Рим, 24 декабря, 2023, 01:21 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный набирает политический вес и авторитет, тем самым представляя серьёзную угрозу для нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в том случае, если на Украине всё же состоятся президентские выборы. Об этом написала итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

По мнению авторов, Зеленский осознаёт, что если Залужного отстранить от военной деятельности и пустить на политическую сцену, то он будет практически непобедим.

«Совершенно очевидно, что между Зеленским и Залужным идёт «политическая война», — считает издание.

Как сообщало ИА Регнум, Владимира Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу Валерия Залужного. Об этом 22 декабря заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

На Украине нарушился баланс в отношениях между гражданской и военной властью: Зеленский шпионит за Залужным, а тот в свою очередь уже вовлечён в политику, считает эксперт.

Прослушивающее устройство, обнаруженное в одном из кабинетов Залужного, усиливает противостояние между ним и Зеленским.

Залужный уже обрёл ряд преимуществ перед Зеленским, в том числе благодаря своему резонансному интервью в ноябре этого года. Его риторика никак не позволяет полностью завершить конфликт, но отвечает интересам как западных элит, так и украинских граждан.

Британская газета The Financial Times 4 декабря отметила, что Залужный перестал появляться на публичных мероприятиях вместе с Зеленским. Журналисты заметили, что глава киевского режима посетил ряд областей рядом с линией фронта и встречался с различными генералами, но срединих не было главкома.

В СВР со ссылкой на слова руководителя ведомства Сергея Нарышкина сообщили, что возможными преемниками Зеленского могут оказаться главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов. Их кандидатуры рассматривает Евросоюз.