Лондон, 5 января, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Разногласия между главой киевского режима Владимиром Зеленским и начальником Генерального штаба ВСУ Валерием Залужным усилились из-за самоуверенности Зеленского, говорится в статье The Telegraph.

Ukrainian Presidential Press Off/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный

«Зеленский стал более самоуверенным. Он начал определять свои собственные военные приоритеты, которые не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Это привело к усилению разногласий», — отмечается в материале.

Авторы обратили внимание, что ещё в 2022 году в Киеве рассматривали главкома ВСУ как потенциального политического соперника Зеленского, а сам Залужный описывал свои отношения с главой киевского режима как «неудобное партнерство».

Как сообщало ИА Регнум 1 января, Владимир Зеленский был в ярости, узнав об интервью Валерия Залужного западному СМИ, в котором он рассказал о крайне тяжёлой для ВСУ ситуации на фронте. Залужный пояснил, что Вооружённые силы Украины не могут добиться успеха, а армия в ходе попытки контрнаступления завязла на минных полях.