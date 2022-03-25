Президент России Владимир Путин сегодня, 23 марта, провёл очередное совещание с членами правительства. Профильной темой стала реализация программ инфраструктурного и жилищного строительства. С докладом выступил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Также рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

15:23 23.03.2022 Получать плату за ресурсы в долларах и евро теперь для нас не имеет никакого смысла — Путин.

15:26 23.03.2022 Россия начнёт продавать природный газ в Евросоюз за рубли. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Об этом: Путин: Россия не будет продавать газ Западу за евро и доллары

15:30 23.03.2022 Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по контрактам, сказал президент РФ.

15:32 23.03.2022 Бизнес получит возможность не выплачивать полный объем процентов по кредитам с плавающей ставкой, а перенести их на конец года, заявил премьер Михаил Мишустин.

15:33 23.03.2022 Платежи граждан по ипотеке, оформленной до повышения ключевой ставки, останутся на уровне конца февраля, заявил Мишустин.

15:33 23.03.2022 На сегодняшний день готовятся порядка 30 дополнительных предложений по борьбе с последствиями антироссийских санкций. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава правительства Михаил Мишустин. «Практически круглосуточно работает оперштаб, обсуждаются новые меры. Помимо принятых 20 законов, будут внесены в Госдуму ещё шесть. Ещё готовятся три десятка дополнительных предложений», — сказал Мишустин. Об этом: Мишустин рассказал Путину о работе по борьбе с последствиями санкций

15:35 23.03.2022 Мишустин заявил о необходимости поддержки регионов в части выделения бюджетных кредитов.

15:36 23.03.2022 Правительство РФ поможет жителям страны, которые хотят трудоустроиться. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава правительства Михаил Мишустин. «Особое внимание мы уделили рынку труда. Поможем тем, кто хочет трудоустроиться. Воспользоваться биржей труда теперь могут и те, кто находится под риском увольнения», — сказал Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин рассказал о мерах борьбы с безработицей

15:38 23.03.2022 Западные потребители смогут покупать рубли на российском валютном рынке. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Об этом: Западные потребители смогут приобретать рубли на российском рынке — Путин

15:39 23.03.2022 Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев: российский АПК справится с любыми вызовами.

15:40 23.03.2022 Мы производим достаточное количество сахара и расширяем новые площади посевов сахарной свеклы, заверил Патрушев. Минсельхоз и Минпромторг ищут возможности для замены иностранных поставщиков упаковки молочной и детской продукции.

15:42 23.03.2022 Правительство продлит малому бизнесу из ряда отраслей на 6 месяцев срок уплаты налога по упрощенной системе, сообщил Мишустин.

15:42 23.03.2022 Михаил Мишустин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:43 23.03.2022 Весенние полевые начались в 17 регионах — Патрушев.

15:44 23.03.2022 Патрушев — губернаторам: максимально поддержать аграриев и довести выделенные средства.

15:45 23.03.2022 У Путина протокольное мероприятие. Совещание продолжится по его окончании.

15:46 23.03.2022 Правительство принимает меры по возвращению самолётов в режим полётов вопреки введённым санкциям. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава правительства Михаил Мишустин. «С большими трудностями столкнулись авиакомпании. Многие лишились сертификатов лётной годности. Были введены запреты на страховку, а лизинговые компании требуют вернуть воздушные суда. Однако была обеспечена возможность использовать их на внутренних линиях. Принимаем меры, чтобы вернуть все самолёты в небо», — сказал Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин рассказал о работе над трудностями в авиационной отрасли

15:46 23.03.2022 Принимать оплату за свой природный газ России следует в рублях, а не в долларах или евро. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта на совещании с правительством. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнём с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — подчеркнул Путин. Подробности в материале: Путин поручил продавать газ недружественным странам только за рубли

15:49 23.03.2022 Ограничения со стороны стран Запада коснулись морских судов из России, и власти РФ не оставят это без ответа. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава правительства Михаил Мишустин. «Ограничения коснулись и морских судов. Мы не оставим такие шаги без ответа», — сказал Мишустин. Читайте также: Правительство РФ ответит на санкции в отношении морских судов

15:53 23.03.2022 Одной из причин ажиотажа на сахар в магазинах России является нежелание оптовиков пускать продукт в продажу. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. «Оптовики смогли заранее приобрести сахар и неохотно пускали его в продажу. Ряд торговых сетей ограничил отпуск продукции в одни руки. Также по 31 августа введён запрет на вывоз сахара. Мы провели совещание с отраслевым сообществом, активизировали бизнес, и в результате в РФ прибыло первое судно с 44 тысячами тонн продукта. Мы производим достаточное количество сахара. Расширяются посевные площади», — сказал Патрушев. Об этом: В Минсельхозе объяснили ажиотаж на сахар в магазинах

15:56 23.03.2022 Дмитрий Патрушев. Kremlin.ru

16:04 23.03.2022 Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства (Московская область, Ново-Огарёво) В. Путин: «Уважаемые коллеги, добрый день! Мы сегодня подробно обсудим ряд оперативных вопросов и особое внимание уделим ситуации в строительной отрасли, учитывая её системообразующую роль в экономике, значимое социальное измерение. Но перед этим хотел бы остановиться на одной теме, которую считаю важной. Мы обсуждали это с коллегами на протяжении предыдущих дней. За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот «коллективный Запад» фактически подвёл черту под надёжностью своих валют — об этом тоже мы уже говорили — перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединённые Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает — так-то подозревали, а теперь знает каждый, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены. Уже давал определение подобным действиям, не буду сейчас вдаваться в детали, но совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнём с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные станы, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валютах. При этом хочу отдельно отметить, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объёмами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключённых ранее контрактах. В отличие от некоторых коллег, мы дорожим своей деловой репутацией надёжного партнёра и поставщика. Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли. Прошу Правительство дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции, и нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей, включая приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке. Прошу Банк России совместно с Правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций». kremlin.ru

16:06 23.03.2022 Совещание продолжается.

16:08 23.03.2022 Платежи по ипотеке, которая была оформлена в России до повышения ключевой ставки до 20% годовых, останутся на уровне конца февраля, заявил 23 марта на совещании с членами правительства премьер-министра страны Михаил Мишустин. Читайте также: Мишустин рассказал о платежах по выданной до повышения ставки ЦБ ипотеке

16:10 23.03.2022 Российские авиакомпании смогут продолжить эксплуатировать самолёты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний. Особенности использования таких бортов в условиях внешних санкций утверждены постановлениями, которые подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято в связи с введением рядом иностранных государств санкций, связанных в том числе с запретом на предоставление России самолётов и компонентов, а также на осуществление страхования и техническое обслуживание авиационной техники. Оно позволит снять риски для пассажирских авиаперевозок. Так, отечественные авиакомпании смогут в течение пяти дней зарегистрировать права собственности на эксплуатируемые иностранные самолёты и внести их в госреестр. Страхование, перестрахование и техническое обслуживание бортов будет осуществляться на территории России. Вывоз самолётов из страны при наличии требования о досрочном возврате иностранного судна лизингодателю или арендодателю регулируется указом президента №100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» и постановлением правительства по реализации этого указа. Решение было озвучено Михаилом Мишустиным на совещании у президента с членами правительства 23 марта. «Правительство с первых дней помогает перевозчикам сохранить парк зарубежных воздушных судов. Принимаем меры, чтобы скорее вернуть самолёты в небо. Причём все шаги выполняем строго с соблюдением действующих норм воздушного права, в том числе и международного. Наша главная задача — обеспечить надлежащую безопасность полётов. Это превыше всего», — подчеркнул Мишустин.

16:12 23.03.2022 Михаил Мишустин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:13 23.03.2022 У российских производителей есть потенциал заменить предложение иностранной одежды на российском рынке. Об этом 23 марта заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Об этом: «Мы не торопимся искать замену одних иностранцев другими» — Мантуров

16:13 23.03.2022 Глава Минпромторга Мантуров: иностранные производители средств личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии не намерены останавливать производство в России.

