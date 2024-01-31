Вашингтон, 31 января, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Украинское руководство отложило увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по причине утечки информации об его отставке, написала 30 января американская газета The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

По информации источника, в Киеве планировали уволить генерала, но вечером 29 января, когда об этом стало известно, процесс замедлился.

Другой источник издания утверждает, что одним из препятствий для правительства было отсутствие замены Залужного на посту главкома ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января британский журнал The Economist опубликовал статью, в которой говорится об отказе Залужного от предложения главы киевского режима Владимира Зеленского занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Согласно публикации, Зеленский встретился с Залужным вечером 29 января и проинформировал военачальника о решении отправить его в отставку. В итоге главком отверг инициативу украинского лидера.

В министерстве обороны Украины после появившихся в СМИ сообщений об увольнении Залужного назвали «неправдой» опубликованные статьи.

Также с опровержением отставки главкома ВСУ выступил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Украинское издание «Страна. ua» пришло к выводу, что Залужный сам мог распространить либо его сторонники слухи о возможной отставке с целью сыграть на опережение и лишить Зеленского возможности уволить главкома до официального заявления и подписания указа.