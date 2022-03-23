Ново-Огарево, Московская область, , 15:46 — REGNUM Принимать оплату за свой природный газ России следует в рублях, а не в долларах или евро. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта на совещании с правительством.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Глава государства пояснил, что поставлять в Евросоюз российские товары в обмен на валюту бессмысленно. Следует отказаться от расчётов в валютах, которые себя скомпрометировали.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнём с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — подчеркнул Путин.

При этом он заверил, что Россия продолжит поставлять газ за рубеж в соответствии с объёмами и ценами, указанными в контрактах. Страна дорожит репутацией надёжного партнёра.

Президент поручил правительству направить Газпрому соответствующую директиву по внесению поправок в действующие контракты. При этом, добавил он, у зарубежных потребителей должна быть возможность совершать необходимые операции после перевода расчётов на рубли.

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