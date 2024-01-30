Киев, 30 января, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в случае снятия с должности грозится уйти в отставку по состоянию здоровья, заявила заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

Иван Шилов ИА Регнум Безуглая, Залужный, голосование

«Мало того, генерал шантажирует, что в случае отставки не останется в ВСУ, а уволится через военно-врачебную комиссию. Это типичный трюк: здоровых у нас нет, есть недообследованные. И даже по моим скромным личным наблюдениям, генералитет проворачивал это очень много раз», — написала парламентарий.

Безуглая при этом не стала уточнять, кого именно пытается шантажировать главком.

На странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) депутат разместила фотографию украинского военачальника, предположив у него возможные проблемы с алкоголем.

Депутат также не прокомментировала слухи о возможной отставке Залужного. Она сказала лишь, что «чем скорее это произойдёт», тем больше шансов у Украины будет «вырваться из ада».

Как сообщало ИА Регнум, в январе Безуглая проинформировала о проведённом опросе на тему возможных кандидатов на должность главкома ВСУ. В списке значились начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и заместитель Залужного Евгений Мойсюк.

В ноябре 2023 года Безуглая предложила Залужному уйти в отставку, потому что у военачальника нет никакого плана ведения боевых действий. Руководство ВСУ так и не предоставило депутатам никаких идей на 2024 год, кроме мобилизации, уточнила она.

Ряд украинских СМИ 29 января написали о кадровых изменениях в рядах армии. Лидер киевского режима Владимир Зеленский якобы предложил главкому ВСУ Валерию Залужному добровольно освободить пост, не предложив ему другой значимой должности. При этом Залужный не писал и не намерен писать рапорт об отставке, отметили издания.