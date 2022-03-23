Москва, , 15:33 — REGNUM На сегодняшний день готовятся порядка 30 дополнительных предложений по борьбе с последствиями антироссийских санкций. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

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«Практически круглосуточно работает оперштаб, обсуждаются новые меры. Помимо принятых 20 законов, будут внесены в Госдуму ещё шесть. Ещё готовятся три десятка дополнительных предложений», — сказал Мишустин.

По его словам, в рамках работы было отобрано порядка 200 инициатив: «Рассчитываем, что большая их часть заработает до конца марта».