16:14 23.03.2022 Мантуров: основными импортерами бытовой техники в Россию выступают дружественные страны, которые не заинтересованы останавливать поставки. Рост цен на бытовую технику и электронику в России удается несколько сглаживать благодаря запасам комплектующих для их производства.

16:16 23.03.2022 Запаса подгузников в России хватит по меньшей мере на три месяца. Об этом 23 марта заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте также: Мантуров оценил запасы подгузников и других товаров личной гигиены

16:17 23.03.2022 Заявления отдельных зарубежных брендов о приостановке деятельности в РФ пока не оказали серьезного влияния на непродовольственный рынок России, сообщил Мантуров. Лишь единичные бренды непродовольственного рынка заявили об однозначном уходе из России. По завершении доклада Мантурова Путин отметил, что даже частичный уход иностранных компаний с рынка РФ дает возможность для собственного производства. Но нужно сохранить ассортимент, добавил он.

16:19 23.03.2022 В первую неделю марта 2022 года было зафиксировано повышение спроса на ряд препаратов в аптеках в 10 раз. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Для стабилизации ситуации нужна система мониторинга, и в этом участвуют ведомства и цифровые технологии. В рамках мониторинга отмечались факты отсутствия препаратов. По данным системы маркировки, по этим препаратам в РФ в первую неделю марта была увеличена продажа в 10 раз, во вторую неделю — в пять раз», — сказал Мурашко. Об этом: Мурашко объяснил дефицит ряда лекарств в аптеках

16:23 23.03.2022 На сегодняшний день в России существует контроль цен за жизненно необходимыми препаратами. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Сегодня контроль цен существует в рамках госрегулирования цен на жизненно необходимые препараты», — сказал Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко рассказал, когда изменятся цены на лекарства

16:28 23.03.2022 Около 90% продаваемой в РФ бытовой техники, в том числе зарубежной, собирается в России, заявил Мантуров.

16:29 23.03.2022 Более 70% рынка мебели в РФ занято российскими компаниями, заявил Мантуров. В РФ выпускается более 70% всех детских, санитарных, гигиенических средств.

16:30 23.03.2022 Нужно донастроить программы льготной ипотеки в России, заявил Путин.

16:31 23.03.2022 Портфель ипотечных кредитов в номинальном выражении в текущем году должен вырасти не меньше, чем в предыдущем, заявил Путин.

16:31 23.03.2022 Уход иностранных компаний простимулирует развитие отечественных производителей. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте подробнее: Уход иностранных производителей создаёт уникальные возможности — Путин

16:34 23.03.2022 Основные стройки в России не остановятся, а наоборот, будут ускорены, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

16:35 23.03.2022 Рост цен на металл в РФ остановлен, заявил Хуснуллин.

16:35 23.03.2022 Правительство РФ предлагает сохранить льготные ставки по семейной, дальневосточной и сельской ипотекам, заявил Хуснуллин.

16:36 23.03.2022 Марат Хуснуллин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:45 23.03.2022 Строительство Северного широтного хода (железнодорожной магистрали на Ямале) нужно отложить на год, но не прекращать — Хуснуллин.

16:47 23.03.2022 Регионы РФ подали заявки на инфраструктурные кредиты еще на 1 трлн рублей, заявил Хуснуллин.

16:48 23.03.2022 Глава Минфина Силуанов поддержал Хуснуллина: ипотека — наш драйвер экономики. Минфин согласовал объемы дополнительных ассигнований на поддержку доступности ипотеки.

16:49 23.03.2022 Путин: выделить дополнительные средства не менее 120 млрд на дорожное строительство в регионах.

16:51 23.03.2022 Путин: необходимо оперативно формировать новые планы и запускать стройки, чтобы поддержать затронутые санкциями отрасли, в том числе металлургию.

16:52 23.03.2022 Путин: чтобы на жилищный рынок выходили новые объекты, а российские семьи имели возможность приобрести новое жилье, в том числе за счет ипотеки.

16:52 23.03.2022 Путин: льготные ставки по семейной, сельской и дальневосточной ипотекам будут сохранены.

16:52 23.03.2022 Владимир Путин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:55 23.03.2022 Выяснилось, что Путин прервал совещание с членами правительства для разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и ход переговоров с Киевом.

16:56 23.03.2022 «При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей. Владимир Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах», — сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонных переговоров Путина с Шольцем.

16:59 23.03.2022 Не менее 120 млрд рублей должно быть выделено на развитие дорожной сети в регионах. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте также: Путин: на автодороги в регионах выделят не менее 120 млрд рублей

17:01 23.03.2022 Правительство предлагает разрешить гражданам и представителям крупного бизнеса, взявшим кредит под плавающую процентную ставку, реструктуризировать эти займы. «Одна из ключевых задач сейчас — помощь тем, кто столкнулся с ростом выплат процентов по ранее выданным кредитам, кто брал займы с плавающими ставками. Объём такого кредитного портфеля оценивается в сумму около 11 трлн рублей», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании у президента с членами правительства 23 марта. Для каждой категории заёмщиков предусматривается свой порядок реструктуризации кредитной задолженности. Так, гражданам, взявшим ипотечные кредиты, предлагается зафиксировать процентную ставку до конца срока погашения кредита на том уровне, какой она была 27 февраля 2022 года, то есть до повышения ключевой ставки ЦБ до 20% годовых. Ставки для крупного бизнеса будут повышаться плавно с первого месяца после обращения за реструктуризацией, но не выше 12,5% в первый месяц, 13,5% — во второй и 16,5% — в третий. То есть переходный период для крупных компаний составит три месяца, а на четвёртый — ставка выйдет на рыночный уровень. При этом разница между рыночной ставкой и фактической за эти три месяца может быть компенсирована государством. Для этого правительство составит перечень критериев соответствия для компаний-заёмщиков, которым такие процентные выплаты могут быть списаны. Обратиться в банк за установлением переходного периода со сниженными процентными ставками можно будет до 1 июня. Эти меры позволят поддержать заёмщиков, которые взяли кредиты по плавающей ставке ещё в условиях умеренной инфляции. Сейчас они попали в затруднительное положение, столкнулись с дефицитом ликвидности и одновременно со значительным ростом расходов по обслуживанию долга, что создаёт риски не только для них самих, но и для экономики в целом.

17:01 23.03.2022 Рубли. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

17:03 23.03.2022 На фоне роста ставок на кредиты льготные ипотечные программы останутся неизменными. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Об этом: Ставки по специальным ипотечным программам не изменятся — Путин

17:06 23.03.2022 Совещание с членами правительства (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

17:10 23.03.2022 Отказ от расчетов за газ с недружественными странами в долларах и евро — шаг к дедолларизации российской экономики, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробности в материале: Володин назвал историческим перевод на рубли оплату российского газа

17:15 23.03.2022 Правительство России предлагает с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% и увеличить максимальный размер кредита, при этом сохранить ставки по семейной, дальневосточной и сельской программам, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства. «У нас действует до 1 июля льготная ипотечная программа для кредитов до 3 млн по ставке 7%. Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры, вернуться к тому, как они были ранее. А именно, поднять ставку до 12%, в сегодняшних условиях это неплохая ставка, и сумму кредита для четырех регионов, где стоимость недвижимости высокая — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, — поднять до 12 млн, а для всех других регионов лимит поднять с 3 до 6 млн», — сказал Хуснуллин.

17:16 23.03.2022 Оставшиеся от выделенных на инфраструктурные бюджетные кредиты средства в размере 136 млрд рублей будут распределены между регионами РФ по лимитам, исходя из количества жителей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. «У нас на 864 млрд рублей приняты решения по инфраструктурным бюджетным кредитам, включая все поручения, которые вы давали, — это и поддержка Нижегородской области, Челябинской, Красноярского края, очистные сооружения на Черноморском побережье <…> У нас еще есть потенциальный лимит — 136 млрд, до 1 трлн [рублей], который мы с вами обсуждали. На сегодняшний день мы предварительно подготовили распределение по душевому признаку», — доложил он президенту. Вице-премьер отметил, что регионы подали заявки на инфраструктурные кредиты еще на 1 трлн рублей.

