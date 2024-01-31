Киев, 31 января, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отказался заменить Валерия Залужного на посту главкома ВСУ, как до него это сделал руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому пришлось отказаться от идеи замены, пишет британская газета The Times со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Отмечается, что сначала Зеленский предлагал должность главкома ВСУ Буданову, а затем Сырскому.

«Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную», — говорится в статье.

По информации газеты, 29 января в ходе встречи с Зеленским Залужный заявил его советникам, что они не реалистично, а скорее позитивно оценивают ситуацию на фронте. После этого Залужному предложили покинуть свой пост. Главком ВСУ отказался, и Зеленский сообщил ему, что сам подпишет указ об отставке. Вернувшись в рабочий кабинет, Залужный сказал подчинённым, что начинает «собирать вещи».

Международные партнёры, включая Британию и США, выразили обеспокоенность из-за готовящейся отставки Залужного, после чего, указано в материале, Зеленскому пришлось поменять своё решение.

«Зеленский уволил главнокомандующего Вооружёнными силами Украины, но был вынужден отменить своё решение после давления со стороны высшего военного командования и международных партнёров», — отмечает издание.

Как сообщало ИА Регнум, бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза первым заявил об отставке Залужного. Об этом он написал вечером 29 января в соцсетях. Вслед за Берёзой парламентарий Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что Залужному объявили о его отставке, но сам указ ещё не готов. Он добавил, что Залужному предлагали стать послом, но он отказался.

Британский журнал Economist, ссылаясь на источники, утверждал, что Зеленский предложил Залужному пост секретаря СНБО Украины, но тот не согласился. Отмечалось также, что Буданов от поста главкома ВСУ «отказался в последний момент».

Зампредседателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что Залужный в случае снятия с должности грозится уйти в отставку по состоянию здоровья.