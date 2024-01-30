Лондон, 31 января, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов мог «в последний момент» отказаться от должности главнокомандующего Вооруженными силами. Об этом написал английский журнал The Economist, ссылаясь на источники.

President.gov.ua Кирилл Буданов

По информации издания, 29 января глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с действующим главкомом ВСУ Валерием Залужным и сказал о решении отправить его в отставку, предложив ему должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Авторы предполагают, что Буданов отказался от должности главнокомандующего в последнюю минуту.

Журналисты отметили, что пока до конца не ясно, чем закончится история с увольнением главкому ВСУ. Авторы считают, что если Зеленский оставит на посту Валерия Залужного, то он будет «выглядеть слабым».

«Если он уволит его, неуклюжий способ, которым это было сделано, только подорвёт доверие к руководству. Как это часто бывает в этом конфликте, лёгких побед не бывает», — заключило издание.

Кирилл Буданов — самый молодой в истории глава украинской военной разведки, в январе ему исполнилось 38 лет. Но его биография включает в себя богатый послужной список из диверсий и террористических актов. Свой нынешний пост Буданов занял летом 2020 года, спустя год получив звание бригадного генерала — первое звание высшего офицерского состава ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, первым об отставке главкома ВСУ написал вечером 29 января бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза. Вслед за ним информацию подтвердили действующий депутат Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов), журналисты Роман Цимбалюк и Юрий Бутусов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).

Некоторые СМИ писали, что Залужному предлагали пост посла в одной из европейских стран, но он отказался, а новым главкомом ВСУ станет глава управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

В свою очередь, экс-президент Украины Пётр Порошенко написал, что украинские союзники в Европе «в шоке» от слухов об отставке Залужного.

Через некоторое время в минобороны Украины опровергли сообщения об отставке Залужного. Тогда военное ведомство опубликовало сообщение с текстом: «Это неправда».

Киевский политолог Михаил Гончар считает, что Зеленский решением уволить Залужного мог создать для себя в его лице сильного политического конкурента. По словам эксперта, украинский лидер страдает бонапартизмом и его политическая карьера закончится так же, как и карьера Наполеона после битвы при Ватерлоо.