17:21 23.03.2022 Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил начать кардинальную замену изношенных труб и инженерных сетей в сфере жилищно-коммунального хозяйства России. Все нормативные документы готовы. Все трубы и инженерные сети производятся в России, можем оперативно наладить эту работу, пояснил он. На модернизацию есть 150 млрд рублей из средств ФНБ.

17:22 23.03.2022 Спрос на некоторые товары снижается, запасы по наиболее востребованным повседневным товарам возвращаются к стандартному уровню, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

17:22 23.03.2022 Денис Мантуров. Kremlin.ru

17:22 23.03.2022 Ставку по льготной ипотеке в России предлагается повысить до 12% (с семи процентов), заявил 23 марта российский вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента с членами правительства. Предлагается сделать это с 1 апреля. Подробности в материале: В России вырастет ставка по льготной ипотеке

17:25 23.03.2022 Цены на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших могут меняться только «по объективным причинам», заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. «Очень чувствительный для граждан вопрос ценообразования на лекарственные препараты. Сегодня он существует в рамках государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Цены на них фиксированные и могут быть изменены только по объективным причинам, что обеспечивает ценовую доступность данной категории лекарственных препаратов», — сказал министр.

17:25 23.03.2022 Михаил Мурашко. Duma.gov.ru

17:35 23.03.2022 Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов ожидает, что президент России продолжит курс на дедолларизацию экономики и расширит перечень товаров, которые будут экспортироваться за рубли, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта. Об этом: Миронов ожидает перехода на рубли в экспорте металла, зерна и удобрений

17:37 23.03.2022 Механизм поддержки строительной отрасли, который помогает компенсировать дополнительные расходы застройщиков, продлевается до конца 2022 года. Это позволит без сбоев продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о механизме, который по согласованию заказчика и подрядчика позволяет увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом изменение стоимости не должно превышать 30%. Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение. Такая мера поддержки отрасли была запущена прошлым летом из-за удорожания строительных материалов и действовала до конца 2021 года. Вопрос о её продлении обсуждался на совещании у президента с членами правительства 23 марта. Документ будет опубликован.

17:40 23.03.2022 Ответ получат западные страны на те ограничения, которые они ввели в отношении российских судов, заявил 23 марта премьер-министр России Михаил Мишустинна совещании президента с членами правительства. Читайте подробнее: Мишустин заявил, что Россия ответит Западу ограничениями по судоходству

17:45 23.03.2022 Россия готовит ответные меры в отношении морских судов недружественных стран. Согласно утверждённому правительством порядку, решение о допуске или недопуске судов конкретного недружественного государства в отечественные морские порты будет утверждаться отдельным распоряжением кабмина, сообщается на сайте правительства 23 марта. Основой для такого решения будет служить информация Министерства иностранных дел о введении санкций против российских судов. Запрет на заход в российские порты может быть снят после отмены дискриминационных решений недружественного государства, которое ранее запретило заход в свои порты судам под российским флагом.

17:49 23.03.2022 Минсельхоз РФ предлагает квотировать экспорт подсолнечного масла и шрота для сохранения стабильной ситуации, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства. При этом он отметил, что с доступностью подсолнечного масла нет сложностей, в том числе благодаря ранее принятым мерам таможенно-тарифного регулирования. На подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года введена плавающая вывозная пошлина в размере 70%. Она взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну), напоминает ТАСС.

17:50 23.03.2022 Квота на экспорт из России подсолнечного масла с 15 апреля 2022 года может составить 1,5 млн тонн, шрота — 700 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Предполагается, что квота будет действовать с 15 апреля по 1 сентября 2022 года. Также планируется повысить пошлины на экспорт масличных культур и ввести экспортную пошлину на масличный лен.

17:54 23.03.2022 Отгрузки сахара в России идут без перебоев. Все заводы работают фактически круглосуточно, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства 23 марта. Кроме того, российские аграрии существенно расширили посевные площади по сахарной свекле. Власти рассчитывают на хороший урожай, который должен позволить произвести достаточно сахара и обеспечить не только потребности России, но и поставки в страны ЕАЭС.

17:54 23.03.2022 Сахар. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

18:06 23.03.2022 Поднять до 12% годовых ставку по льготной ипотеке — своевременная мера, заявил 23 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства: «Давайте сделаем это, согласен». Подробности в материале: Путин поддержал идею поднять ставку по льготной ипотеке

18:08 23.03.2022 Отдельные покупатели российского газа в странах Евросоюза могут быть недовольны решением президента РФ Владимира Путина перевести оплату голубого топлива в рубли, отказавшись от операций в долларах или евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономистСергей Хестанов. Читайте также: Экономист не исключил попыток Запада отказаться от оплаты газа в рублях

18:08 23.03.2022 Поставка газа. Иван Шилов © ИА REGNUM

18:20 23.03.2022 Сфера использования рубля может стать существенно шире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя решение президента России Владимира Путина осуществлять в рублях продажу газа иностранным покупателям. В то же время эксперт убежден, что реализации этого решения будут пытаться помешать — часть потребителей российского газа в Евросоюзе наверняка попробует оспорить переход на рубли через суд. Читайте подробнее: Экономист прогнозирует расширение сферы использования рубля

18:21 23.03.2022 Переход к продаже газа за рубли странам Запада позволит укрепить рубль на краткосрочный период, заявил ИА REGNUM доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе. Однако не исключено, что это решение вызовет дальнейшее усиление антироссийских санкций. Читайте также: Смена валюты в торговле газом укрепит рубль, но может усилить санкции

18:28 23.03.2022 Россия, решая задачи демилитаризации и денацификации Украины, открывает третий фронт — фронт дедолларизации, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»). Читайте подробнее: Никонов: Россия открыла третий фронт дедолларизации

18:30 23.03.2022 Для иностранных клиентов не составит труда приобрести рубли для расчетов за поставку российских энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя решение президента России Владимира Путина осуществлять в рублях продажу газа иностранным покупателям. Эксперт отметил, что российская валюта свободно торгуется не только на Московской, но и на Лондонской бирже. Поэтому проблем с оплатой газа в рублях возникнуть не должно. Другое дело, что не все клиенты захотят отказываться от расчетов в долларах. Об этом: «Эпохальное решение»: экономист о переходе на рубль в расчетах за газ

18:50 23.03.2022 Перевод расчетов за экспорт газа с долларов и евро в рубли несёт ряд позитивных моментов для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил экономист Сергей Хестанов. «Расширение рубля как платежного средства — это позитив, связанный как с облегчением расчетов, снижением зависимости от доллара, потенциально некоторым укреплением рубля. Плюсов немало. Но все эти плюсы реализуются не сразу», — сказал Хестанов. Об этом: Экономист перечислил плюсы от продажи газа в рублях

18:50 23.03.2022 Кроме того, сегодня же состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Напомним, совещание с членами правительства Путин прервал в связи с телефонным разговором с канцлером Германии Олафом Шольцом. Как сообщает пресс-служба Кремля, Нафтали Беннет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учётом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса. Владимир Путин дал свои оценки переговорам и ходу специальной военной операции по защите Донбасса. Президент России также выразил соболезнования в связи со вчерашним терактом в Израиле, унесшим человеческие жизни. Условлено продолжить диалог.

