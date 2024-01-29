Киев, 29 января, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Сергей Никифоров, пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского, вечером 29 января опроверг сообщения об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного, передаёт «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Валерий Залужный

Как сообщало ИА Регнум, ранее информацию об отставке Залужного ранее подтвердили, в частности, бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза, действующий депутат Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов), журналисты Роман Цимбалюк и Юрий Бутусов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).

По некоторым версиям, Залужному уже сообщили об отставке, но официально указ ещё не подписан, поскольку руководители киевского режима «консультируются» с западными партнёрами. Высказывались предположения, что указ уже подписан, но ещё не опубликован. Залужному предлагали пост посла в одной из европейских стран, но он отказался, а новым главкомом ВСУ станет глава управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, заявляли также источники.

В Telegram-канале минобороны Украины заявили «сразу всем» журналистам, что распространяемая информация не соответствует действительности. «Страна. ua» при этом обратила внимание, что неясно, какую именно информацию опровергает ведомство, поскольку в сообщении минобороны это не конкретизируется.

В опубликованном 29 января уже после появления всех этих сообщений ежедневном обращении к гражданам Украины Зеленский тему отставок и назначений не затрагивал.

Ранее украинские и западные СМИ неоднократно сообщали о якобы имеющем место конфликте между Залужным и Зеленским, однако официально эта информация не подтверждалась.