Берлин, 31 января, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, возможно, сам слил информацию о своём увольнении. Таким образом он переиграл главу киевского режима Владимира Зеленского, нарушив его планы официально объявить об отставке, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

Ukrainian Presidential Press Off/Global Look Press Валерий Залужный

«Залужный хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке его уволить», — предположил он.

Дотком пояснил, что эти слухи вызвали громкую шумиху в СМИ и заставили нервничать западных партнёров Украины. Именно поэтому Зеленский изменил свое решение, считает предприниматель.

«Зеленский струсил», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, слухи об отставке Валерия Залужного появились на Украине 29 января. Первым об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза. Вслед за ним нардеп Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что главкому объявили о его отставке, но сам указ ещё не готов. При этом в украинских СМИ отметили, что Залужный отказался добровольно покидать пост.

После появления слухов об увольнении Валерия Залужного в Киеве началась паника. Британский политолог Марк Галеотти заявил, что его источник — европейский дипломат — в ужасе и недоумении прислал сообщение о возможных военных перестановках.

Западные СМИ сообщили о ещё одной причине, по которой Зеленский мог отказаться от увольнения Залужного. Глава киевского режима предложил должность главнокомандующего ВСУ командующему сухопутными войсками ВСУ генерал-полковнику Александру Сырскому, но тот ответил отказом. Ранее это сделал руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Владимиру Зеленскому пришлось отказаться от идеи замены.