18:58 23.03.2022 Нафтали Беннет. (сс) U.S. Embassy Jerusalem

19:01 23.03.2022 Россия продолжит получать валютную выручку и после перевода недружественных государств на покупку природного газа за рубли. Такого мнения придерживается руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев, Читайте также: Влияние России может вырасти — эксперт о продаже газа за рубли

19:38 23.03.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит перспективы в глубокой переработке нефти и нефтепродуктов для обеспечения доступности по цене, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта. Об этом: Володин видит перспективы в глубокой переработке нефти

19:38 23.03.2022 Польша давно объявила о намерении полностью отказаться от закупки российского газа, заявил 23 марта посол России в Варшаве Сергей Андреевв эфире телеканала «Россия 1». Читайте также: Польша намерена «отказаться» от российского газа — посол РФ в Варшаве Польша

19:38 23.03.2022 Вячеслав Володин. duma.gov.ru

19:41 23.03.2022 На фоне решения президента России Владимира Путина о переходе в расчетах на рубли за поставляемый в недружественные страны газ спикер Совфеда Валентина Матвиенко прогнозирует тренд отказа от доллара. Подробности в материале: Матвиенко прогнозирует тренд на переход в другие валюты

19:52 23.03.2022 Креативщики хотели заморозить деньги за российский газ у себя и теперь могут в морозильник штабелями складывать рубли. Таким образом член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM переход на расчёты за газ, поставляемый в недружественные России государства, за рубли. Подробности в материале: Креативщики доигрались — эксперт о продаже газа за рубли

19:54 23.03.2022 Рубль. Дарья Антонова © ИА REGNUM

20:15 23.03.2022 М. Мишустин на совещании президента с членами правительства: «Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! На предыдущей встрече с правительством, которую Вы проводили, я подробно докладывал об уже принятых мерах и наших планах. Все эти предложения отрабатываются в полном контакте с Вами, Владимир Владимирович, в ежедневном режиме. Сейчас хочу более детально рассказать о подготовленном комплексе решений для повышения устойчивости экономики. Практически круглосуточно работает оперативный штаб, постоянно на связи с регионами, обсуждаются новые меры. Помимо уже принятых 20 федеральных законов в ближайшее время в Государственную думу будут внесены ещё шесть. Также готовятся три десятка законопроектов и дополнительные предложения. На сегодня вместе с уже утверждёнными мерами отобрано порядка 200 инициатив. Они все вошли в план первоочередных действий, и рассчитываем, что большая часть из них заработает уже до конца марта. Одна из ключевых задач сейчас — помощь тем, кто столкнулся с ростом выплат процентов по ранее выданным кредитам, кто брал займы с плавающими ставками. Объём такого кредитного портфеля сегодня оценивается в сумму около 11 триллионов рублей. Чтобы поддержать компании, предложен особый порядок реструктуризации. Мы его с Вами, Владимир Владимирович, подробно обсудили. Заёмщики в ближайшие месяцы будут иметь возможность не выплачивать полный объём процентов, а капитализировать их, переносить на конец года. При этом будем анализировать финансовое состояние бизнеса и принимать дополнительные решения по его поддержке. Для этого правительство составит перечень критериев соответствия для компаний-заёмщиков, которым такие процентные выплаты могут быть полностью списаны. Отдельно отмечу, что платежи физических лиц по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, и вовсе останутся на уровне по состоянию на конец февраля. Главное сейчас — поддержать людей. Подписано постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул. Они смогут это сделать до конца сентября при условии, что их доходы снизились на 30 процентов по сравнению со средним уровнем предыдущего года. Особое внимание мы уделили рынку труда. Поможем тем, кто хочет трудоустроиться. Воспользоваться услугами центров занятости могут теперь не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения. Целый ряд инициатив предложен для насыщения внутреннего рынка привычными для людей товарами. Мы убедили наших коллег по Евразийскому экономическому союзу и приняли решение повысить на всей его территории лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли до одной тысячи евро. При таможенном оформлении в пунктах пропуска, соответственно, установлен приоритет для товаров народного потребления, прежде всего продуктов питания и медикаментов. Отдельное важное направление касается здоровья наших граждан. Вчера мы одобрили предложение по поддержке оборота фармацевтической продукции и медицинских изделий через облегчение их регистрации и закупочных процедур и субсидирование процентных ставок по кредитам, а также по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медицинских изделий. Ранее была упрощена процедура закупок медицинского оборудования, введён временный запрет на вывоз из страны иностранных изделий, расширены возможности медицинских организаций по приобретению оборудования за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования, чтобы больницы и поликлиники в любой ситуации могли покупать медицинские изделия для операций и лабораторных исследований, а люди — необходимые препараты. В текущих условиях с большими трудностями столкнулись наши авиакомпании. Многие самолёты с зарубежной «пропиской» одномоментно лишились сертификатов лётной годности, без которых стала невозможна их эксплуатация. Были прекращены поставки запасных частей, введены запреты на страховые услуги, а иностранными лизинговыми компаниями выставляются требования о возврате воздушных судов. Благодаря подписанному Вами закону о регистрации прав на иностранные самолёты была обеспечена возможность продолжить их использование на внутренних линиях. Правительство с первых дней помогает перевозчикам сохранить парк зарубежных воздушных судов, принимаем меры, чтобы скорее вернуть самолёты в небо, причём все шаги выполняем строго с соблюдением действующих норм воздушного права, в том числе и международного. И, конечно, наша главная задача — обеспечить надлежащую безопасность полётов, это превыше всего. В российский регистр уже переведены сотни самолётов — больше половины всего флота. Для скорейшей нормализации ситуации в этой сфере правительство приняло сразу два постановления. Одним из них мы максимально упростили процедуру регистрации судов в российском государственном реестре и сократили срок её проведения с сорока до пяти рабочих дней. Другим документом установили на текущий год особый режим исполнения договоров лизинга авиатехники, заключённых с иностранными компаниями. Возврат владельцам таких воздушных судов и авиационных двигателей будет ограничен. При этом за их техническое обслуживание и ремонт станут отвечать российские перевозчики. Делать они это будут в соответствии с международными стандартами. Ограничения коснулись и морских судов, которые ходят под флагом России, — им запрещают заходить в иностранные порты. Конечно, мы не оставим такие недружественные шаги по отношению к нашей стране без ответа. Правительством будут вводиться адекватные ограничения. Соответствующее постановление подписано. Это далеко не весь перечень мер, которые сейчас прорабатываются. Большой пакет предложен для строительной индустрии. В прошлом году она показала рекордные результаты, и мы готовим новые мероприятия. Они помогут российским строителям не сбавлять высокие темпы ввода в эксплуатацию гражданских и промышленных объектов. Буквально вчера был рассмотрен третий комплекс мер. Он затрагивает вопросы сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла и создания инфраструктуры, а также сохранение порядка изменения цены госконтракта в связи с ростом стоимости ресурсов. Ряд шагов сделан для поддержки импортозамещения. Вчера на заседании президиума оперштаба рассмотрели возможность донастройки специальной программы по стимулированию разработки российскими предприятиями конструкторской документации. Проект соответствующего постановления уже внесён в правительство. Ранее был запущен специальный новый онлайн-сервис «Биржа импортозамещения». Его цель — сформировать широкую базу поставщиков и обеспечить замену отдельных комплектующих на российские аналоги, тем самым сформировав спрос на отечественную продукцию, ускорить поиск потенциальных партнёров. Этот сервис поможет выстроить цепочки поставок и заместить выпадающие импортные компоненты. Подготовлен также проект решения правительства, который облегчит получение государственной поддержки на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении приоритетной промышленной продукции. Уточнён порядок действия механизма специальных инвестиционных контрактов формата 1.0, возобновлённого в середине марта этого года, соответствующее постановление подписано. Появится возможность продлить их действие с 10 до 12 лет, если ограничительные меры со стороны зарубежных партнёров повлияли на реализацию. Будут также исключены обязательные требования по экспорту промышленной продукции и диверсификации поставок. Вместе с тем мы поддержали подрядчиков в сфере государственных закупок: сделали бессрочным порядок списания штрафов и пеней с них, если они нарушили обязательства по госконтрактам из-за внешних санкций. На этой неделе было подписано и постановление о сокращении сроков оплаты поставленной продукции или услуг по контрактам госкорпораций с представителями малого и среднего бизнеса, малого и среднего предпринимательства до семи рабочих дней, чтобы бизнес получал средства как можно скорее. Для небольших предприятий также запущены четыре программы по повышению доступности льготных кредитов. Среди них и новые инвестзаймы на срок до трёх лет, программа льготного кредитования, реализуемого в рамках профильного национального проекта, и увеличение предельного уровня риска, который Корпорация МСП может принять на себя за предпринимателей в рамках так называемого зонтичного механизма поручительств, с текущих 4,5 до 10 процентов. Для малого бизнеса из отдельных отраслей подготовлено и ещё одно решение. Оно коснётся предприятий обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентств. Предлагается продлить для них на шесть месяцев срок уплаты налога по упрощённой системе за прошлый год и первый квартал 2022 года с последующей рассрочкой в течение полугода. Это позволит бизнесу перенести на осень начало этих платежей и высвободить порядка 37 миллиардов рублей. Владимир Владимирович, по Вашему поручению детально был проработан вопрос об усилении поддержки регионов. Для снижения долговой нагрузки принято принципиальное решение сместить на более поздний срок погашение задолженности по бюджетным кредитам; для формирования дополнительных ресурсов — мы это обсуждали с Вами на совещании с регионами — на реализацию текущих проектов расширить доступ к казначейским займам в общей сложности до 10 процентов их доходов. Хочу отдельно отметить, что многие мероприятия плана подготовлены совместно с субъектами Российской Федерации, с которыми у нас сейчас идёт в прямом смысле непрерывное взаимодействие, и днём, и ночью. Главы регионов подошли к этой работе очень ответственно, хочу им выразить тоже благодарность, все на связи в постоянном режиме. Вместе с нивелированием последствий санкций правительство продолжит решать и стратегические вопросы, которые Вы, Владимир Владимирович, определили в рамках национальных целей развития. Среди принятых антисанкционных мер большой блок посвящён снижению административной нагрузки, проверкам, что в целом должно позитивно повлиять на условия работы предпринимателей и улучшение делового климата в регионах. Наша приоритетная задача — максимально повысить гибкость экономики, обеспечить бесперебойную работу предприятий, сохранить занятость». kremlin.ru

