А вот на официальном сайте президента Украины эта часть текста переведена иначе, со ссылкой на закон об особом порядке местного самоуправления (про особенный статус) отдельных районов Донецкой и Луганской областей, отмечает партия.

В ОПЗЖ подчеркнули, что в оригинальном коммюнике нет ссылки именно на этот закон.

«Согласно Минским соглашениям, все правовые аспекты особого порядка местного самоуправления — особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей — отчасти регулируются законами об амнистии и проведении местных выборов, а также связаны с внесением соответствующих изменений в Конституцию Украины», — отметили в партии.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует немедленно исправить официальный перевод коммюнике и наказать виновных в его фальсификации.

«Кроме того, мы считаем необходимым Верховной раде и исполнительной власти немедленно перейти к практическим действиям по реализации Парижских и Минских договоренностей. В противном случае надежды украинцев на скорое достижение мира снова рухнут в потоке политического туризма и самопиара нынешней власти, как это уже было во время режима Порошенко», — подчеркнули в партии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что саммит «нормандской четверки» должен приблизить Украину к миру в Донбассе.