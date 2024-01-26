Киев, 26 января, 2024, 14:31 — ИА Регнум. В случае отставки главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, на его место есть как минимум три претендента. Об этом заявила заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

(сс) Администрация Киевского режима

Опрос о возможных кандидатах на должность главкома ВСУ парламентарий опубликовала на странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В списке значатся начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов, Сухопутными войсками Александр Сырский и заместитель Залужного Евгений Мойсюк.

Кроме того, депутат предложила на этот пост командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу, начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу, экс-главу Генштаба Виктора Муженко.

«Если менять Залужного, то на кого? Голосование ― ваше мнение, рейтинговое, можно несколько [вариантов]. Просто обсуждение», ― написала Безуглая.

Как сообщало ИА Регнум, о разногласиях между главой киевского режима и главой ВСУ писало и The Telegraph. По данным издания, в последнее время они усилились из-за самоуверенности второго. По мнению авторов материала, приоритеты Зеленского, которые тот ставит выше других, не совпадают с предложениями Залужного.

В начале января лидер киевского режима пришёл в ярость, когда узнал об интервью Залужного журналу The Economist, в котором главком назвал украинский конфликт зашедшим в тупик.

Украинский политик Георгий Тука заявил, что Зеленский решил уволить Залужного и назначить на его место начальника ГУР Кирилла Буданова, а главкома перевести в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Как написали в комментариях к этой новости украинцы, снятие Залужного с поста главкома ВСУ станет концом Украины.