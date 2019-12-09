Киев, , 15:42 — REGNUM Украинский журналист Игорь Гужва размышляет, как может быть связано решение МВФ о начале новой кредитной программы для Украины, озвученное накануне, и встреча «нормандской четверки» в Париже.

«Очевидно, действия МВФ можно воспринимать как прямой знак поддержки Зеленского со стороны Запада. Для «патриотической общественности» это может показаться странным», — отмечает эксперт.

«Зеленский Запад устраивает намного больше, чем Порошенко. Порошенко выбрасывал за борт «соросят» по той же причине, по которой их не любит Коломойский. Они оба — украинские олигархи, которые живут по принципу «Техас должны грабить техасцы». А Зеленский — не олигарх. И с вниманием относится к тому, что ему говорят большие люди Запада», — объяснил Гужва.

ИА REGNUM напоминает, что Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины в размере $5,5 млрд сроком на три года. Впрочем, программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение Совета будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий в экономике.