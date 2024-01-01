Киев, 1 января, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский пришёл в ярость, узнав об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, в котором тот сказал о крайне тяжёлой для ВСУ ситуации на фронте, передаёт 1 января Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями — в частности, (таким исключением было. — Прим. ред.) интервью журналу The Economist в ноябре, в котором он сказал, что ситуация зашла в тупик», — отметили авторы.

Слово «тупик» и все его синонимы для руководителей киевского режима являются табуированными, сказано также в публикации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в указанном интервью Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, а ВСУ не могут добиться успеха. Он также признал, что киевская армия в ходе попытки контрнаступления завязла на минных полях.

Позже с оценками Залужного согласились и некоторые западные эксперты и военачальники. Таким образом они признали неудачу НАТО в организации прокси-войны против России, а значит, «в глубине кабинетов» будут сделаны выводы о том, что тактика и вооружение в НАТО устарели и для современного конфликта с хорошо оснащёнными вооружёнными силами не годятся, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Интервью Залужного могло появиться только с разрешения или по указу американского руководства, ведь прекращение конфликта не зависит ни от Залужного, ни от Зеленского, а Запад уже готов к переговорам, но на своих условиях, отмечал в свою очередь в разговоре с ИА Регнум политолог Юрий Светов.