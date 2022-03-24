Москва, , 03:32 — REGNUM Сохранившаяся в сложных экономических условиях льготная ипотека для жителей Дальнего Востока будет интегрирована в проекты комплексного жилищного строительства по программе «Дальневосточный квартал», об этом ТАСС рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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За время действия дальневосточной ипотеки жилищные условия улучшили более 38 тыс. семей. Темпы ввода жилья на Дальнем Востоке превысили среднероссийские в 1,7 раза и выросли за 2021 год на 22%.

«Сохранение льготной ставки позволит продолжить эту важную и нужную людям социальную программу. Кроме того, механизмы льготной ипотеки будут интегрированы в новые проекты комплексного жилищного строительства в рамках программы «Дальневосточный квартал», — сказал Чекункова.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне роста ставок на кредиты льготные ипотечные программы останутся неизменными. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

«Обозначу нашу принципиальную позицию: мы сохраним неизменными ставки по нашим специальным ипотечным программам, а именно по программам семейной 6%, сельской 3% и дальневосточной — 2%», — сказал президент.