20:16 23.03.2022 Д. Патрушев на совещании президента с членами правительства: «Уважаемый Владимир Владимирович! Я вновь хочу подчеркнуть, что Россия полностью себя обеспечивает основными видами продовольствия, на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы, которые постоянно пополняются, социально значимая продукция отгружается на предприятия торговли в приоритетном порядке и, самое главное, темпами, которые опережают прошлогодние. В целом российский АПК справится с любым, в том числе и с существенно возросшим, спросом на продовольствие. Я прокомментирую коротко обстановку по наиболее востребованным категориям. Итак, в первую очередь это сахар. Здесь ситуация в том числе связана с тем, что оптовики заранее смогли приобрести большие объёмы данной продукции и неохотно сбывали её в розницу, придерживая для дальнейшей перепродажи. В этой связи были предприняты определённые шаги. Первое. Ряд федеральных торговых сетей ограничил количество сахара при реализации в одни руки. Рекомендации также направлены и в региональные сети. Второе. С 15 марта по 31 августа введён временный запрет на вывоз сахара из России. Третье. Участники рынка теперь могут завозить белый сахар в объёме допустимой квоты в 300 тысяч тонн. Подписан соответствующий приказ. Это в первую очередь необходимо для Калининграда и дальневосточных регионов. Четвёртое. Мы провели совещание с отраслевым сообществом, активизировали бизнес на поиск новых каналов импорта сахара-сырца из третьих стран. В результате этой работы в Россию уже пришло первое судно с 44 тысячами тонн продукции, которая скоро отправится в переработку. Ещё раз хочу сказать, что мы производим достаточное количество сахара. В том числе в соответствии с потребностями рынка расширяются посевные площади под сахарную свёклу. В свою очередь принимаемые меры дополнительно способствуют стабилизации ситуации и повышают объём предложения в розничной торговле. Следующая важная категория — это хлеб и хлебобулочные изделия. В этом сегменте проблем с обеспеченностью также нет. Вместе с тем с учётом высокой значимости для потребителей правительством выделено 2,5 миллиарда рублей на поддержку хлебопёков. Средства пойдут на компенсацию части затрат на производство и реализацию продукции. Воспользоваться данным механизмом смогут предприятия, которые возьмут на себя обязательства не повышать цены. В кратчайшее время средства поступят в регионы. Кроме того, Владимир Владимирович, с 15 марта по 30 июня действует временный запрет на вывоз из России в страны Евразийского экономического союза пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Решение принято в целях прекращения перетока зерна в страны ЕАЭС для последующей перепродажи в третьи страны. Что касается подсолнечного масла, с доступностью данного продукта также нет сложностей, в том числе благодаря ранее принятым мерам таможенно-тарифного регулирования. Для сохранения стабильной ситуации Минсельхоз России проработал дополнительный комплекс мер, включая квотирование экспорта масла и шрота. Соответствующие предложения направлены уже в Минэкономразвития. Далее — об овощной продукции. С учётом традиционного сезонного сокращения запасов овощей так называемого борщевого набора российского производства динамика внутренних цен до конца сезона будет во многом зависеть от стоимости импорта. Со своей стороны мы инициировали обнуление импортных пошлин на овощную группу до 30 сентября. Решение уже принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Ситуация по мясной группе. Мы её оцениваем как стабильную. Чтобы не допустить снижения поставок инкубационных яиц, совместно с Минтрансом прорабатываем альтернативные логистические маршруты. Одновременно с этим Россельхознадзор проводит работу по открытию других стран для возможности ввоза племенной продукции. Дополнительно с Минобрнауки проработали предложения по оперативному запуску собственного кросса кур, который называется «Смена». Относительно молочной продукции и детского питания отмечу следующее. Для сохранения стабильности в этом сегменте в связи с ограничением ввоза импортной упаковки и ряда ингредиентов для производства детского питания совместно с бизнесом и Минпромторгом ищем возможность для замены иностранных поставщиков упаковки. Также создана рабочая группа по оперативной организации производства на российских заводах необходимых позиций и решению текущих логистических проблем. Уважаемый Владимир Владимирович, как Вы сказали, также хотел бы отметить, что сейчас набирает обороты посевная кампания. Это важнейший этап для отрасли и в целом залог нашей продовольственной безопасности. Весенние полевые работы начались в 17 субъектах. Яровыми засеяно более 300 тысяч гектаров, подкормка озимых проведена на площади 5,4 миллиона гектаров. К началу посевной в каждом субъекте обеспечивается полноценная готовность всех материально-технических ресурсов. Отмечу, что средства, предусмотренные регионам, в том числе для проведения сезонных полевых работ, я имею в виду финансовые средства, были направлены заблаговременно. Более того, мы рекомендовали субъектам внести изменения в нормативные акты, предусматривающие финансовое обеспечение затрат аграриев. Владимир Владимирович, пользуясь возможностью, хочу обратиться к руководству регионов, которое, несомненно, сейчас нас слышит. Очень важно максимально поддержать аграриев и в первую очередь оперативно довести средства государственной финансовой поддержки, тем более с учётом текущей ситуации. Вместе с тем финансирование, в том числе необходимое для посевной, начали распределять только 56 субъектов. Темпы нужно наращивать. Прошу обратить на это внимание и активизировать процесс на региональном уровне». kremlin.ru

20:17 23.03.2022 Д. Мантуров на совещании президента с членами правительства: «Помимо обеспечения розницы продуктами питания, о чём я докладывал Вам на предыдущем совещании, мы отслеживаем наличие и производство в нашей стране непродовольственных товаров. Спрос на некоторые категории в конце февраля и первой декаде марта был в два-три раза выше обычного, но сейчас он ощутимо пошёл на убыль. Продажи по отдельным позициям пока ещё превосходят на 30−40 процентов аналогичный период прошлого года, хотя и здесь быстро идёт насыщение. Соответственно, складские запасы по наиболее востребованным повседневным товарам возвращаются к стандартному уровню. В отношении средств, например, личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии они варьируются от двух недель до трёх месяцев в торговле. По всем этим товарным группам потребности внутреннего рынка обеспечивают и российские предприятия, и транснациональные компании. Причём мировые производители, имеющие мощности в России, не собираются их останавливать и не хотят терять свою долю. В частности, в нашей стране выпускается более 70 процентов всех детских санитарно-гигиенических и косметических средств, в том числе зарубежных брендов. Тех же подгузников на складах предприятий сейчас почти 320 миллионов штук, то есть не менее чем на три месяца запас. Плюс накоплены запасы сырья, чтобы произвести ещё примерно столько же. Аналогичная ситуация и по другим товарам личной гигиены. Что касается моющих средств, 84 процента всего объёма также производится у нас в стране. В случае выбытия даже небольшой части импортных товаров наши российские и локализованные зарубежные компании готовы увеличить выпуск своей продукции. По широкой номенклатуре одежды, обуви мы не отмечаем какого-то ажиотажного спроса. При этом на фоне объективного роста цен на импорт и приостановку продаж некоторых брендов хорошее преимущество получает наше собственное отечественное швейное производство. Конечно, наши потребители привыкли к многообразию торговых марок, в первую очередь зарубежных. Уход некоторых из них не означает, что у населения будут проблемы в покупке одежды. Сегодня в нашей стране больше тысячи российских брендов одежды, обуви и аксессуаров, и для них появляется благоприятная конъюнктура с точки зрения выгодного соотношения цены и качества. Мы не торопимся искать замену одних иностранцев другими, тем более что у потребителей есть свои предпочтения. Сейчас время, чтобы начали подрастать российские производства и бренды, стали появляться новые сети одежды и обуви. Мы будем всесторонне помогать нашим компаниям в этой работе. Если говорить о товарах длительного пользования, около 90 процентов бытовой техники и электроники, преимущественно зарубежных марок, собирается у нас с разной степенью локализации. Запасы готовых изделий сейчас составляют от полутора до трёх месяцев, а в части производства импортной компоненты и усложнения логистики, конечно, повышают себестоимость, что, безусловно, транслируется в цену для конечного потребителя. Но имеющиеся у производителя запасы комплектующих на несколько месяцев позволяют несколько сглаживать этот рост. При этом компании, осуществляющие сборку на территории России, не планируют уходить с российского рынка, тем более у многих здесь развёрнуты свои RND-центры [центры исследований и разработок]. Это лишний раз подтверждает, что они сохранят своё присутствие на нашем рынке. Что касается импорта бытовой техники, основными поставщиками здесь выступают дружественные страны, которые не заинтересованы останавливать свои поставки. Достаточно высокой независимостью обладает также наша мебельная отрасль, за исключением небольшой, может быть, доли импортных люксовых товаров. Более 70 процентов мебели на внутреннем рынке на сегодняшний день — это именно отечественного производства. Мы всегда, собственно, делали основной акцент и ставили задачу наращивать мощности именно по массовому сегменту. То же самое можно сказать и по отделочным стройматериалам. В этом сегменте доля импорта не превышает четырёх процентов, и в основном из-за рубежа поставляется плитка, санфаянс и строительные сухие смеси. Но даже по этим позициям на отечественных производителей и локализованные компании приходится свыше 80 процентов продаж. По нашей информации, никто на нашем рынке стройматериалов не планирует его покидать. Более того, к нему сейчас присматриваются на самом деле другие зарубежные инвесторы, обладающие необходимыми технологиями, сырьём, оборудованием. В целом могу сказать, что на массовый непродовольственный рынок заявления отдельных брендов о приостановке деятельности пока не оказали серьёзного влияния, а о своём однозначном уходе с рынка заявили лишь единицы. Остальные снижают где-то рекламную активность, ссылаются на проблемы в поставках, но при этом продолжают выплачивать заработную плату сотрудникам и выплачивают аренду за помещения. Все прекрасно понимают, что при нынешнем уровне конкуренции очень легко потерять рынок и намного сложнее потом вернуться к нему. Владимир Владимирович, мы на постоянной основе отслеживаем деятельность основных, в первую очередь иностранных, компаний, реализующих непродовольственные товары на территории нашей страны. Будем продолжать эту работу». kremlin.ru

20:18 23.03.2022 Интернет-пользователи активно обсуждают решение президента России Владимира Путина продавать газ в недружественные страны за рубли. Граждане поддерживают главу государства, о чём и заявляют на форумах и в соцсетях. Читайте также: «Доллар станет туалетной бумагой» — сети о продаже газа за рубли

20:19 23.03.2022 М. Мурашко на совещании президента с членами правительства: «Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте, несколько слов скажу в целом о регулировании и обращении медицинской продукции. Ещё до пандемии в России мы создали достаточно развитую регуляторику. Под «развитой» я имею в виду не бюрократические механизмы, а чёткие и понятные для участников оборота — производителей, бизнеса — правила, а также высокий уровень внедрения цифровых технологий и государственных систем. Мы видим сегодня каждую промаркированную упаковку лекарственного препарата, знаем точно, сколько её введено в оборот. Это позволяет нам оценивать и прогнозировать потребность в лекарственных средствах. Точно знаем количество и виды медицинских изделий, которые зарегистрированы в Российской Федерации и закупаются медицинскими организациями в рамках конкурсных процедур. Эти механизмы, инструменты позволили нам отвечать своевременно на вызовы COVID-19, когда на фоне закрытых границ и одновременного общемирового спроса на медицинскую продукцию мы совместно с Минпромторгом во взаимодействии с регионами смогли обеспечить медицинской продукцией население и медицинские организации для оказания медицинской помощи. Теперь о первоочередных мерах: чтобы обеспечить бесперебойный доступ к медицинской продукции для граждан, мы выделили шесть основных направлений работы. Первое. Для стабилизации ситуации, конечно, необходима система мониторинга. В этом участвуют Минпромторг, Минфин, Федеральная антимонопольная служба и те цифровые технологии, которые мы сегодня используем. Мы быстро разрабатываем и согласовываем новые механизмы для решения тех вопросов, которые возникают у производителей или у дистрибьюторов. Вынужден отметить, что в рамках мониторинга, а также по данным обращений граждан отмечались факты отсутствия в аптеках ряда препаратов. В частности, препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы «Левотироксина» и противосудорожных препаратов «Карбамазепина». По данным системы маркировки лекарственных препаратов, продажа этих препаратов в Российской Федерации в первую неделю марта была увеличена в 10 раз, во вторую неделю марта превышало количество продаж в пять раз. Это говорит о том, что пациенты, которые принимают этот препарат, закупали его впрок с большим запасом, что закономерно вызвало задержку в логистической цепи. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к гражданам: у производителей и дистрибьюторов проблем с производством и запасами нет. В настоящее время данные лекарственные препараты в полном объёме поставляются в лечебные сети. Делать запасы не нужно. Мы вчера собирали крупных федеральных поставщиков, они отмечают, что уже сегодня потребление возвращается на объёмы марта 2021 года. Производство и поставки продолжаются в плановом режиме, в том числе и отечественных производителей, зарегистрированных лекарственных препаратов на нашем рынке. Вторым важнейшим направлением является предупреждение рисков, связанных с торгами в этот период. Правительством внесены изменения в законодательство для упрощения процедур закупки медицинских изделий и расходных материалов. Об этом Михаил Владимирович [Мишустин] сказал в своём выступлении. По Вашему поручению, Владимир Владимирович, мы создали казённое предприятие «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан», где проводятся централизованные закупки и по государственной программе «14 высокозатратных нозологий» — это обеспечение пациентов с гепатитом, ВИЧ-инфекцией. В том числе активно закупаются препараты в рамках фонда «Круг добра». Сегодня осуществляются поставки на полный объём потребления, 85 процентов уже сегодня поставлены. Никаких рисков для пациентов, имеющих хроническую патологию из этих групп, мы не видим. На протяжении многих лет эта система обеспечивает каждого пациента своевременно. Хочу отметить, что за счёт увеличения объёмов лотов и заключения долгосрочных контрактов обеспечивается снижение цены и тем самым экономятся бюджетные средства, более того, снижаются издержки на логистику и хранение. Мы сегодня уже ведём подготовку к 2023 году, для того чтобы обеспечить гарантированный заказ для производителей и обеспечить своевременную поставку лекарственных препаратов для пациентов. Четвёртый блок — это применение подобных механизмов к медицинским изделиям. В рамках рабочей группы сегодня эти механизмы уже разрабатываются и предлагаются. Совместно с Минпромторгом отрабатываем этот вопрос с преимущественной ориентацией на отечественного производителя. Для этого у нас подготовлены и направлены и в Минпромторг, и в Российскую академию наук приоритетные перечни востребованной медицинской продукции для производства и разработки там, где это необходимо. По многим из них Россия уже сегодня имеет компетенции. В рамках, например, модернизации первичного звена основной блок замещается отечественным производством. В свою очередь Минтранс нам помогает в вопросах логистики с иностранной продукцией. Следующей задачей является устранение барьеров для доступа на наш рынок качественной и эффективной медпродукции. Она требует особых условий регистрации для подтверждения эффективности и безопасности. Поэтому для выстраивания прямого диалога и понятных, чётких процедур мы вносим, сейчас уже внесены изменения в досье по медицинской продукции. Это облегчает работу производителям, и сокращены сроки рассмотрения. Также создаётся «горячая линия» на базе экспертного учреждения по лекарственным препаратам. Продолжается консультирование по вопросам регистрации медицинских изделий. Это сложное направление и имеет большое многообразие, потому консультирование там просто необходимо. Последним, шестым, направлением мы выделили очень чувствительный для граждан вопрос контроля ценообразования на лекарственные препараты. Сегодня он существует в рамках государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Цены на них фиксированы и могут быть изменены только по объективным причинам, что обеспечивает ценовую доступность данной категории лекарственных препаратов, в том числе в аптечной сети. В завершение хочу отметить, что указанные меры — как уже принятые, так и разрабатываемые сегодня на межведомственном уровне — имеют кумулятивный характер и направлены на обеспечение физической, ценовой и ассортиментной доступности медицинской продукции». kremlin.ru

20:20 23.03.2022 В ходе совещания с членами правительства (в режиме видеоконференции). kremlin.ru.

20:24 23.03.2022 В. Путин: «Сегодня в качестве этого основного вопроса мы рассмотрим реализацию наших программ по развитию инфраструктуры, строительству капитальных объектов, включая школы и больницы, и отдельно обсудим механизмы поддержки жилищного строительства — одну из важнейших отраслей отечественной экономики. Напомню, что на недавнем совещании с регионами, которое прошло 16 марта, было принято несколько важных решений на этот счёт. Давайте сегодня обсудим, как они выполняются. О чём идёт речь? Некоторые вопросы уже были затронуты, но я повторю. Первое. Мы определили, что государственные капитальные вложения финансируются в приоритетном порядке. Поставки материалов и выполнение работ должны финансироваться в полном объёме по намеченному плану. При этом сама реализация проектов должна стать более гибкой, восприимчивой к использованию разных технологических решений и по комплектующим в соответствующем ассортименте. Здесь отмечу, что многие уже запущенные проекты в регионах столкнулись с объективным удорожанием смет. Кстати говоря, это было и в предыдущий период, но тем не менее сейчас это ещё более заметно. Чтобы не сбивать график строек и компенсировать рост цен на стройматериалы, ещё в декабре прошлого года, ещё задолго до всех этих событий сегодняшнего дня мы договорились выделить дополнительные ресурсы субъектам Федерации. Необходимо сделать всё, чтобы эти решения были реализованы в полном объёме, а средства нужно довести до регионов максимально быстро. Второе. Решено расширить возможности регионов по финансированию их расходов, в том числе будет увеличен объём кредитной линии для каждого субъекта Федерации в рамках бюджетного кредита. Как уже говорилось, в текущем году он составит до 10 процентов общих доходов региона. Отмечу, никаких дополнительных условий для получения такого кредита быть не должно. Средства будут предоставляться вплоть до завершения финансового года. При этом в текущем году мы полностью освободим регионы от выплат по кредитам, предоставленным из федерального бюджета. Такие выплаты будут перенесены на период с 2025 до 2029 года включительно. Кроме того, поддержим исполнение субъектами Федерации и муниципалитетами обязательств по ценным бумагам и коммерческим кредитам. В текущем году на эти цели будут также выделены бюджетные кредиты со сроком погашения до 2029 года. Вновь обращу внимание коллег из правительства: все указанные решения приняты, нужно реализовать их не затягивая, в сжатые сроки оформить нормативную базу и довести средства до регионов. Третье. Отдельная мера, предусмотренная для поддержки самой строительной отрасли, для её ритмичной работы. Здесь задан чёткий ориентир: портфель ипотечных кредитов в номинальном выражении в текущем году должен вырасти не меньше, чем в прошлом году. Конечно, я понимаю, ситуация меняется, на рынке меняется. Это не простая, а сложная задача, мы говорили с коллегами сегодня утром об этом. Но к этому надо стремиться. Исходя из этой задачи, нужно «донастроить» и наши программы льготного и ипотечного кредитования. Рассчитываю сегодня услышать предложения и на этот счёт». kremlin.ru

20:32 23.03.2022 В социальных сетях обсудили заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия начнёт продавать природный газ в Евросоюз за рубли. Читайте также: «Экономическая бомба рванула». Россия будет продавать газ Западу за рубли

20:33 23.03.2022 Газ. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:48 23.03.2022 Берлин обсудит с партнерами по ЕС решение России о переходе на рубли в расчетах за поставки газа, заявили в Минэкономики ФРГ.

22:23 23.03.2022 Роскосмос также намерен перейти на оплату в рублях своих международных контрактов. «Раз такое началось по всей стране, мы тоже теперь все внешние контракты будем заключать в рублях», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

22:38 23.03.2022 Италия должна продолжить платить за российский газ в евро, заявил 23 марта Франческо Джавацци, советник по вопросам экономики премьер-министра Италии Марио Драги. Если платежи будут идти в рублях, это нивелирует эффект от антироссийских санкций, отметил он. Апрель и май — лучшие месяцы в году с точки зрения возможных перебоев с поставками, заполнять хранилища на следующий сезон можно будет уже по иным контрактам, сказал Джавацци. Правительство Италии никакого решения по этому вопросу еще не принимало, уточнил он. Читайте также: Советник премьера Италии: страна не должна платить за газ в рублях

22:53 23.03.2022 Рубли. Дарья Антонова © ИА REGNUM

23:34 23.03.2022 Россия перейдёт на расчёты в рублях за поставки газа в недружественные страны. Об этом 23 марта заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Реакция соцсетей оказалась молниеносной. Большинство пользователей поддерживают принятое решение. Подробности в материале: «Козыри ещё впереди» — соцсети об оплате газа для Запада рублями

03:32 24.03.2022 Сохранившаяся в сложных экономических условиях льготная ипотека для жителей Дальнего Востока будет интегрирована в проекты комплексного жилищного строительства по программе «Дальневосточный квартал», об этом ТАСС рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Об этом: Льготная ипотека поможет реализации программы «Дальневосточный квартал»

