Киев, , 14:54 — REGNUM В Киеве не представляют, сколько будут длиться сегодняшние переговоры в Париже, включающие «нормандский саммит» и все двусторонние встречи, заявил журналистам 9 декабря заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

По словам чиновника, обнародован предварительный план действий, но все может измениться:

«Это же переговоры, и поэтому они могут пройти как за короткое время, так и за более продолжительное», — уточнил Тимошенко.

ИА REGNUM напоминает, что по предварительной информации, переговоры глав России, Украины, ФРГ и Франции в «нормандском формате» продлятся около трёх часов. Встреча лидеров начнется в 18:00 мск, а на 20:45 мск запланирована пресс-конференция по итогам переговоров. Также запланированы двусторонние встречи как до, так и после основного саммита.