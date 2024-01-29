Брюссель, 29 января, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Украинские союзники в Европе бурно отреагировали на появившиеся слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отметил 29 января экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

«У наших партнёров шок от самих слухов (об увольнении генерала. — Прим. ред.). Лучшее, что ещё можно сделать, — немедленно их опровергнуть», — написал он в Telegram-канале.

По словам политика, в настоящее время он находится в Брюсселе. В случае возможного существования указа об увольнении Залужного документ нужно уничтожить, поскольку последствия этого решения могут очень негативно отразиться, считает Порошенко.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января несколько украинских СМИ со ссылкой сразу на ряд источников распространили информацию об отставке главкома ВСУ Залужного. При этом в публикациях отмечалось об отсутствии официального подтверждения об этом.

Так, по сведениям украинского журналиста Романа Цимбалюка, новым главкомом ВСУ уже назначили главу управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова.

В минобороны Украины опровергли слухи об увольнении Залужного, назвав эти сообщения неправдой.

Также вечером 29 января пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Никифоров не подтвердил публикации об отставке главкома ВСУ.

В декабре на пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский утверждал, что у него рабочие отношения с Залужным. При этом он переложил на главкома ответственность за происходящее на поле боя, заявив, что тот должен отвечать за результат вместе с Генштабом. В течение пресс-конференции глава киевского режима несколько раз избегал вопроса об увольнении Залужного. Когда журналист переспросила, планируется ли отставка главкома, Зеленский ответил: «планирую работать».