Киев, 27 января, 2024, 11:47 — ИА Регнум. В Верховной раде назрел бунт против главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в блоге на YouTube заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

James McGill/Global Look Press Владимир Зеленский

«Ситуация с изгнанием Безуглой в Раде продемонстрировала, что в глубинах парламента зреет бунт и начинает формироваться большинство за [главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия] Залужного», ― пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Украина вступила в парламентский кризис, что может грозить главе государства частичной потерей властных полномочий. Бортник указал, что власть лидера киевского режима основывалась преимущественно на доминировании партии «Слуга народа» в парламенте, но из-за внутренних конфликтов может произойти перераспределение. Тогда Зеленский превратится в «хромую утку»: ему придётся согласовывать все решения с депутатами, включая назначение министров, подчеркнул директор института.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января заместителя главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяну Безуглую отозвали с должности. Безуглая в свою очередь заявила, что принять решение об отзыве с поста может только Верховная рада на пленарном заседании, и обвинила коллег в коварстве, отметив, что голосование в комитете прошло в её отсутствие.

Ранее Безуглая сделала ряд резких заявлений в адрес руководства ВСУ, в том числе главкома украинской армии Валерия Залужного. В частности, она говорила, что командующие ВСУ должны уйти в отставку, потому что у них нет никакого плана ведения боевых действий.

26 января Безуглая опубликовала опрос о возможных кандидатах на должность главкома ВСУ. В качестве претендентов, в частности, она назвала начальника Главного управления разведки минобороны Кирилла Буданова, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и заместителя Залужного Евгения Мойсюка.

О разногласиях между главой киевского режима и главкомом ВСУ писало и The Telegraph. По данным издания, в последнее время они усилились из-за самоуверенности второго. По мнению авторов материала, приоритеты Зеленского, которые тот ставит выше других, не совпадают с предложениями Залужного.