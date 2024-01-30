Лондон, 30 января, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский встречался с главкомом ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки. Об этом 30 января написала британская газета The Financial Times со ссылкой источники.

«Зеленский и Залужный встретились лично в понедельник вечером, чтобы обсудить будущее генерала. Президент затем проинформировал Залужного, что тот вскоре будет отправлен в отставку, и предложил ему роль советника правительства. Генерал отказался от предложения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об отставке Залужного уже принято. Остаётся решить, когда это произойдет, кто займёт его пост, а также выяснить, примет ли главком предложение о новой должности.

В издании добавили, что из-за распространившихся сообщений отставка Залужного может произойти только спустя какое-то время.

Как передавало ИА Регнум, ряд украинских СМИ 29 января сообщили, что Зеленский предложил Залужному освободить пост добровольно, но тот отказался. Вместе с тем в этот же день в вечернем обращении Зеленский не сказал о об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ.

Однако на эти слухи начали реагировать украинские политики. Экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что у западных партнёров Киева шок от самих слухов об увольнении Залужного.

Западные СМИ сообщили о панике в Киеве после новости об отставке Залужного. Так, британский политолог Марк Галеотти считает, что подобные слухи лишь подчеркивают раскол между правительством и армией Украины. Также само по себе это напряжение не сулит для страны ничего хорошего, поскольку оно реально дестабилизирует политическую обстановку.

Собственные источники ИА Регнум в Киеве подтвердили, что ситуация острого кризиса у власти и ВСУ есть. При этом для Зеленского любое решение — уволить Залужного или оставить — плохое, уверен журналист Денис Давыдов. Он пишет, что встреча Зеленского и Залужного действительно была, и последнему предложили написать рапорт об отставке самостоятельно, на что последовал отказ. При этом за последние месяцы главком ВСУ системно разрушал все связи между офисом президента и армией, любые решения политической власти им показательно игнорировались. Оставить всё как есть для главы киевского режима нельзя, выгнать же популярного в войсках командующего, уже имеющего за спиной сплоченную политическую коалицию своим указом — тут же получить внутреннюю войну.