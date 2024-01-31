Киев, 31 января, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отказались заменить Валерия Залужного на посту главкома ВСУ, написала 30 января британская газета The Times со ссылкой на источники.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Утверждается, что именно поэтому главе киевского режима Владимиру Зеленскому пришлось отказаться от идеи замены.

В статье The Times также отмечено, что причиной едва не состоявшейся кадровой рокировки стало поведение Залужного на встрече с Зеленским 29 января, в ходе которой главком раскритиковал доклады советников киевского главаря, подчеркнув, что их информация о военной ситуации скорее позитивна, чем реалистична.

Источники ежедневной британской газеты утверждают, что на предложение Зеленского уйти в отставку главком ВСУ ответил отказом, после чего Зеленский якобы поставил ультиматум, предупредив, что сам подпишет соответствующий указ. Вернувшись в рабочий кабинет Залужный сказал подчинённым, что начинает «собирать вещи». Утверждается, что после отставки Зеленский предлагал главкому лишь позицию советника украинских властей.

Запад не разрешил

Отменить своё же решение об увольнении глава киевского режима вынужден был «после давления со стороны высшего военного командования и международных партнёров», — отмечает издание. По информации источника британского СМИ, в Киеве планировали уволить генерала, но вечером 29 января, когда об этом стало известно, процесс замедлился.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко ранее отмечал, что в случае возможного существования указа об увольнении Залужного документ нужно уничтожить, поскольку последствия этого решения могут очень негативно отразиться. Опровержение отставки последовало также 29 января, его обнародовал пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров.

При этом газета The Washington Post написала, что Зеленский объяснял решение уволить Залужного необходимостью обновления ситуации.

Так, на совещании 29 января Зеленский заявил, что новый человек якобы обновит ситуацию на фронте, а кадровые перестановки повлияют на союзников, который в последнее время ослабили финансовую поддержку.

По данным издания, ожидается, что отстранение затронет не только Залужного, но и других высокопоставленных сотрудников украинского генштаба.

Кандидаты в главкомы ВСУ

Основными кандидатами на пост главкома ВСУ СМИ называют главу ГУР Буданова и командующего сухопутными войсками Сыркского.

Командовать Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский стал с августа 2019 года. Звания Герой Украины удостоился за действия в Киеве после начала специальной военной операции. Военное образование получил в Московском высшем общевойсковом командном училище.

В сентябре 2022 года командовал наступлением ВСУ в Харьковской области, а уже 11 января 2024 года Сырский признал сложной для командования ВСУ ситуацию на артёмовском, купянском и краснолиманском направлениях.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов — самый молодой в истории глава украинской военной разведки, ему нет ещё и 40 лет. Несмотря на возраст, его биография включает в себя богатый послужной список из диверсий и террористических актов. Свой нынешний пост Буданов занял летом 2020 года, спустя год получив звание бригадного генерала — первое звание высшего офицерского состава ВСУ.

Одно из самых громких заявлений Буданов сделал 7 мая 2023 года. В интервью Yahoo News он указал, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира до тех пор, пока Украина не победит. Английский журнал The Economist, ссылаясь на источники 30 января пишет, что Буданов мог «в последний момент» отказаться от должности главнокомандующего Вооруженными силами.

О том, что на место Залужного есть несколько претендентов, информировала 27 января заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Помимо Буданова и Сырского назывались: заместитель Залужного Евгений Мойсюк, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптал, экс-глава Генштаба Виктор Муженко.

Залужный и его «игра»

50-летний Валерий Залужный помимо высшего военного получил ещё и гуманитарное образование. Защитив в 2023 году диссертацию по праву в Национальном университете «Одесская юридическая академия», он получил степень доктора философии. Согласно данным на сайте NAQA, содержание диссертации и аннотация к ней составляют государственную тайну в сфере обороны. Из ключевых слов, указанных агентством, следует, что тема работы связана с дисциплинарным уставом вооруженных сил, военными правонарушениями и взысканиями.

По мнению немецко-финского предпринимателя и бывшего владельца крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома, Валерий Залужный, возможно, сам слил информацию о своём увольнении. Таким образом он переиграл главу киевского режима Владимира Зеленского, нарушив его планы официально объявить об отставке, написал Дотком в соцсети Х. Залужный хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке его уволить, а Зеленский струсил — предположил он.

О том, что Валерий Залужный в случае снятия с должности грозится уйти в отставку по состоянию здоровья, заявляла 29 января заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Назвав главкома шантажистом, «который не раз прибегал к услугам военно-врачебной комиссии», она разместила фотографию украинского военачальника, предположив у него возможные проблемы с алкоголем.

О разногласиях между главой киевского режима и главкомом ВСУ в начале января 2024 года писало и The Telegraph. По данным издания, в последнее время они усилились из-за самоуверенности второго. По мнению авторов материала, приоритеты Зеленского, которые тот ставит выше других, не совпадают с предложениями Залужного.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный набирает политический вес и авторитет, тем самым представляя серьёзную угрозу для нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в том случае, если на Украине всё же состоятся президентские выборы, писала в конце декабря 2023 года итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

Бунт против Зеленского и агония киевских властей

В Верховной раде назрел бунт против Владимира Зеленского, заявлял в блоге на YouTube 27 января директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он указал, что власть лидера киевского режима основывалась преимущественно на доминировании партии «Слуга народа» в парламенте, но из-за внутренних конфликтов может произойти перераспределение.

«В глубинах парламента зреет бунт и начинает формироваться большинство за [главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия] Залужного», ― пояснил эксперт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ситуацию вокруг Валерия Залужного назвала агонией киевских властей, которая показывает полный распад государственности и системы управления на Украине. Она отметила, что в Киеве сейчас всё держится на «кормушке», вокруг которой «вся эта стая бегает». Дипломат выразила уверенность, что в «самоуничтожении друг друга» украинские власти пойдут до конца.

Как сообщало ИА Регнум, первые разговоры о необходимости увольнения Залужного возникли в 2023 году после неудавшегося контрнаступления ВСУ. Ещё в начале января 2024 года лидер киевского режима пришёл в ярость, когда узнал об интервью Залужного журналу The Economist, в котором главком назвал украинский конфликт зашедшим в тупик.

СМИ об отставке Залужного 29 января рассказал на своих страницах в соцсетях бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза.