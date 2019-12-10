Москва, , 09:59 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проходит пробы на националистического лидера Украины после Зеленского, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Аваков действительно проходит тендер… Это моя гипотеза, я не насколько хорошо знаю возможности каждого из лидеров, но мне кажется, в порядке смелой гипотезы, что он проходит тендер на «Порошенко 2.0», на националистического президента после Зеленского… И тогда я спрашиваю Россию в лице тех, кто за это отвечает, кто в этом тендере прорусский лидер, «Антиаваков»? Пока мы этих не видим», — заявил Кургинян.

Напомним, что 9 декабря в столице Франции прошел саммит «нормандской четверки», на котором присутствовали делегации России, Германии, Франции и Украине, возглавляемые национальными лидерами этих государств. В составе украинской делегации был и министр иностранных дел Арсен Аваков, известный финансированием нацистских батальонов.

Кургинян также заметил, что Аваков на саммите выступал в качестве «смотрящего» за президентом Украины Владимиром Зеленским, дабы последний не осуществил «зраду», то есть предательство в понимании украинских националистов.

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