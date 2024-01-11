Киев, 11 января, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за сложной обстановки вынуждено уделять особое внимание ситуации на артемовском, купянском и краснолиманском направлениях. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей», — уточнил Сырский.

Он добавил, что речь идёт об артёмовском, купянском и краснолиманском направлениях. В связи с этим Сырский приказал обеспечить «надёжную оборону» и не допустить потерю занимаемых рубежей.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что киевский режим вынужден перебрасывать резервы с юга на восток страны, так как ситуация на этих направлениях грозит прорывом фронта.

Газета The New York Times написала, что США и их союзники назвали одной из причин провала украинского контрнаступления слишком большое рассредоточение сил на нескольких направлениях и настоятельно рекомендовали киевскому режиму сконцентрировать основные силы на единственном — южном — направлении.