06:54 24.03.2022 Результат от перевода расчётов за газ с недружественными России странами в рубли будет иметь не экономическое значение, а политическое. Такое мнение высказал политолог из Якутии Андрей Данилов. Об этом: Оплата газа в рублях имеет большое политическое значение — эксперт

08:17 24.03.2022 Сильнейшим ударом по США и важнейшим шагом на пути России к экономическому суверенитету назвал решение о переходе на оплату в рублях в международных расчётах сенатор Андрей Клишас. Подробности в материале: Сенатор Клишас назвал переход на оплату в рублях сильнейшим ударом по США

08:27 24.03.2022 Президент России Владимир Путин не отключил поставки энергоресурсов, он сделал умнее. Чтобы странам Европы платить за газ рублями, им придётся покупать у России рубли за евро и доллары. Учитывая ряд ограничений, которые страны Европы ввели на движение валюты в Россию, то они оказались в абсолютном тупике. Теперь те жёсткие противоречия, которые возникнут в Евросоюзе между его членами, могут стать и катализатором, который с рядом других факторов может привести к децентрализации Евросоюза. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил политтехнолог Дмитрий Логинов. «Сырьё и сырьевые потоки из России, на которых «жирели» наши западные «партнёры» долгие годы, сыграли с ними злую шутку. При этом Путин убил двух зайцев. Вторым «зайцем» стал доллар США, курс которого обвалился из-за шага России. Очень хочется верить, что теперь на оскорбления нашей страны мы будем отвечать так же соразмерно, нанося оскорбителям несоразмерный ущерб», — сказал он. Читайте подробнее: «На оскорбления Россия будет отвечать соразмерно» — о расчётах за газ

09:16 24.03.2022 Глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки заявил, что пока не ясно, как будет выполняться требование России об оплате поставок природного газа в рублях в расчётах с недружественными странами, сообщает 24 марта Reuters. Подробности в материале: В Японии пока не поняли, как оплачивать газ в рублях

09:33 24.03.2022 Оплата поставок российского природного газа рублями является контрмерой в ответ на санкции. Об этом 24 марта заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в личном телеграм-канале. Читайте подробнее: Пушков объяснил, зачем Россия перевела оплату за газ в рубли

09:34 24.03.2022 Решение президента России Владимира Путина о продаже энергоресурсов недружественным государствам за рубли повергло в шок Запад, уверен депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин. Читайте также: Запад в шоке от решения Путина — мнение

09:49 24.03.2022 В Хабаровском крае продолжается реализация проекта «Дальневосточный квартал и строительный кластер». «Несмотря на непростую текущую ситуацию, жильё однозначно будем продолжать строить», — сказал губернатор региона Михаил Дегтярев. Читайте подробнее: Несмотря на санкции, надо строить больше жилья — глава Хабаровского края

09:59 24.03.2022 Компания «Молдовагаз» с мая перестанет платить за российский газ в долларах США. Об этом сообщил журналистам глава предприятия Вадим Чебан. Читайте также: Молдавия в мае начнет платить за российский газ в рублях — Чебан

11:58 24.03.2022 Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства. kremlin.ru

12:30 24.03.2022 Слова главы минфина Японии Сюнъити Судзуки, которому пока не ясно, как будет выполняться требование России об оплате поставок природного газа в рублях, подняли на смех в сети. Люди буквально на пальцах рассказали алгоритм такой оплаты. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии. «А чего непонятного? Есть рубли — продадим за них газ. Нет — досвидос», — пояснил Анатолий Коптев. «Чтобы платить рублями, не обязательно понимать что-то», — заметил Дмитрий. «Посидят без газа, подумают. Может, и дойдет», — отметил Евгений Кулешов. Читайте также: Сеть пояснила Японии, как платить за газ в рублях: «Каком кверху!»

13:10 24.03.2022 Перевод расчётов за российский газ на рубли будет выгоден для Армении. Об этом 24 марта заявил журналистам министр экономики республики Ваан Кробян. Подробности в материале: В Армении отреагировали на планы перевести расчёты за газ в рубли

13:11 24.03.2022 Президент Сербии Александр Вучич прав, когда говорит о том, что для ряда стран будет проблематичным вести расчёты в рублях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Он прав. Это действительно может быть проблематичная ситуация. Потому что Болгария выступила с недружественными шагами, враждебными шагами по отношению к нам. Ей придётся рассчитываться рублями, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков пообещал обратить внимание на озабоченности Сербии

13:40 24.03.2022 Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 24 марта обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой посодействовать в передвижке финансовых средств для завершения начатых объектов капитального строительства ранее срока, определённого прежде. Предложения были поддержаны и даны соответствующие поручения. Читайте также: В Пензенской области в пользу строительства перераспределят финансирование

14:16 24.03.2022 Рубль. Иван Шилов © ИА REGNUM

14:43 24.03.2022 В Европе 24 марта вновь выросла стоимость природного газа, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Читайте также: Цена газа в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров

14:48 24.03.2022 Решение российского руководства продавать газ только за российские рубли создает большие проблемы для всего мира. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 23 марта в Белграде. Читайте также: Вучич: решение продавать газ за рубли создает нам множество проблем

15:16 24.03.2022 Вячеслав Никонов. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:36 24.03.2022 Россия может продавать энергоресурсы «недружественным странам» за свою национальную валюту (рубли) и золото, при этом для «дружественных стран» перевести расчеты в их национальные валюты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»). Читайте также: В Госдуме допустили возможность продавать газ и нефть за биткоины и золото

16:08 24.03.2022 Решение Москвы продавать газ только за рубли «недружественным государствам» привело к тому, что в Британии голубое топливо подорожало на 18%, пишет 24 марта Daily Express. Об этом: В Британии подскочили цены на газ

17:14 24.03.2022 Переходить на рубли в расчётах за газ польская энергокомпания PGNiG не будет, сообщил 24 марта журналистам её руководитель Павел Маевский. Подробности в материале: PGNiG не будет переходить на рубли при расчётах за газ

20:11 24.03.2022 Валентина Матвиенко. Дарья Антонова © ИА REGNUM

20:28 24.03.2022 Россия будет продавать газ за рубли. Мир не будет прежним, и новый миропорядок рождается здесь и сейчас, с «газорубля», отмечает неравнодушная общественность в социальных сетях. Подробности в материале: «Новая экономическая реальность» — в сети обсудили продажу газа за рубли

20:29 24.03.2022 Заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия переведёт расчёты за поставку газа недружественным странам в рубли, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 24 марта в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: «Почему только газ?» — сети о переходе России на расчёты за газ в рублях

21:23 24.03.2022 России ограничили возможность работать на внешнем рынке, поэтому перевод расчетов за экспорт газа в рубли станет способом преодолеть эти трудности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил экономист Василий Колташов, комментируя соответствующее решение президента России Владимира Путина. По мнению эксперта, накладывая санкции, Запад рассчитывал, что ограничит возможности России, и Москва будет искать обходные пути. Однако в итоге Евросоюз попал в собственную ловушку и вынужден будет пытаться обойти свои же ограничения, чтобы закупать в России энергоресурсы и другие жизненно необходимые ему товары. Читайте также: Экономист объяснил решение перевести расчеты за газ в рубли

21:31 24.03.2022 Решение продавать газ в рублях может нанести сильный удар по экономике Евросоюза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил экономист Василий Колташов. Предпринятый Россией шаг, по мнению эксперта, стал неожиданностью для западных лидеров. Причем в Евросоюзе начинают отдавать себе отчёт в том, насколько они уязвимы. Об этом: Экономист: весь российский экспорт могут перевести на оплату рублями

21:40 24.03.2022 Запад всерьёз испугался решения России перевести оплату экспортируемого в Евросоюз газа с иностранных валют на рубли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил экономист Василий Колташов. Сейчас иностранные государства, закупающие российский газ, планируют сопротивляться переводу оплаты на рубли. Однако в этом споре у России есть свои аргументы и преимущества. Читайте также: Колташов: Запад напуган решением России продавать газ за рубли